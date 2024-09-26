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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2339234023412342
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 08:54

  BIGor написав:Shaman цікаво, яку корисну інформацію тут написали Ви? Нуль?

що з ануїтетом? розібрався? :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 08:56

Re: Еміграція, заробітчанство

BIGor написав:Shaman цікаво, яку корисну інформацію тут написали Ви? Нуль?
А ви?
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 09:20

  Shaman написав:
  BIGor написав:Shaman цікаво, яку корисну інформацію тут написали Ви? Нуль?

що з ануїтетом? розібрався? :lol:

До чого тут ануітет? Я лишився при своєму - якщо погашати раніше терміну - то це не вигідно, а ситуації протягом 30 років можуть змінюватись, і робота і сімейні.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 09:26

Re: Еміграція, заробітчанство

Калькулятор про вигідність дострокового каже зовсім протилежне. Але ж для цього треба вміти ним користуватися
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 09:55

Re: Еміграція, заробітчанство

Заранее гасить кредит выгодно. Вот например взял 150к:

1. Выиграл лотерею, занес 151.5к (с учетом штрафа за досрочное погашение) и закрыл кредит. Итого: 151.5к.
2. Платишь 30 лет по графику = 150к + 75к (проценты). Итого: 225к.

Или например средний вариант закрыть за 5 лет - мне девочка в банке посчитала что взнос должен быть 2.75к в месяц. Итого: 165к.
slonomag
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 10:50

Re: Еміграція, заробітчанство

«Ми повинні вжити заходів». У Норвегії почали відмовляти деяким українцям у наданні притулку
У Норвегії вже відмовили в тимчасовому захисті кільком українцям через те, що вони або не проживали в Україні на момент повномасштабного вторгнення РФ, або приїхали з регіону, який вважається «безпечним».

Як пише видання, у травні стало відомо, що уряд Норвегії запровадив індивідуальний підхід до розгляду заяв від українців, що стосувалося, зокрема тих, хто не проживав на батьківщині, коли почалася війна. Тоді дія правила колективного захисту для всіх українців, яке було запроваджено з початком війни, втратила свою чинність.

Це стосується, зокрема, тих українців, хто має подвійне громадянство або проживав в іншій країні до приїзду в Норвегію. Однак заявки можуть бути відхилені й тим, хто приїхав із регіону, який, на думку норвезької влади, є безпечним. На початку вересня список таких територій розширили. До нього увійшли Львів і Львівська область, Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Тернопільська, Рівненська області.

треба або адоптуватися та інтегруватися (що виявилося не так легко), або допомогу припинять. гадаю цим шляхом підуть й інші країни.
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 11:10

  Shaman написав:«Ми повинні вжити заходів». У Норвегії почали відмовляти деяким українцям у наданні притулку
У Норвегії вже відмовили в тимчасовому захисті кільком українцям через те, що вони або не проживали в Україні на момент повномасштабного вторгнення РФ, або приїхали з регіону, який вважається «безпечним».

Як пише видання, у травні стало відомо, що уряд Норвегії запровадив індивідуальний підхід до розгляду заяв від українців, що стосувалося, зокрема тих, хто не проживав на батьківщині, коли почалася війна. Тоді дія правила колективного захисту для всіх українців, яке було запроваджено з початком війни, втратила свою чинність.

Це стосується, зокрема, тих українців, хто має подвійне громадянство або проживав в іншій країні до приїзду в Норвегію. Однак заявки можуть бути відхилені й тим, хто приїхав із регіону, який, на думку норвезької влади, є безпечним. На початку вересня список таких територій розширили. До нього увійшли Львів і Львівська область, Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Тернопільська, Рівненська області.

треба або адоптуватися та інтегруватися (що виявилося не так легко), або допомогу припинять. гадаю цим шляхом підуть й інші країни.
Допомогу припинять))) what is dead may never die )))
Може нарешті і з Англії попруть львівʼян. Може і Род Стюарт прозріє)))
gonchik74
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 11:32

  akurt написав:Еміграція, заробітчанство

Приємна несподіванка дня для емігрантів - українців в Європі.
Раді повідомити, що ми продовжуємо акцію "Доступний роумінг у подарунок" - до 30.11.24. Отримуйте щомісяця 10 ГБ, 100 хв у роумінгу в подарунок (за умови активного пакета послуг за тарифом). З турботою - ваш Vodafone.

Підтверджую: реально працює в усіх країнах ЄС.


Как обычно, что-то утаил, что-то недоговорил
2.3. Учасниками Акції не можуть бути особи, які на день участі в Акції не досягли 18
(вісімнадцяти) років, та/або не є громадянами України, та/або постійно не проживають на
території України та/або особи, які не виконали умови участі в Акції, порушили ці Правила.

2.5. Учасниками Акції можуть бути клієнти наступних тарифів:
 тарифи передплати (перевірити свій тариф – *101#): Joice (Start 2023, Pro 2023, MAX
2023); 4G (Smart S+, Smart M, Smart XL); SuperNet (Pro_2019, Pro-1_2019, Unlim, Pro,
Pro+ 2021, Start_2019, Start, Start+, Turbo_2019, Turbo, Turbo 2021); Vodafone Light+, Vodafone
Device L; Joice; Turbo 2023;
anduzenko
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 12:03

Конечно утаил: не указал, что не касается новорожденных и тех, у кого тариф «Водафон-2005».
Вот мой тариф: 'Vodafone SuperNet Start_2019'.
З сайту Водафон: "Акція надає послугу «Доступний роумінг» у подарунок клієнтам таких тарифів (гіперпосилання)".
Так хто винний в тому, що у Вас "неправильний" або "не такий" тариф?
Як говорив Михайло Жванецький:
"Тщательней надо, ребята. Ни на кого ваше упорство не действует, только на своего брата в телогрейке".
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 18:30

  Faceless написав:
BIGor написав:Shaman цікаво, яку корисну інформацію тут написали Ви? Нуль?
А ви?

А Ви?
BIGor
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