Додано: Сер 25 вер, 2024 11:22

фактично учасники форуму отримали докладну повну інструкцію, як те було зроблено - в законний та легальний (!) спосіб.

Це одночасно і приємно, і сумно,

Насправді я просто реально дивлюся на речі.

Епіграф: "Афіни це не країна"Наразі трохи затихла боротьба за визначення найкращої країни для еміграції бідного українця.На сьогодні із моїх родичів не першої лінії за кордном мешкають тільки племінниця з двома синами - в Німеччині. Всі інші повернулися в Україну, хоча приймали в тій же Німеччині досить непогано. Головним чинником повернення був бізнес, який вимагав присутності в Україні.Купа приятелів закріпилася міцно від Фінляндії до США, Канади та Таіланду.На іншій гілці висвітився цікавий досвід закріпитися в Румунії.Я повідомив про це приятелю, колишньому мешканцю Ірпеня - зацікавився і як виявилося' інший його прийтель щойно повернувся саме із Румуні. Вивчають питання.Ще є прителі, які зранку виглядають у вікно: можливо вже вивішені "Бесики" та можна йти отримувати смаколики "Made in Nizhniy Tagil". Тим і раніше нічого не потрібно було в житті, і зараз нічого не потрібно: щастя є в двох речах: унітаз+канапа+ковдра. Ну ще один раз на 4 чи 5 років сходити на вибори, щоби наХХти всім іншим.Якщо Ви хочете попасти в США, то тут варіантів дуже мало, але вони є.Варіант 1 - повторти шлях- а він досить точно/докладно ділився тим, як це вийшлоо і як це він зробив - ще раз - але це тільки на мою думку - НЕ ВДАСТЬСЯ. Там була наполеглива точна влучна робота. І в інші часи. Але він так докладно все розказував, щоНіхто не заважає повторити.Разом з ним сусідом живе мій колишній підлеглий, в якого получилося майже те саме - але через "сезонну візу" і він випадково опинився в США саме на початок війни, працюючи - попав на Аляску - а тепер мешкає в Нью Йорку та мандрує по території США разом з жінкою та синочком. Вчора були свіжі фото. І він, і жінка мають роботу і знайши її самі, починати було дуже важко - особливо жінці, яку він витягнув з дуже поважної та з дуже інтелектуальної роботи в Україні. Але це раельно окрема ситуація та окремий випадок.Варіант 2 - отримати візу О - видатного вченого або лауреата Нобелевської премії - вірогідність 0,00000000000000001%. Знаю тільки одного такого. Хоча зараз цікава тема - це "розпилення грантів", які виділються ЄС в Україну.Варіант 3 - проникнути через кордон Мексика - США теоретично можливо, але це на сьогодні один з найважчих шляхів. За останніми даними на кордоні єдині, кого не садять в тюрму - це дійсно українці, але спробуй в наш час дістатися кордону - розвертають вже в аерпорту Мехіко. Я не можу розказати всю проавду, щоби не нашкодити людині, але зараз одна сімейна пара шукає таку можливість і робить конкретні кроки. Якщо в них вийде - напишу те, що можна написати.Варіант 4 - Програма U4U - можливості зменшуються щодня, але поки що у людей получається. За останні 6 місців двоє з моїх приятелів попали - і в них все ОК. Цікаво, що в обох родинах по троє дітей. Додам, що НЕ всім то потрібно. Наприклад, я умовляв оформити виклик племінника, то він відмововся: дуже добре закріпився в Варшаві. Можна і в Варшаві отримувати грошей не менше, ніж в США, та жити не гірше.ВАРІАНТ 5 - НА СЬОГОДНІ НА МОЮ ДУМКУ ЄДИНИЙ РЕАЛЬНИЙ.Тут вже двійка людей вдало влучно викрили в мені торговця квартирами на Середземноморських курортах та торговця дипломами американських університетів.бо розумієш, що навкруги багато людей вдарених порожнім мішком із-за рогу вулиці. На їх думку, я складую у іржаве відро квартири та дипломи, - мандрую світом, продаючи непотріб. В цьому році віже відвідав десь 10 країн і ще попереду: Італія, Словенія, Хорватія, Сербія та Болгарія. От торгону!Грошви нагрібу лопатОМ та граблЕМ!І ось новинка дня: оприлюднено рейтинг укніверситетів США.Це означає, що можна спокійно сісти, подумати, порахувати гроші і зрозуміти, що якщо ви самі вже нікуди та ніяк не можете попасти, то ваші діти можуть стати студентами американських університетів та закріпитися в США.Спробуємо посидіти зараз з калькуляторами в руках?Оновлений рейтинг тут і він з цінами на навчання.(далі буде)