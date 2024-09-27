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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2340234123422343 Додано: П'ят 27 вер, 2024 10:32 Еміграція, заробітчанство



News from USA



Поки учасники форуму готуються до важких суботи та неділі, спробуємо з"ясувати, як живуть в ці дні РЕАЛЬНІ емігранти, у яких получилося організувати РЕАЛЬНЕ заробітчанство.



Передісторія така: родина тихо-мирно жила в Київській області - збільшувала кількість в родині дітей (станом на 24 лютого 2022 року в родині вже було троє) та будувала для родини власний будинок - за свої гроші на купленій в Київській області ділянці землі.

Станом на 24 лютого 2022 року вже було підведено під дах двоповерховий будинок, вже в ньому жили, але зовнішні стіни зовсім ще не було оштукатурено: зарплатні повара НЕкиївського ресторанна не могло вистачити на все і відразу.

Сталося те, що сталося, і родина під РЕАЛЬНО кулями ракетами та снарядам втекла в бік кордону.

Будинок майже вцілів: в будинок потрапили осколочні снаряди. Відновити треба дах і вікна...



Родина втекла в Туреччину, в Анталію, де автор рядків і познайомився з нею.

Пізніше я надавав необхідну консультаційну та практичну допомогу - аж поки в червні 2024 року родина не переїхала в США - виклик за програмою U4U оформив рідний брат, який вже 15 років мешкав в США і всі 15 років умовляв переїхати молодшого брата...



Коли я проїжджав берегом річки "Богачай" на ровері - завжди намагався - і не хочеш - розгледіти на берегу вдалого - от же диво!!! - рибалку - який завжди повертався з дуже гарним виловом... Не було видно вже в Анталії того на диво вдалого рибалки...



На сьогодні:

- проживають в 5 км від великого міста Філадельфія:

https://maps.app.goo.gl/rcrkXx8U2vGTXSAn6

- орендували 2-bedroom (це квартира з двома спальнями та двома санвузлами);

- фото будинка



- оренда вартує 2 200 доларів на місяць; до школи пішки 5 хвилин...

- купили авто...

https://www.eatongm.net/VehicleSearchRe ... l=Pacifica



З авто така ситуація: куплено НА АУКЦІОНІ - ловили модель та приємну ціну цілих 4 (!) тижня: хотілося не тільки оптимальне співвідношення ціна/рік випуску/стан - а ще й щось на кшталт Минівен - родина ж не мала...

З автівкою така пастка зараз: те авто, на якому родина вдало втекла під обстрілами з України, та яке слугувало під час життя в Анталії - вигнали в Україну, але продати не вдається ніяк: дзвонять тільки перекупи та пропонують чи 5 копійок, чи 6, але не вісім...



Голова родини вже працює ЗА ФАХОМ.

Це те, про що ми неодноразово говорили на цій гілці:

"А що ти таке вмієш робити, за що тобі люди будуть платити гроші?"

Писати повну маячню з турботою за долю казанських татарів, кабганів, курдів, калмиків, канінських поморів, карагасів, караїмів, каратайців, карелів, карьялайзетів, койбалів, комі (всіх 10-ти видів), кувейтців, куйдарців, коряків, катарців, карепів, киргизів та кюринців, тобто всіх тих, яких ніколи в житті не бачив - багато хто на цій гілці вміє.

А ось так - влаштуватися досить скоро на роботу за своїм фахом - утримувати родину в еміграції - дзуськи... News from USAПоки учасники форуму готуються до важких суботи та неділі, спробуємо з"ясувати, як живуть в ці дні РЕАЛЬНІ емігранти, у яких получилося організувати РЕАЛЬНЕ заробітчанство.Передісторія така: родина тихо-мирно жила в Київській області - збільшувала кількість в родині дітей (станом на 24 лютого 2022 року в родині вже було троє) та будувала для родини власний будинок - за свої гроші на купленій в Київській області ділянці землі.Станом на 24 лютого 2022 року вже було підведено під дах двоповерховий будинок, вже в ньому жили, але зовнішні стіни зовсім ще не було оштукатурено: зарплатні повара НЕкиївського ресторанна не могло вистачити на все і відразу.Сталося те, що сталося, і родина під РЕАЛЬНО кулями ракетами та снарядам втекла в бік кордону.Будинок майже вцілів: в будинок потрапили осколочні снаряди. Відновити треба дах і вікна...Родина втекла в Туреччину, в Анталію, де автор рядків і познайомився з нею.Пізніше я надавав необхідну консультаційну та практичну допомогу - аж поки в червні 2024 року родина не переїхала в США - виклик за програмою U4U оформив рідний брат, який вже 15 років мешкав в США і всі 15 років умовляв переїхати молодшого брата...Коли я проїжджав берегом річки "Богачай" на ровері - завжди намагався - і не хочеш - розгледіти на берегу вдалого - от же диво!!! - рибалку - який завжди повертався з дуже гарним виловом... Не було видно вже в Анталії того на диво вдалого рибалки...На сьогодні:- проживають в 5 км від великого міста Філадельфія:- орендували 2-bedroom (це квартира з двома спальнями та двома санвузлами);- фото будинка- оренда вартує 2 200 доларів на місяць;- купили авто...З авто така ситуація: куплено НА АУКЦІОНІ - ловили модель та приємну ціну цілих 4 (!) тижня: хотілося не тільки оптимальне співвідношення ціна/рік випуску/стан - а ще й щось на кшталт Минівен - родина ж не мала...З автівкою така пастка зараз: те авто, на якому родина вдало втекла під обстрілами з України, та яке слугувало під час життя в Анталії - вигнали в Україну, аледзвонять тільки перекупи та пропонують чи 5 копійок, чи 6, але не вісім...Голова родини вже працює ЗА ФАХОМ.Це те, про що ми неодноразово говорили на цій гілці:"А що ти таке вмієш робити, за що тобі люди будуть платити гроші?"Писати повну маячню з турботою за долю казанських татарів, кабганів, курдів, калмиків, канінських поморів, карагасів, караїмів, каратайців, карелів, карьялайзетів, койбалів, комі (всіх 10-ти видів), кувейтців, куйдарців, коряків, катарців, карепів, киргизів та кюринців, тобто всіх тих, яких ніколи в житті не бачив - багато хто на цій гілці вміє.А ось так - влаштуватися досить скоро на роботу за своїм фахом - утримувати родину в еміграції - дзуськи... akurt

Повідомлень: 10101 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3713 раз. Подякували: 1311 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2340234123422343 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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