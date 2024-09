Додано: Чет 26 вер, 2024 11:10

Shaman написав: «Ми повинні вжити заходів». У Норвегії почали відмовляти деяким українцям у наданні притулку

У Норвегії вже відмовили в тимчасовому захисті кільком українцям через те, що вони або не проживали в Україні на момент повномасштабного вторгнення РФ, або приїхали з регіону, який вважається «безпечним».

Як пише видання, у травні стало відомо, що уряд Норвегії запровадив індивідуальний підхід до розгляду заяв від українців, що стосувалося, зокрема тих, хто не проживав на батьківщині, коли почалася війна. Тоді дія правила колективного захисту для всіх українців, яке було запроваджено з початком війни, втратила свою чинність.



Це стосується, зокрема, тих українців, хто має подвійне громадянство або проживав в іншій країні до приїзду в Норвегію. Однак заявки можуть бути відхилені й тим, хто приїхав із регіону, який, на думку норвезької влади, є безпечним. На початку вересня список таких територій розширили. До нього увійшли Львів і Львівська область, Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Тернопільська, Рівненська області.

треба або адоптуватися та інтегруватися (що виявилося не так легко), або допомогу припинять. гадаю цим шляхом підуть й інші країни. треба або адоптуватися та інтегруватися (що виявилося не так легко), або допомогу припинять. гадаю цим шляхом підуть й інші країни.

Допомогу припинять))) what is dead may never die )))Може нарешті і з Англії попруть львівʼян. Може і Род Стюарт прозріє)))