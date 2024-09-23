Додано: Пон 23 вер, 2024 09:50

Еміграція, заробітчанство



News from Canada



Цікаві новини з Канади...

Наші люди почали замислюватися проо майбутнє в Канаді і виявилися цікаві нюанси:

1. При в"ізді в Канаду за програмою CUAET прямо в аеропорту кожен українець отримував документ, який ніколи в житті не насниться тому, хто в"яжджає в США (за виключенням Програми U4U - але там є неюанси). Цей документ - WORK Permit - тобюто дозвіл на роботу або навчання з ПЕРШОГО дня перебування.

2. Термін дії такого документа - 3 роки. Так ось наші люди не чекали цих трьох років та почали подавати документи на продовження. Якщо заявку на продовження подавали до 31.03.24 - то це було безкоштовно. Після цієї дати - з оплатою 250 канадських доларів (близько 200 американських).

Ну ось такий оновлений документ з датою дії ло 2027 року багато хто вже отримав....

3. Самий цікавий НЮАНС - таку процедуру не предбачено для громадян Індії, яких приїхало в Канаду більше 1 мільйона. Мої респонденти говорять, що в деяких містах Канади індійська діаспора вже влаштовує мітинги з надією отримати таку привілею і для себе.

Згадно з діючою процедурую індійці попрацювали три роки - і додому в свою дєрєвню...

А не хочеться...

4. Мої респонденти сказали, що є суттєва різниця між громадянами Украіни та громадянами Індії: індійці НЕ НАМАГАЮТСЯ вжитися в канадське суспільство, залишаючи недоторканим все, що привезли з Індії: одяг, порядки, звички, мову, і таке інше.

Але роботящі "до безтями"...

5. Звідки ж так багато індійців в Канаді - і все більше та більше? Нічого особливого: в кожній справі можна знайти "схеми". В Україні є розумні люди, яких наймають саме для того, шоби придумували та розробляли всілякі "схеми". Наприклад, в бізнесі...

Одна з улюблених індіцями схем ніби-то така: шукають індійця, який мешкає вже 10 або 15 років - як правило в нього є в іпотеці будинок. Далі до нього підселяються двоє індійців, які оформлюють разом з ним Договори позики грошей на погашення іпотеки. Через якийсь час "корінний" індієць "відмовляється" повертати кошти - заява в суд від двох "підселених" індійців щодо боржника - вуаля - стають співласниками нерухомості. Вже "якір" закинули - а далі - Вид на проживання.

Якось так... За точність звісно не ручаюся: зовні виглядає за розповідями наших людей саме так...