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Цікаві новини з Канади... Наші люди почали замислюватися проо майбутнє в Канаді і виявилися цікаві нюанси: 1. При в"ізді в Канаду за програмою CUAET прямо в аеропорту кожен українець отримував документ, який ніколи в житті не насниться тому, хто в"яжджає в США (за виключенням Програми U4U - але там є неюанси). Цей документ - WORK Permit - тобюто дозвіл на роботу або навчання з ПЕРШОГО дня перебування. 2. Термін дії такого документа - 3 роки. Так ось наші люди не чекали цих трьох років та почали подавати документи на продовження. Якщо заявку на продовження подавали до 31.03.24 - то це було безкоштовно. Після цієї дати - з оплатою 250 канадських доларів (близько 200 американських). Ну ось такий оновлений документ з датою дії ло 2027 року багато хто вже отримав.... 3. Самий цікавий НЮАНС - таку процедуру не предбачено для громадян Індії, яких приїхало в Канаду більше 1 мільйона. Мої респонденти говорять, що в деяких містах Канади індійська діаспора вже влаштовує мітинги з надією отримати таку привілею і для себе. Згадно з діючою процедурую індійці попрацювали три роки - і додому в свою дєрєвню... А не хочеться... 4. Мої респонденти сказали, що є суттєва різниця між громадянами Украіни та громадянами Індії: індійці НЕ НАМАГАЮТСЯ вжитися в канадське суспільство, залишаючи недоторканим все, що привезли з Індії: одяг, порядки, звички, мову, і таке інше. Але роботящі "до безтями"... 5. Звідки ж так багато індійців в Канаді - і все більше та більше? Нічого особливого: в кожній справі можна знайти "схеми". В Україні є розумні люди, яких наймають саме для того, шоби придумували та розробляли всілякі "схеми". Наприклад, в бізнесі... Одна з улюблених індіцями схем ніби-то така: шукають індійця, який мешкає вже 10 або 15 років - як правило в нього є в іпотеці будинок. Далі до нього підселяються двоє індійців, які оформлюють разом з ним Договори позики грошей на погашення іпотеки. Через якийсь час "корінний" індієць "відмовляється" повертати кошти - заява в суд від двох "підселених" індійців щодо боржника - вуаля - стають співласниками нерухомості. Вже "якір" закинули - а далі - Вид на проживання. Якось так... За точність звісно не ручаюся: зовні виглядає за розповідями наших людей саме так...
akurt написав:Форум не марний - а від Вас учасники форуму дізналися стільки реальної корисної інформації, скільки ніколи в житті ніде не чули і почути не могли. З «перших» рук. Особливо якщо врахувати, що в більшості випадків живилися якимись незрозумілими чутками та фантазіями. Ну і якщо ще будуть дивитися реально на речі, то взагалі ціни немає. Висловлював свою думку раніше і повторюю пораду зараз: читати всі повідомлення від rjkz із самого початку і навіть конспектувати.
Менше року в Канаді - в Торонто - працює в ресторані наш хлопчина 18 років, який переїхав з Анталії, де жив з мамою: - В мене все ОК, дуже багато роботи. Але вже менше: туристів все менше та менше. Ніби-то все ОК, але не все ОК. Справа в тому, що така робота не дасть право на отримання Виду на прожиття в Канаді. Існує та пацює система підрахунку балів, які оцінюють все на світі - і освіту, і стаж, і мову - і там вимоги досить високі... Що робити? Як виявилося, є варант перейти із статуса "Українець за Програмою CUAET" на статус "Украінець - біженець в Канаді". Буде намагатися...
Приємна несподіванка дня для емігрантів - українців в Європі. Раді повідомити, що ми продовжуємо акцію "Доступний роумінг у подарунок" - до 30.11.24. Отримуйте щомісяця 10 ГБ, 100 хв у роумінгу в подарунок (за умови активного пакета послуг за тарифом). З турботою - ваш Vodafone.
Наразі трохи затихла боротьба за визначення найкращої країни для еміграції бідного українця. На сьогодні із моїх родичів не першої лінії за кордном мешкають тільки племінниця з двома синами - в Німеччині. Всі інші повернулися в Україну, хоча приймали в тій же Німеччині досить непогано. Головним чинником повернення був бізнес, який вимагав присутності в Україні. Купа приятелів закріпилася міцно від Фінляндії до США, Канади та Таіланду. На іншій гілці висвітився цікавий досвід закріпитися в Румунії. Я повідомив про це приятелю, колишньому мешканцю Ірпеня - зацікавився і як виявилося' інший його прийтель щойно повернувся саме із Румуні. Вивчають питання. Ще є прителі, які зранку виглядають у вікно: можливо вже вивішені "Бесики" та можна йти отримувати смаколики "Made in Nizhniy Tagil". Тим і раніше нічого не потрібно було в житті, і зараз нічого не потрібно: щастя є в двох речах: унітаз+канапа+ковдра. Ну ще один раз на 4 чи 5 років сходити на вибори, щоби наХХти всім іншим.
Будемо реалістами. Якщо Ви хочете попасти в США, то тут варіантів дуже мало, але вони є.
Варіант 1 - повторти шлях rjkz - а він досить точно/докладно ділився тим, як це вийшлоо і як це він зробив - ще раз - але це тільки на мою думку - НЕ ВДАСТЬСЯ. Там була наполеглива точна влучна робота. І в інші часи. Але він так докладно все розказував, що фактично учасники форуму отримали докладну повну інструкцію, як те було зроблено - в законний та легальний (!) спосіб. Ніхто не заважає повторити. Разом з ним сусідом живе мій колишній підлеглий, в якого получилося майже те саме - але через "сезонну візу" і він випадково опинився в США саме на початок війни, працюючи - попав на Аляску - а тепер мешкає в Нью Йорку та мандрує по території США разом з жінкою та синочком. Вчора були свіжі фото. І він, і жінка мають роботу і знайши її самі, починати було дуже важко - особливо жінці, яку він витягнув з дуже поважної та з дуже інтелектуальної роботи в Україні. Але це раельно окрема ситуація та окремий випадок.
Варіант 2 - отримати візу О - видатного вченого або лауреата Нобелевської премії - вірогідність 0,00000000000000001%. Знаю тільки одного такого. Хоча зараз цікава тема - це "розпилення грантів", які виділються ЄС в Україну.
Варіант 3 - проникнути через кордон Мексика - США теоретично можливо, але це на сьогодні один з найважчих шляхів. За останніми даними на кордоні єдині, кого не садять в тюрму - це дійсно українці, але спробуй в наш час дістатися кордону - розвертають вже в аерпорту Мехіко. Я не можу розказати всю проавду, щоби не нашкодити людині, але зараз одна сімейна пара шукає таку можливість і робить конкретні кроки. Якщо в них вийде - напишу те, що можна написати.
Варіант 4 - Програма U4U - можливості зменшуються щодня, але поки що у людей получається. За останні 6 місців двоє з моїх приятелів попали - і в них все ОК. Цікаво, що в обох родинах по троє дітей. Додам, що НЕ всім то потрібно. Наприклад, я умовляв оформити виклик племінника, то він відмововся: дуже добре закріпився в Варшаві. Можна і в Варшаві отримувати грошей не менше, ніж в США, та жити не гірше.
ВАРІАНТ 5 - НА СЬОГОДНІ НА МОЮ ДУМКУ ЄДИНИЙ РЕАЛЬНИЙ. Тут вже двійка людей вдало влучно викрили в мені торговця квартирами на Середземноморських курортах та торговця дипломами американських університетів. Це одночасно і приємно, і сумно, бо розумієш, що навкруги багато людей вдарених порожнім мішком із-за рогу вулиці. На їх думку, я складую у іржаве відро квартири та дипломи, - мандрую світом, продаючи непотріб. В цьому році віже відвідав десь 10 країн і ще попереду: Італія, Словенія, Хорватія, Сербія та Болгарія. От торгону! Грошви нагрібу лопатОМ та граблЕМ!
Насправді я просто реально дивлюся на речі.
І ось новинка дня: оприлюднено рейтинг укніверситетів США. Це означає, що можна спокійно сісти, подумати, порахувати гроші і зрозуміти, що якщо ви самі вже нікуди та ніяк не можете попасти, то ваші діти можуть стати студентами американських університетів та закріпитися в США. Спробуємо посидіти зараз з калькуляторами в руках? Оновлений рейтинг тут і він з цінами на навчання. https://www.usnews.com/best-colleges/ra ... iversities
1. Найважче для мами сина - відправити його одного самого в 17 років кудись далеко - і не дай Боже за моря та океани... Це чисто психологічне і не практично. Всі мої знайомі, які стали наркоманами та вже закнічили життя, або саме в ці дні силять в тюрмі за пограбування - всі НЕ їздили за моря/океани та реально весь час тримались за мамину спідницю. Так що це психологічно, але не практично. В ці дін у ввликому місті Польщі починає вчитися в Академії імені Леонардо да Вінчі 17-ти річний хлопець, "відірваний" від мами. Там переживала і бабуся теж. Я їх заспокоював та наводив приклади.
2. Особисто я не знаю випадків, коли після закінчення європейських універиситетів (на рахуючи українські - тут багато прозитивних прикладів), випускник досягли чогось особливого в житті. Натомість для мене ПЕРШИМ прикладом вдалого (!) вирішення питання був приклад хлопця, який мнее реально сильтно здививав повідомленням про те, що він ось чекає атестат школи, а взагалі вже прийнятий на навчання Arizoina State University.
З цього і почнемо. Це велика особливість! В цьому університеті на момент розмови навчалося 100 000 (СТО ТИСЯЧ!) студентів. Не 2000, і не 5000 як зараз у багатьох університетах в Україні. Виявилося, що особливістю цього універистету є те, що він практично приймає всі 100% абітурієнтів. Всі, хто подлав документи - вже студент. Щось на кшталт "Кинути в річку - та навчити плавати!" Для порівняння - і це дуже важливо - селективність відбору в провідні універсиети типу Стенфорд або Гарвард може складати 6%. Тобто приймають на навчання тільки 6% з числа абітурієнтів. Це незважаючи на дуже високу ціну навчання! Подивіться рейтинг: https://www.usnews.com/best-colleges/ra ... iversities Стенфорд 65 000+ доларів на рік! А є і вище: 69 140...
До цього додайте ціну утримання студента: наприклад навряд чи ви в околицях Стенфорда знайдете житло дешевше за 2 250 доларів на місяць.
Ось вам і критерій вибору: ціна та локація. На щоби я звернув увагу у верхній частині списка.
За опитуванням студентиів НАЙКРАЩІ умови проживання - University of California-Los Angeles. Він в рейтингу на 15-му місці (ніби -то не високо) і ціна навчання - більш/менш помірна - 46 503 долари на рік. Вже щось цікаве намацали. На "скору руку": навчання обідейться оієнтовно в 46 503х4=186 020 доларів США+ кампус десь 15 000+страховки та різні витрати не менше 8 000. Разом 209 020 доларів США. Ну: а скільки панове хочуть за свій бабуштаник біля метро "Деміївська"? Трохи більше. А скільки панове хочуть за свій гараж неподалік від Палацу Україна? Чверть від цієї суми чи третину... І по якій його ціні ви здаєте... і яка ефективність? А він ще цілий?
Помацаємо далі, може щось цікаве знайдемо:
(далі буде)
P.S. Здається на киівській гілці вчора напиcали цікаві фрази про вкладення в золото. Приблизно так: завжди здається, що варто було золото купити вчора, бо однозначно була гарна "точка входу". А сьогодні і завтра - воно знову дорожче і не здогнати... Щось прибдизно таке з ціною навчання в універистетах США: якщо глянути ретроспективу ціни навчання, то точна тенденція така: в цьому році ВДВІЧІ (!) дорожче, ніж 10 років тому. Вдвічі. А бубушатник біля метро Деміївска чи Лісова точно вдвічі дорожче? Не вдвічі дешевше?
akurt написав:... Будемо реалістами. Якщо Ви хочете попасти в США, то тут варіантів дуже мало, але вони є.
Варіант 1 - повторти шлях rjkz - а він досить точно/докладно ділився тим, як це вийшлоо і як це він зробив - ще раз - але це тільки на мою думку - НЕ ВДАСТЬСЯ. Там була наполеглива точна влучна робота. І в інші часи. Але він так докладно все розказував, що фактично учасники форуму отримали докладну повну інструкцію, як те було зроблено - в законний та легальний (!) спосіб. Ніхто не заважає повторити. ...
що за манера у всьому брехати - наш коля з НЙ ніколи не розповідав, як саме потрапив у США. навпаки, казав, що це унікальний досвід, який іншим не допоможе (в мене є припущення, як саме, але кажу ж - іншим це допоможе). й пафосно казав - кожен шукає свій шлях реальних шляхів два - грінкард або якось по роботі - до війни інших легальних не було. зараз є U4U, але от біда - з України мало хто легально може виїхати.
й взагалі досвід колі - це радити іншим робити те, що особисто він не робить. такий собі досвід. для мене це гарна ознака, чи варто прислухатися до порад - чи той, хто радить так робить чи ні.
а особистий досвід колі гадаю тут нікому не допоможе, так почитати, як воно може бути...