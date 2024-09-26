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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2339234023412342
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 08:54

  BIGor написав:Shaman цікаво, яку корисну інформацію тут написали Ви? Нуль?

що з ануїтетом? розібрався? :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 08:56

Re: Еміграція, заробітчанство

BIGor написав:Shaman цікаво, яку корисну інформацію тут написали Ви? Нуль?
А ви?
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 09:20

  Shaman написав:
  BIGor написав:Shaman цікаво, яку корисну інформацію тут написали Ви? Нуль?

що з ануїтетом? розібрався? :lol:

До чого тут ануітет? Я лишився при своєму - якщо погашати раніше терміну - то це не вигідно, а ситуації протягом 30 років можуть змінюватись, і робота і сімейні. Короче, буде в тебе кличка тут "Нуль". За нуль корисної інформації. Треба ще в модераторів просити тобі нагороду - "Троль року".
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 09:26

Re: Еміграція, заробітчанство

BIGor написав:
  Shaman написав:
  BIGor написав:Shaman цікаво, яку корисну інформацію тут написали Ви? Нуль?

що з ануїтетом? розібрався?

До чого тут ануітет? Я лишився при своєму - якщо погашати раніше терміну - то це не вигідно, а ситуації протягом 30 років можуть змінюватись, і робота і сімейні. Короче, буде в тебе кличка тут "Нуль". За нуль корисної інформації. Треба ще в модераторів просити тобі нагороду - "Троль року".
Калькулятор про вигідність дострокового каже зовсім протилежне. Але ж для цього треба вміти ним користуватися
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 09:52

  BIGor написав:
  Shaman написав:
  BIGor написав:Shaman цікаво, яку корисну інформацію тут написали Ви? Нуль?

що з ануїтетом? розібрався? :lol:

До чого тут ануітет? Я лишився при своєму - якщо погашати раніше терміну - то це не вигідно, а ситуації протягом 30 років можуть змінюватись, і робота і сімейні. Короче, буде в тебе кличка тут "Нуль". За нуль корисної інформації. Треба ще в модераторів просити тобі нагороду - "Троль року".

не розібрався. не хочеш чи просто не в змозі?..

ти себе ким коронував, щоб тут роздавати прізвиська? :D ти в своєму куточку керуй, я вже промовчу де він знаходиться - варіантів два. :lol:
Shaman
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