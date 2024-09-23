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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 23 вер, 2024 09:50
Еміграція, заробітчанство
News from Canada
Цікаві новини з Канади...
Наші люди почали замислюватися проо майбутнє в Канаді і виявилися цікаві нюанси:
1. При в"ізді в Канаду за програмою CUAET прямо в аеропорту кожен українець отримував документ, який ніколи в житті не насниться тому, хто в"яжджає в США (за виключенням Програми U4U - але там є неюанси). Цей документ - WORK Permit - тобюто дозвіл на роботу або навчання з ПЕРШОГО дня перебування.
2. Термін дії такого документа - 3 роки. Так ось наші люди не чекали цих трьох років та почали подавати документи на продовження. Якщо заявку на продовження подавали до 31.03.24 - то це було безкоштовно. Після цієї дати - з оплатою 250 канадських доларів (близько 200 американських).
Ну ось такий оновлений документ з датою дії ло 2027 року багато хто вже отримав....
3. Самий цікавий НЮАНС - таку процедуру не предбачено для громадян Індії, яких приїхало в Канаду більше 1 мільйона. Мої респонденти говорять, що в деяких містах Канади індійська діаспора вже влаштовує мітинги з надією отримати таку привілею і для себе.
Згадно з діючою процедурую індійці попрацювали три роки - і додому в свою дєрєвню...
А не хочеться...
4. Мої респонденти сказали, що є суттєва різниця між громадянами Украіни та громадянами Індії: індійці НЕ НАМАГАЮТСЯ вжитися в канадське суспільство, залишаючи недоторканим все, що привезли з Індії: одяг, порядки, звички, мову, і таке інше.
Але роботящі "до безтями"...
5. Звідки ж так багато індійців в Канаді - і все більше та більше? Нічого особливого: в кожній справі можна знайти "схеми". В Україні є розумні люди, яких наймають саме для того, шоби придумували та розробляли всілякі "схеми". Наприклад, в бізнесі...
Одна з улюблених індіцями схем ніби-то така: шукають індійця, який мешкає вже 10 або 15 років - як правило в нього є в іпотеці будинок. Далі до нього підселяються двоє індійців, які оформлюють разом з ним Договори позики грошей на погашення іпотеки. Через якийсь час "корінний" індієць "відмовляється" повертати кошти - заява в суд від двох "підселених" індійців щодо боржника - вуаля - стають співласниками нерухомості. Вже "якір" закинули - а далі - Вид на проживання.
Якось так... За точність звісно не ручаюся: зовні виглядає за розповідями наших людей саме так...
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Додано: Пон 23 вер, 2024 10:18
akurt написав:
Форум не марний - а від Вас учасники форуму дізналися стільки реальної корисної інформації, скільки ніколи в житті ніде не чули і почути не могли. З «перших» рук. Особливо якщо врахувати, що в більшості випадків живилися якимись незрозумілими чутками та фантазіями.
Ну і якщо ще будуть дивитися реально на речі, то взагалі ціни немає.
Висловлював свою думку раніше і повторюю пораду зараз: читати всі повідомлення від rjkz із самого початку і навіть конспектувати.
"прогиб засчитан"
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Додано: Пон 23 вер, 2024 12:26
Еміграція, заробітчанство
News from Canada
Менше року в Канаді - в Торонто - працює в ресторані наш хлопчина 18 років, який переїхав з Анталії, де жив з мамою:
- В мене все ОК, дуже багато роботи. Але вже менше: туристів все менше та менше.
Ніби-то все ОК, але не все ОК.
Справа в тому, що така робота не дасть право на отримання Виду на прожиття в Канаді.
Існує та пацює система підрахунку балів, які оцінюють все на світі - і освіту, і стаж, і мову - і там вимоги досить високі...
Що робити?
Як виявилося, є варант перейти із статуса "Українець за Програмою CUAET" на статус "Украінець - біженець в Канаді".
Буде намагатися...
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Додано: Пон 23 вер, 2024 13:42
Еміграція, заробітчанство
Приємна несподіванка дня для емігрантів - українців в Європі.
Раді повідомити, що ми продовжуємо акцію "Доступний роумінг у подарунок" - до 30.11.24. Отримуйте щомісяця 10 ГБ, 100 хв у роумінгу в подарунок (за умови активного пакета послуг за тарифом). З турботою - ваш Vodafone.
Підтверджую: реально працює в усіх країнах ЄС.
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