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#<1 ... 2340234123422343 Додано: Чет 26 вер, 2024 11:32 akurt написав: Еміграція, заробітчанство



Приємна несподіванка дня для емігрантів - українців в Європі.

Раді повідомити, що ми продовжуємо акцію "Доступний роумінг у подарунок" - до 30.11.24. Отримуйте щомісяця 10 ГБ, 100 хв у роумінгу в подарунок (за умови активного пакета послуг за тарифом). З турботою - ваш Vodafone.



Підтверджую: реально працює в усіх країнах ЄС. Еміграція, заробітчанствоПриємна несподіванка дня для емігрантів - українців в Європі.Раді повідомити, що ми продовжуємо акцію "Доступний роумінг у подарунок" - до 30.11.24. Отримуйте щомісяця 10 ГБ, 100 хв у роумінгу в подарунок (за умови активного пакета послуг за тарифом). З турботою - ваш Vodafone.Підтверджую: реально працює в усіх країнах ЄС.



Как обычно, что-то утаил, что-то недоговорил

2.3. Учасниками Акції не можуть бути особи, які на день участі в Акції не досягли 18

(вісімнадцяти) років, та/або не є громадянами України, та/або постійно не проживають на

території України та/або особи, які не виконали умови участі в Акції, порушили ці Правила.



2.5. Учасниками Акції можуть бути клієнти наступних тарифів:

 тарифи передплати (перевірити свій тариф – *101#): Joice (Start 2023, Pro 2023, MAX

2023); 4G (Smart S+, Smart M, Smart XL); SuperNet (Pro_2019, Pro-1_2019, Unlim, Pro,

Pro+ 2021, Start_2019, Start, Start+, Turbo_2019, Turbo, Turbo 2021); Vodafone Light+, Vodafone

Device L; Joice; Turbo 2023; Как обычно, что-то утаил, что-то недоговорил anduzenko

Повідомлень: 186 З нами з: 18.10.17 Подякував: 43 раз. Подякували: 25 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 вер, 2024 12:03 2005».

Вот мой тариф:



И все работает.

Чуть не забыл: это все для тех, кто как раз постійно не проживає на території України, бо роумінг - це можливість користуватися звʼязком за межами території України. Конечно утаил: не указал, что не касается новорожденных и тех, у кого тариф «Водафон-».Вот мой тариф:И все работает.Чуть не забыл: это все для тех, кто как раз постійно не проживає на території України, бо роумінг - це можливість користуватися звʼязком за межами території України. akurt

Повідомлень: 10099 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3710 раз. Подякували: 1311 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2340234123422343 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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