News from Canada



Цікаві новини з Канади...

Наші люди почали замислюватися проо майбутнє в Канаді і виявилися цікаві нюанси:

1. При в"ізді в Канаду за програмою CUAET прямо в аеропорту кожен українець отримував документ, який ніколи в житті не насниться тому, хто в"яжджає в США (за виключенням Програми U4U - але там є неюанси). Цей документ - WORK Permit - тобюто дозвіл на роботу або навчання з ПЕРШОГО дня перебування.

2. Термін дії такого документа - 3 роки. Так ось наші люди не чекали цих трьох років та почали подавати документи на продовження. Якщо заявку на продовження подавали до 31.03.24 - то це було безкоштовно. Після цієї дати - з оплатою 250 канадських доларів (близько 200 американських).

Ну ось такий оновлений документ з датою дії ло 2027 року багато хто вже отримав....

3. Самий цікавий НЮАНС - таку процедуру не предбачено для громадян Індії, яких приїхало в Канаду більше 1 мільйона. Мої респонденти говорять, що в деяких містах Канади індійська діаспора вже влаштовує мітинги з надією отримати таку привілею і для себе.

Згадно з діючою процедурую індійці попрацювали три роки - і додому в свою дєрєвню...

А не хочеться...

4. Мої респонденти сказали, що є суттєва різниця між громадянами Украіни та громадянами Індії: індійці НЕ НАМАГАЮТСЯ вжитися в канадське суспільство, залишаючи недоторканим все, що привезли з Індії: одяг, порядки, звички, мову, і таке інше.

Але роботящі "до безтями"...

5. Звідки ж так багато індійців в Канаді - і все більше та більше? Нічого особливого: в кожній справі можна знайти "схеми". В Україні є розумні люди, яких наймають саме для того, шоби придумували та розробляли всілякі "схеми". Наприклад, в бізнесі...

Одна з улюблених індіцями схем ніби-то така: шукають індійця, який мешкає вже 10 або 15 років - як правило в нього є в іпотеці будинок. Далі до нього підселяються двоє індійців, які оформлюють разом з ним Договори позики грошей на погашення іпотеки. Через якийсь час "корінний" індієць "відмовляється" повертати кошти - заява в суд від двох "підселених" індійців щодо боржника - вуаля - стають співласниками нерухомості. Вже "якір" закинули - а далі - Вид на проживання.

Якось так... За точність звісно не ручаюся: зовні виглядає за розповідями наших людей саме так...

Ну і якщо ще будуть дивитися реально на речі, то взагалі ціни немає.

Форум не марний - а від Вас учасники форуму дізналися стільки реальної корисної інформації, скільки ніколи в житті ніде не чули і почути не могли. З «перших» рук. Особливо якщо врахувати, що в більшості випадків живилися якимись незрозумілими чутками та фантазіями.

Ну і якщо ще будуть дивитися реально на речі, то взагалі ціни немає.

Висловлював свою думку раніше і повторюю пораду зараз: читати всі повідомлення від rjkz із самого початку і навіть конспектувати.

News from Canada



Менше року в Канаді - в Торонто - працює в ресторані наш хлопчина 18 років, який переїхав з Анталії, де жив з мамою:

- В мене все ОК, дуже багато роботи. Але вже менше: туристів все менше та менше.

Ніби-то все ОК, але не все ОК.

Справа в тому, що така робота не дасть право на отримання Виду на прожиття в Канаді.

Існує та пацює система підрахунку балів, які оцінюють все на світі - і освіту, і стаж, і мову - і там вимоги досить високі...

Що робити?

Як виявилося, є варант перейти із статуса "Українець за Програмою CUAET" на статус "Украінець - біженець в Канаді".

Приємна несподіванка дня для емігрантів - українців в Європі.

Раді повідомити, що ми продовжуємо акцію "Доступний роумінг у подарунок" - до 30.11.24. Отримуйте щомісяця 10 ГБ, 100 хв у роумінгу в подарунок (за умови активного пакета послуг за тарифом). З турботою - ваш Vodafone.



Епіграф: "Афіни це не країна"



Наразі трохи затихла боротьба за визначення найкращої країни для еміграції бідного українця.

На сьогодні із моїх родичів не першої лінії за кордном мешкають тільки племінниця з двома синами - в Німеччині. Всі інші повернулися в Україну, хоча приймали в тій же Німеччині досить непогано. Головним чинником повернення був бізнес, який вимагав присутності в Україні.

Купа приятелів закріпилася міцно від Фінляндії до США, Канади та Таіланду.

На іншій гілці висвітився цікавий досвід закріпитися в Румунії.

Я повідомив про це приятелю, колишньому мешканцю Ірпеня - зацікавився і як виявилося' інший його прийтель щойно повернувся саме із Румуні. Вивчають питання.

Ще є прителі, які зранку виглядають у вікно: можливо вже вивішені "Бесики" та можна йти отримувати смаколики "Made in Nizhniy Tagil". Тим і раніше нічого не потрібно було в житті, і зараз нічого не потрібно: щастя є в двох речах: унітаз+канапа+ковдра. Ну ще один раз на 4 чи 5 років сходити на вибори, щоби наХХти всім іншим.



Будемо реалістами. Якщо Ви хочете попасти в США, то тут варіантів дуже мало, але вони є.



Варіант 1 - повторти шлях rjkz - а він досить точно/докладно ділився тим, як це вийшлоо і як це він зробив - ще раз - але це тільки на мою думку - НЕ ВДАСТЬСЯ. Там була наполеглива точна влучна робота. І в інші часи. Але він так докладно все розказував, що фактично учасники форуму отримали докладну повну інструкцію, як те було зроблено - в законний та легальний (!) спосіб. Ніхто не заважає повторити.

Разом з ним сусідом живе мій колишній підлеглий, в якого получилося майже те саме - але через "сезонну візу" і він випадково опинився в США саме на початок війни, працюючи - попав на Аляску - а тепер мешкає в Нью Йорку та мандрує по території США разом з жінкою та синочком. Вчора були свіжі фото. І він, і жінка мають роботу і знайши її самі, починати було дуже важко - особливо жінці, яку він витягнув з дуже поважної та з дуже інтелектуальної роботи в Україні. Але це раельно окрема ситуація та окремий випадок.



Варіант 2 - отримати візу О - видатного вченого або лауреата Нобелевської премії - вірогідність 0,00000000000000001%. Знаю тільки одного такого. Хоча зараз цікава тема - це "розпилення грантів", які виділються ЄС в Україну.



Варіант 3 - проникнути через кордон Мексика - США теоретично можливо, але це на сьогодні один з найважчих шляхів. За останніми даними на кордоні єдині, кого не садять в тюрму - це дійсно українці, але спробуй в наш час дістатися кордону - розвертають вже в аерпорту Мехіко. Я не можу розказати всю проавду, щоби не нашкодити людині, але зараз одна сімейна пара шукає таку можливість і робить конкретні кроки. Якщо в них вийде - напишу те, що можна написати.



Варіант 4 - Програма U4U - можливості зменшуються щодня, але поки що у людей получається. За останні 6 місців двоє з моїх приятелів попали - і в них все ОК. Цікаво, що в обох родинах по троє дітей. Додам, що НЕ всім то потрібно. Наприклад, я умовляв оформити виклик племінника, то він відмововся: дуже добре закріпився в Варшаві. Можна і в Варшаві отримувати грошей не менше, ніж в США, та жити не гірше.



ВАРІАНТ 5 - НА СЬОГОДНІ НА МОЮ ДУМКУ ЄДИНИЙ РЕАЛЬНИЙ.

Тут вже двійка людей вдало влучно викрили в мені торговця квартирами на Середземноморських курортах та торговця дипломами американських університетів. Це одночасно і приємно, і сумно, бо розумієш, що навкруги багато людей вдарених порожнім мішком із-за рогу вулиці. На їх думку, я складую у іржаве відро квартири та дипломи, - мандрую світом, продаючи непотріб. В цьому році віже відвідав десь 10 країн і ще попереду: Італія, Словенія, Хорватія, Сербія та Болгарія. От торгону!

Грошви нагрібу лопатОМ та граблЕМ!



Насправді я просто реально дивлюся на речі.



І ось новинка дня: оприлюднено рейтинг укніверситетів США.

Це означає, що можна спокійно сісти, подумати, порахувати гроші і зрозуміти, що якщо ви самі вже нікуди та ніяк не можете попасти, то ваші діти можуть стати студентами американських університетів та закріпитися в США.

Спробуємо посидіти зараз з калькуляторами в руках?

Оновлений рейтинг тут і він з цінами на навчання.

https://www.usnews.com/best-colleges/ra ... iversities



Будемо реалістами. Якщо Ви хочете попасти в США, то тут варіантів дуже мало, але вони є.

Варіант 1 - повторти шлях rjkz - а він досить точно/докладно ділився тим, як це вийшлоо і як це він зробив - ще раз - але це тільки на мою думку - НЕ ВДАСТЬСЯ. Там була наполеглива точна влучна робота. І в інші часи. Але він так докладно все розказував, що фактично учасники форуму отримали докладну повну інструкцію, як те було зроблено - в законний та легальний (!) спосіб. Ніхто не заважає повторити.

Разом з ним сусідом живе мій колишній підлеглий, в якого получилося майже те саме - але через "сезонну візу" і він випадково опинився в США саме на початок війни, працюючи - попав на Аляску - а тепер мешкає в Нью Йорку та мандрує по території США разом з жінкою та синочком. Вчора були свіжі фото. І він, і жінка мають роботу і знайши її самі, починати було дуже важко - особливо жінці, яку він витягнув з дуже поважної та з дуже інтелектуальної роботи в Україні. Але це раельно окрема ситуація та окремий випадок.

Варіант 2 - отримати візу О - видатного вченого або лауреата Нобелевської премії - вірогідність 0,00000000000000001%. Знаю тільки одного такого. Хоча зараз цікава тема - це "розпилення грантів", які виділються ЄС в Україну.

Варіант 3 - проникнути через кордон Мексика - США теоретично можливо, але це на сьогодні один з найважчих шляхів. За останніми даними на кордоні єдині, кого не садять в тюрму - це дійсно українці, але спробуй в наш час дістатися кордону - розвертають вже в аерпорту Мехіко. Я не можу розказати всю проавду, щоби не нашкодити людині, але зараз одна сімейна пара шукає таку можливість і робить конкретні кроки. Якщо в них вийде - напишу те, що можна написати.

Варіант 4 - Програма U4U - можливості зменшуються щодня, але поки що у людей получається. За останні 6 місців двоє з моїх приятелів попали - і в них все ОК. Цікаво, що в обох родинах по троє дітей. Додам, що НЕ всім то потрібно. Наприклад, я умовляв оформити виклик племінника, то він відмововся: дуже добре закріпився в Варшаві. Можна і в Варшаві отримувати грошей не менше, ніж в США, та жити не гірше.

ВАРІАНТ 5 - НА СЬОГОДНІ НА МОЮ ДУМКУ ЄДИНИЙ РЕАЛЬНИЙ.

Тут вже двійка людей вдало влучно викрили в мені торговця квартирами на Середземноморських курортах та торговця дипломами американських університетів. Це одночасно і приємно, і сумно, бо розумієш, що навкруги багато людей вдарених порожнім мішком із-за рогу вулиці. На їх думку, я складую у іржаве відро квартири та дипломи, - мандрую світом, продаючи непотріб. В цьому році віже відвідав десь 10 країн і ще попереду: Італія, Словенія, Хорватія, Сербія та Болгарія. От торгону!

Грошви нагрібу лопатОМ та граблЕМ!

Насправді я просто реально дивлюся на речі.

І ось новинка дня: оприлюднено рейтинг укніверситетів США.

Це означає, що можна спокійно сісти, подумати, порахувати гроші і зрозуміти, що якщо ви самі вже нікуди та ніяк не можете попасти, то ваші діти можуть стати студентами американських університетів та закріпитися в США.

Спробуємо посидіти зараз з калькуляторами в руках?

Оновлений рейтинг тут і він з цінами на навчання.

https://www.usnews.com/best-colleges/ra ... iversities

(далі буде)

Епіграф: "Афіни це не країна"

Part 2.



1. Найважче для мами сина - відправити його одного самого в 17 років кудись далеко - і не дай Боже за моря та океани...

Це чисто психологічне і не практично.

Всі мої знайомі, які стали наркоманами та вже закнічили життя, або саме в ці дні силять в тюрмі за пограбування - всі НЕ їздили за моря/океани та реально весь час тримались за мамину спідницю.

Так що це психологічно, але не практично.

В ці дін у ввликому місті Польщі починає вчитися в Академії імені Леонардо да Вінчі 17-ти річний хлопець, "відірваний" від мами. Там переживала і бабуся теж. Я їх заспокоював та наводив приклади.



2. Особисто я не знаю випадків, коли після закінчення європейських універиситетів (на рахуючи українські - тут багато прозитивних прикладів), випускник досягли чогось особливого в житті.

Натомість для мене ПЕРШИМ прикладом вдалого (!) вирішення питання був приклад хлопця, який мнее реально сильтно здививав повідомленням про те, що він ось чекає атестат школи, а взагалі вже прийнятий на навчання Arizoina State University.



З цього і почнемо. Це велика особливість!

В цьому університеті на момент розмови навчалося 100 000 (СТО ТИСЯЧ!) студентів.

Не 2000, і не 5000 як зараз у багатьох університетах в Україні.

Виявилося, що особливістю цього універистету є те, що він практично приймає всі 100% абітурієнтів. Всі, хто подлав документи - вже студент.

Щось на кшталт "Кинути в річку - та навчити плавати!" Для порівняння - і це дуже важливо - селективність відбору в провідні універсиети типу Стенфорд або Гарвард може складати 6%. Тобто приймають на навчання тільки 6% з числа абітурієнтів. Це незважаючи на дуже високу ціну навчання! Подивіться рейтинг:

https://www.usnews.com/best-colleges/ra ... iversities

Стенфорд 65 000+ доларів на рік! А є і вище: 69 140...



До цього додайте ціну утримання студента: наприклад навряд чи ви в околицях Стенфорда знайдете житло дешевше за 2 250 доларів на місяць.



Ось вам і критерій вибору: ціна та локація.

На щоби я звернув увагу у верхній частині списка.



За опитуванням студентиів НАЙКРАЩІ умови проживання - University of California-Los Angeles.

Він в рейтингу на 15-му місці (ніби -то не високо) і ціна навчання - більш/менш помірна - 46 503 долари на рік.

Вже щось цікаве намацали.

На "скору руку": навчання обідейться оієнтовно в 46 503х4=186 020 доларів США+ кампус десь 15 000+страховки та різні витрати не менше 8 000. Разом 209 020 доларів США.

Ну: а скільки панове хочуть за свій бабуштаник біля метро "Деміївська"?

Трохи більше. А скільки панове хочуть за свій гараж неподалік від Палацу Україна? Чверть від цієї суми чи третину... І по якій його ціні ви здаєте... і яка ефективність? А він ще цілий?



Помацаємо далі, може щось цікаве знайдемо:



(далі буде)



P.S. Здається на киівській гілці вчора напиcали цікаві фрази про вкладення в золото. Приблизно так: завжди здається, що варто було золото купити вчора, бо однозначно була гарна "точка входу".

А сьогодні і завтра - воно знову дорожче і не здогнати...

Щось прибдизно таке з ціною навчання в універистетах США: якщо глянути ретроспективу ціни навчання, то точна тенденція така: в цьому році ВДВІЧІ (!) дорожче, ніж 10 років тому.

Вдвічі.

А бубушатник біля метро Деміївска чи Лісова точно вдвічі дорожче?

Епіграф: "Афіни це не країна"

Part 2.

1. Найважче для мами сина - відправити його одного самого в 17 років кудись далеко - і не дай Боже за моря та океани...

Це чисто психологічне і не практично.

Всі мої знайомі, які стали наркоманами та вже закнічили життя, або саме в ці дні силять в тюрмі за пограбування - всі НЕ їздили за моря/океани та реально весь час тримались за мамину спідницю.

Так що це психологічно, але не практично.

В ці дін у ввликому місті Польщі починає вчитися в Академії імені Леонардо да Вінчі 17-ти річний хлопець, "відірваний" від мами. Там переживала і бабуся теж. Я їх заспокоював та наводив приклади.

2. Особисто я не знаю випадків, коли після закінчення європейських універиситетів (на рахуючи українські - тут багато прозитивних прикладів), випускник досягли чогось особливого в житті.

Натомість для мене ПЕРШИМ прикладом вдалого (!) вирішення питання був приклад хлопця, який мнее реально сильтно здививав повідомленням про те, що він ось чекає атестат школи, а взагалі вже прийнятий на навчання Arizoina State University.

З цього і почнемо. Це велика особливість!

В цьому університеті на момент розмови навчалося 100 000 (СТО ТИСЯЧ!) студентів.

Не 2000, і не 5000 як зараз у багатьох університетах в Україні.

Виявилося, що особливістю цього універистету є те, що він практично приймає всі 100% абітурієнтів. Всі, хто подлав документи - вже студент.

Щось на кшталт "Кинути в річку - та навчити плавати!" Для порівняння - і це дуже важливо - селективність відбору в провідні універсиети типу Стенфорд або Гарвард може складати 6%. Тобто приймають на навчання тільки 6% з числа абітурієнтів. Це незважаючи на дуже високу ціну навчання! Подивіться рейтинг:

https://www.usnews.com/best-colleges/ra ... iversities

Стенфорд 65 000+ доларів на рік! А є і вище: 69 140...

До цього додайте ціну утримання студента: наприклад навряд чи ви в околицях Стенфорда знайдете житло дешевше за 2 250 доларів на місяць.

Ось вам і критерій вибору: ціна та локація.

На щоби я звернув увагу у верхній частині списка.

За опитуванням студентиів НАЙКРАЩІ умови проживання - University of California-Los Angeles.

Він в рейтингу на 15-му місці (ніби -то не високо) і ціна навчання - більш/менш помірна - 46 503 долари на рік.

Вже щось цікаве намацали.

На "скору руку": навчання обідейться оієнтовно в 46 503х4=186 020 доларів США+ кампус десь 15 000+страховки та різні витрати не менше 8 000. Разом 209 020 доларів США.

Ну: а скільки панове хочуть за свій бабуштаник біля метро "Деміївська"?

Трохи більше. А скільки панове хочуть за свій гараж неподалік від Палацу Україна? Чверть від цієї суми чи третину... І по якій його ціні ви здаєте... і яка ефективність? А він ще цілий?

Помацаємо далі, може щось цікаве знайдемо:

(далі буде)

P.S. Здається на киівській гілці вчора напиcали цікаві фрази про вкладення в золото. Приблизно так: завжди здається, що варто було золото купити вчора, бо однозначно була гарна "точка входу".

А сьогодні і завтра - воно знову дорожче і не здогнати...

Щось прибдизно таке з ціною навчання в універистетах США: якщо глянути ретроспективу ціни навчання, то точна тенденція така: в цьому році ВДВІЧІ (!) дорожче, ніж 10 років тому.

Вдвічі.

А бубушатник біля метро Деміївска чи Лісова точно вдвічі дорожче?

Не вдвічі дешевше?

