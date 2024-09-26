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BIGor написав:Shaman цікаво, яку корисну інформацію тут написали Ви? Нуль?
що з ануїтетом? розібрався?
До чого тут ануітет? Я лишився при своєму - якщо погашати раніше терміну - то це не вигідно, а ситуації протягом 30 років можуть змінюватись, і робота і сімейні. Короче, буде в тебе кличка тут "Нуль". За нуль корисної інформації. Треба ще в модераторів просити тобі нагороду - "Троль року".
BIGor написав:Shaman цікаво, яку корисну інформацію тут написали Ви? Нуль?
що з ануїтетом? розібрався?
До чого тут ануітет? Я лишився при своєму - якщо погашати раніше терміну - то це не вигідно, а ситуації протягом 30 років можуть змінюватись, і робота і сімейні. Короче, буде в тебе кличка тут "Нуль". За нуль корисної інформації. Треба ще в модераторів просити тобі нагороду - "Троль року".
Калькулятор про вигідність дострокового каже зовсім протилежне. Але ж для цього треба вміти ним користуватися
BIGor написав:Shaman цікаво, яку корисну інформацію тут написали Ви? Нуль?
що з ануїтетом? розібрався?
До чого тут ануітет? Я лишився при своєму - якщо погашати раніше терміну - то це не вигідно, а ситуації протягом 30 років можуть змінюватись, і робота і сімейні. Короче, буде в тебе кличка тут "Нуль". За нуль корисної інформації. Треба ще в модераторів просити тобі нагороду - "Троль року".
не розібрався. не хочеш чи просто не в змозі?..
ти себе ким коронував, щоб тут роздавати прізвиська? ти в своєму куточку керуй, я вже промовчу де він знаходиться - варіантів два.
У Норвегії вже відмовили в тимчасовому захисті кільком українцям через те, що вони або не проживали в Україні на момент повномасштабного вторгнення РФ, або приїхали з регіону, який вважається «безпечним».
Як пише видання, у травні стало відомо, що уряд Норвегії запровадив індивідуальний підхід до розгляду заяв від українців, що стосувалося, зокрема тих, хто не проживав на батьківщині, коли почалася війна. Тоді дія правила колективного захисту для всіх українців, яке було запроваджено з початком війни, втратила свою чинність.
Це стосується, зокрема, тих українців, хто має подвійне громадянство або проживав в іншій країні до приїзду в Норвегію. Однак заявки можуть бути відхилені й тим, хто приїхав із регіону, який, на думку норвезької влади, є безпечним. На початку вересня список таких територій розширили. До нього увійшли Львів і Львівська область, Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Тернопільська, Рівненська області.
треба або адоптуватися та інтегруватися (що виявилося не так легко), або допомогу припинять. гадаю цим шляхом підуть й інші країни.
У Норвегії вже відмовили в тимчасовому захисті кільком українцям через те, що вони або не проживали в Україні на момент повномасштабного вторгнення РФ, або приїхали з регіону, який вважається «безпечним».
Як пише видання, у травні стало відомо, що уряд Норвегії запровадив індивідуальний підхід до розгляду заяв від українців, що стосувалося, зокрема тих, хто не проживав на батьківщині, коли почалася війна. Тоді дія правила колективного захисту для всіх українців, яке було запроваджено з початком війни, втратила свою чинність.
Це стосується, зокрема, тих українців, хто має подвійне громадянство або проживав в іншій країні до приїзду в Норвегію. Однак заявки можуть бути відхилені й тим, хто приїхав із регіону, який, на думку норвезької влади, є безпечним. На початку вересня список таких територій розширили. До нього увійшли Львів і Львівська область, Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Тернопільська, Рівненська області.
треба або адоптуватися та інтегруватися (що виявилося не так легко), або допомогу припинять. гадаю цим шляхом підуть й інші країни.
Допомогу припинять))) what is dead may never die ))) Може нарешті і з Англії попруть львівʼян. Може і Род Стюарт прозріє)))