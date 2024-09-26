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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2340234123422343
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 11:32

  akurt написав:Еміграція, заробітчанство

Приємна несподіванка дня для емігрантів - українців в Європі.
Раді повідомити, що ми продовжуємо акцію "Доступний роумінг у подарунок" - до 30.11.24. Отримуйте щомісяця 10 ГБ, 100 хв у роумінгу в подарунок (за умови активного пакета послуг за тарифом). З турботою - ваш Vodafone.

Підтверджую: реально працює в усіх країнах ЄС.


Как обычно, что-то утаил, что-то недоговорил
2.3. Учасниками Акції не можуть бути особи, які на день участі в Акції не досягли 18
(вісімнадцяти) років, та/або не є громадянами України, та/або постійно не проживають на
території України та/або особи, які не виконали умови участі в Акції, порушили ці Правила.

2.5. Учасниками Акції можуть бути клієнти наступних тарифів:
 тарифи передплати (перевірити свій тариф – *101#): Joice (Start 2023, Pro 2023, MAX
2023); 4G (Smart S+, Smart M, Smart XL); SuperNet (Pro_2019, Pro-1_2019, Unlim, Pro,
Pro+ 2021, Start_2019, Start, Start+, Turbo_2019, Turbo, Turbo 2021); Vodafone Light+, Vodafone
Device L; Joice; Turbo 2023;
anduzenko
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 12:03

Конечно утаил: не указал, что не касается новорожденных и тех, у кого тариф «Водафон-2005».
Вот мой тариф:
Зображення
И все работает.
Чуть не забыл: это все для тех, кто как раз постійно не проживає на території України, бо роумінг - це можливість користуватися звʼязком за межами території України.
akurt
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