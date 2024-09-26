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У Норвегії вже відмовили в тимчасовому захисті кільком українцям через те, що вони або не проживали в Україні на момент повномасштабного вторгнення РФ, або приїхали з регіону, який вважається «безпечним».
Як пише видання, у травні стало відомо, що уряд Норвегії запровадив індивідуальний підхід до розгляду заяв від українців, що стосувалося, зокрема тих, хто не проживав на батьківщині, коли почалася війна. Тоді дія правила колективного захисту для всіх українців, яке було запроваджено з початком війни, втратила свою чинність.
Це стосується, зокрема, тих українців, хто має подвійне громадянство або проживав в іншій країні до приїзду в Норвегію. Однак заявки можуть бути відхилені й тим, хто приїхав із регіону, який, на думку норвезької влади, є безпечним. На початку вересня список таких територій розширили. До нього увійшли Львів і Львівська область, Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Тернопільська, Рівненська області.
треба або адоптуватися та інтегруватися (що виявилося не так легко), або допомогу припинять. гадаю цим шляхом підуть й інші країни.
У Норвегії вже відмовили в тимчасовому захисті кільком українцям через те, що вони або не проживали в Україні на момент повномасштабного вторгнення РФ, або приїхали з регіону, який вважається «безпечним».
Як пише видання, у травні стало відомо, що уряд Норвегії запровадив індивідуальний підхід до розгляду заяв від українців, що стосувалося, зокрема тих, хто не проживав на батьківщині, коли почалася війна. Тоді дія правила колективного захисту для всіх українців, яке було запроваджено з початком війни, втратила свою чинність.
Це стосується, зокрема, тих українців, хто має подвійне громадянство або проживав в іншій країні до приїзду в Норвегію. Однак заявки можуть бути відхилені й тим, хто приїхав із регіону, який, на думку норвезької влади, є безпечним. На початку вересня список таких територій розширили. До нього увійшли Львів і Львівська область, Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Тернопільська, Рівненська області.
треба або адоптуватися та інтегруватися (що виявилося не так легко), або допомогу припинять. гадаю цим шляхом підуть й інші країни.
Допомогу припинять))) what is dead may never die ))) Може нарешті і з Англії попруть львівʼян. Може і Род Стюарт прозріє)))
Приємна несподіванка дня для емігрантів - українців в Європі. Раді повідомити, що ми продовжуємо акцію "Доступний роумінг у подарунок" - до 30.11.24. Отримуйте щомісяця 10 ГБ, 100 хв у роумінгу в подарунок (за умови активного пакета послуг за тарифом). З турботою - ваш Vodafone.
Підтверджую: реально працює в усіх країнах ЄС.
Как обычно, что-то утаил, что-то недоговорил
2.3. Учасниками Акції не можуть бути особи, які на день участі в Акції не досягли 18 (вісімнадцяти) років, та/або не є громадянами України, та/або постійно не проживають на території України та/або особи, які не виконали умови участі в Акції, порушили ці Правила.
2.5. Учасниками Акції можуть бути клієнти наступних тарифів: тарифи передплати (перевірити свій тариф – *101#): Joice (Start 2023, Pro 2023, MAX 2023); 4G (Smart S+, Smart M, Smart XL); SuperNet (Pro_2019, Pro-1_2019, Unlim, Pro, Pro+ 2021, Start_2019, Start, Start+, Turbo_2019, Turbo, Turbo 2021); Vodafone Light+, Vodafone Device L; Joice; Turbo 2023;
Конечно утаил: не указал, что не касается новорожденных и тех, у кого тариф «Водафон-2005». Вот мой тариф: 'Vodafone SuperNet Start_2019'. З сайту Водафон: "Акція надає послугу «Доступний роумінг» у подарунок клієнтам таких тарифів (гіперпосилання)". Так хто винний в тому, що у Вас "неправильний" або "не такий" тариф? Як говорив Михайло Жванецький: "Тщательней надо, ребята. Ни на кого ваше упорство не действует, только на своего брата в телогрейке".