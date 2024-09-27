News from USA
Поки учасники форуму готуються до важких суботи та неділі, спробуємо з"ясувати, як живуть в ці дні РЕАЛЬНІ емігранти, у яких получилося організувати РЕАЛЬНЕ заробітчанство.
Передісторія така: родина тихо-мирно жила в Київській області - збільшувала кількість в родині дітей (станом на 24 лютого 2022 року в родині вже було троє) та будувала для родини власний будинок - за свої гроші на купленій в Київській області ділянці землі.
Станом на 24 лютого 2022 року вже було підведено під дах двоповерховий будинок, вже в ньому жили, але зовнішні стіни зовсім ще не було оштукатурено: зарплатні повара НЕкиївського ресторанна не могло вистачити на все і відразу.
Сталося те, що сталося, і родина під РЕАЛЬНО кулями ракетами та снарядам втекла в бік кордону.
Будинок майже вцілів: в будинок потрапили осколочні снаряди. Відновити треба дах і вікна...
Родина втекла в Туреччину, в Анталію, де автор рядків і познайомився з нею.
Пізніше я надавав необхідну консультаційну та практичну допомогу - аж поки в червні 2024 року родина не переїхала в США - виклик за програмою U4U оформив рідний брат, який вже 15 років мешкав в США і всі 15 років умовляв переїхати молодшого брата...
Коли я проїжджав берегом річки "Богачай" на ровері - завжди намагався - і не хочеш - розгледіти на берегу вдалого - от же диво!!! - рибалку - який завжди повертався з дуже гарним виловом... Не було видно вже в Анталії того на диво вдалого рибалки...
На сьогодні:
- проживають в 5 км від великого міста Філадельфія:
- орендували 2-bedroom (це квартира з двома спальнями та двома санвузлами);
- фото будинка
- оренда вартує 2 200 доларів на місяць; до школи пішки 5 хвилин...
- купили авто...
З авто така ситуація: куплено НА АУКЦІОНІ - ловили модель та приємну ціну цілих 4 (!) тижня: хотілося не тільки оптимальне співвідношення ціна/рік випуску/стан - а ще й щось на кшталт Минівен - родина ж не мала...
З автівкою така пастка зараз: те авто, на якому родина вдало втекла під обстрілами з України, та яке слугувало під час життя в Анталії - вигнали в Україну, але продати не вдається ніяк: дзвонять тільки перекупи та пропонують чи 5 копійок, чи 6, але не вісім...
Голова родини вже працює ЗА ФАХОМ.
Це те, про що ми неодноразово говорили на цій гілці:
"А що ти таке вмієш робити, за що тобі люди будуть платити гроші?"
Писати повну маячню з турботою за долю казанських татарів, кабганів, курдів, калмиків, канінських поморів, карагасів, караїмів, каратайців, карелів, карьялайзетів, койбалів, комі (всіх 10-ти видів), кувейтців, куйдарців, коряків, катарців, карепів, киргизів та кюринців, тобто всіх тих, яких ніколи в житті не бачив - багато хто на цій гілці вміє.
А ось так - влаштуватися досить скоро на роботу за своїм фахом - утримувати родину в еміграції - дзуськи...