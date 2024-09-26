akurt написав:Еміграція, заробітчанство
Приємна несподіванка дня для емігрантів - українців в Європі.
Раді повідомити, що ми продовжуємо акцію "Доступний роумінг у подарунок" - до 30.11.24. Отримуйте щомісяця 10 ГБ, 100 хв у роумінгу в подарунок (за умови активного пакета послуг за тарифом). З турботою - ваш Vodafone.
Підтверджую: реально працює в усіх країнах ЄС.
Как обычно, что-то утаил, что-то недоговорил
2.3. Учасниками Акції не можуть бути особи, які на день участі в Акції не досягли 18
(вісімнадцяти) років, та/або не є громадянами України, та/або постійно не проживають на
території України та/або особи, які не виконали умови участі в Акції, порушили ці Правила.
2.5. Учасниками Акції можуть бути клієнти наступних тарифів:
тарифи передплати (перевірити свій тариф – *101#): Joice (Start 2023, Pro 2023, MAX
2023); 4G (Smart S+, Smart M, Smart XL); SuperNet (Pro_2019, Pro-1_2019, Unlim, Pro,
Pro+ 2021, Start_2019, Start, Start+, Turbo_2019, Turbo, Turbo 2021); Vodafone Light+, Vodafone
Device L; Joice; Turbo 2023;