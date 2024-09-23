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#<1 ... 2338233923402341 Додано: Пон 23 вер, 2024 09:50 Еміграція, заробітчанство



News from Canada



Цікаві новини з Канади...

Наші люди почали замислюватися проо майбутнє в Канаді і виявилися цікаві нюанси:

1. При в"ізді в Канаду за програмою CUAET прямо в аеропорту кожен українець отримував документ, який ніколи в житті не насниться тому, хто в"яжджає в США (за виключенням Програми U4U - але там є неюанси). Цей документ - WORK Permit - тобюто дозвіл на роботу або навчання з ПЕРШОГО дня перебування.

2. Термін дії такого документа - 3 роки. Так ось наші люди не чекали цих трьох років та почали подавати документи на продовження. Якщо заявку на продовження подавали до 31.03.24 - то це було безкоштовно. Після цієї дати - з оплатою 250 канадських доларів (близько 200 американських).

Ну ось такий оновлений документ з датою дії ло 2027 року багато хто вже отримав....

3. Самий цікавий НЮАНС - таку процедуру не предбачено для громадян Індії, яких приїхало в Канаду більше 1 мільйона. Мої респонденти говорять, що в деяких містах Канади індійська діаспора вже влаштовує мітинги з надією отримати таку привілею і для себе.

Згадно з діючою процедурую індійці попрацювали три роки - і додому в свою дєрєвню...

А не хочеться...

4. Мої респонденти сказали, що є суттєва різниця між громадянами Украіни та громадянами Індії: індійці НЕ НАМАГАЮТСЯ вжитися в канадське суспільство, залишаючи недоторканим все, що привезли з Індії: одяг, порядки, звички, мову, і таке інше.

Але роботящі "до безтями"...

5. Звідки ж так багато індійців в Канаді - і все більше та більше? Нічого особливого: в кожній справі можна знайти "схеми". В Україні є розумні люди, яких наймають саме для того, шоби придумували та розробляли всілякі "схеми". Наприклад, в бізнесі...

Одна з улюблених індіцями схем ніби-то така: шукають індійця, який мешкає вже 10 або 15 років - як правило в нього є в іпотеці будинок. Далі до нього підселяються двоє індійців, які оформлюють разом з ним Договори позики грошей на погашення іпотеки. Через якийсь час "корінний" індієць "відмовляється" повертати кошти - заява в суд від двох "підселених" індійців щодо боржника - вуаля - стають співласниками нерухомості. Вже "якір" закинули - а далі - Вид на проживання.

Якось так... За точність звісно не ручаюся: зовні виглядає за розповідями наших людей саме так... akurt

Повідомлень: 10090 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3705 раз. Подякували: 1311 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 23 вер, 2024 10:18 akurt написав: Форум не марний - а від Вас учасники форуму дізналися стільки реальної корисної інформації, скільки ніколи в житті ніде не чули і почути не могли. З «перших» рук. Особливо якщо врахувати, що в більшості випадків живилися якимись незрозумілими чутками та фантазіями.

Ну і якщо ще будуть дивитися реально на речі, то взагалі ціни немає.

Висловлював свою думку раніше і повторюю пораду зараз: читати всі повідомлення від rjkz із самого початку і навіть конспектувати. Форум не марний - а від Вас учасники форуму дізналися стільки реальної корисної інформації, скільки ніколи в житті ніде не чули і почути не могли. З «перших» рук. Особливо якщо врахувати, що в більшості випадків живилися якимись незрозумілими чутками та фантазіями.Ну і якщо ще будуть дивитися реально на речі, то взагалі ціни немає.Висловлював свою думку раніше і повторюю пораду зараз: читати всі повідомлення від rjkz із самого початку і навіть конспектувати.

"прогиб засчитан" "прогиб засчитан" Shaman

Повідомлень: 6836 З нами з: 29.09.19 Подякував: 656 раз. Подякували: 1482 раз. Профіль 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 2338233923402341 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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