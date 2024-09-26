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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 26 вер, 2024 08:54
BIGor написав:Shaman
цікаво, яку корисну інформацію тут написали Ви? Нуль?
що з ануїтетом? розібрався?
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Додано: Чет 26 вер, 2024 08:56
BIGor написав:Shaman цікаво, яку корисну інформацію тут написали Ви? Нуль?
А ви?
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Додано: Чет 26 вер, 2024 09:20
Shaman написав: BIGor написав:Shaman
цікаво, яку корисну інформацію тут написали Ви? Нуль?
що з ануїтетом? розібрався?
До чого тут ануітет? Я лишився при своєму - якщо погашати раніше терміну - то це не вигідно, а ситуації протягом 30 років можуть змінюватись, і робота і сімейні. Короче, буде в тебе кличка тут "Нуль"
. За нуль корисної інформації. Треба ще в модераторів просити тобі нагороду - "Троль року"
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Додано: Чет 26 вер, 2024 09:26
BIGor написав: Shaman написав: BIGor написав:Shaman
цікаво, яку корисну інформацію тут написали Ви? Нуль?
що з ануїтетом? розібрався?
До чого тут ануітет? Я лишився при своєму - якщо погашати раніше терміну - то це не вигідно, а ситуації протягом 30 років можуть змінюватись, і робота і сімейні. Короче, буде в тебе кличка тут "Нуль"
. За нуль корисної інформації. Треба ще в модераторів просити тобі нагороду - "Троль року"
.
Калькулятор про вигідність дострокового каже зовсім протилежне. Але ж для цього треба вміти ним користуватися
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Додано: Чет 26 вер, 2024 09:52
BIGor написав: Shaman написав: BIGor написав:Shaman
цікаво, яку корисну інформацію тут написали Ви? Нуль?
що з ануїтетом? розібрався?
До чого тут ануітет? Я лишився при своєму - якщо погашати раніше терміну - то це не вигідно, а ситуації протягом 30 років можуть змінюватись, і робота і сімейні. Короче, буде в тебе кличка тут "Нуль"
. За нуль корисної інформації. Треба ще в модераторів просити тобі нагороду - "Троль року"
.
не розібрався. не хочеш чи просто не в змозі?..
ти себе ким коронував, щоб тут роздавати прізвиська?
ти в своєму куточку керуй, я вже промовчу де він знаходиться - варіантів два.
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Shaman
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