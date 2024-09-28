Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Поки учасники форуму готуються до важких суботи та неділі, спробуємо з"ясувати, як живуть в ці дні РЕАЛЬНІ емігранти, у яких получилося організувати РЕАЛЬНЕ заробітчанство.
Передісторія така: родина тихо-мирно жила в Київській області - збільшувала кількість в родині дітей (станом на 24 лютого 2022 року в родині вже було троє) та будувала для родини власний будинок - за свої гроші на купленій в Київській області ділянці землі. Станом на 24 лютого 2022 року вже було підведено під дах двоповерховий будинок, вже в ньому жили, але зовнішні стіни зовсім ще не було оштукатурено: зарплатні повара НЕкиївського ресторанна не могло вистачити на все і відразу. Сталося те, що сталося, і родина під РЕАЛЬНО кулями ракетами та снарядам втекла в бік кордону. Будинок майже вцілів: в будинок потрапили осколочні снаряди. Відновити треба дах і вікна...
Родина втекла в Туреччину, в Анталію, де автор рядків і познайомився з нею. Пізніше я надавав необхідну консультаційну та практичну допомогу - аж поки в червні 2024 року родина не переїхала в США - виклик за програмою U4U оформив рідний брат, який вже 15 років мешкав в США і всі 15 років умовляв переїхати молодшого брата...
Коли я проїжджав берегом річки "Богачай" на ровері - завжди намагався - і не хочеш - розгледіти на берегу вдалого - от же диво!!! - рибалку - який завжди повертався з дуже гарним виловом... Не було видно вже в Анталії того на диво вдалого рибалки...
З авто така ситуація: куплено НА АУКЦІОНІ - ловили модель та приємну ціну цілих 4 (!) тижня: хотілося не тільки оптимальне співвідношення ціна/рік випуску/стан - а ще й щось на кшталт Минівен - родина ж не мала... З автівкою така пастка зараз: те авто, на якому родина вдало втекла під обстрілами з України, та яке слугувало під час життя в Анталії - вигнали в Україну, але продати не вдається ніяк: дзвонять тільки перекупи та пропонують чи 5 копійок, чи 6, але не вісім...
Голова родини вже працює ЗА ФАХОМ. Це те, про що ми неодноразово говорили на цій гілці: "А що ти таке вмієш робити, за що тобі люди будуть платити гроші?" Писати повну маячню з турботою за долю казанських татарів, кабганів, курдів, калмиків, канінських поморів, карагасів, караїмів, каратайців, карелів, карьялайзетів, койбалів, комі (всіх 10-ти видів), кувейтців, куйдарців, коряків, катарців, карепів, киргизів та кюринців, тобто всіх тих, яких ніколи в житті не бачив - багато хто на цій гілці вміє. А ось так - влаштуватися досить скоро на роботу за своїм фахом - утримувати родину в еміграції - дзуськи...
akurt написав:... Голова родини вже працює ЗА ФАХОМ. Це те, про що ми неодноразово говорили на цій гілці: "А що ти таке вмієш робити, за що тобі люди будуть платити гроші?" Писати повну маячню з турботою за долю казанських татарів, кабганів, курдів, калмиків, канінських поморів, карагасів, караїмів, каратайців, карелів, карьялайзетів, койбалів, комі (всіх 10-ти видів), кувейтців, куйдарців, коряків, катарців, карепів, киргизів та кюринців, тобто всіх тих, яких ніколи в житті не бачив - багато хто на цій гілці вміє. А ось так - влаштуватися досить скоро на роботу за своїм фахом - утримувати родину в еміграції - дзуськи...
насправді, якщо професійно перейматися долею малих народів, то можна й заробити - ця тема сплачується в деяких місцях. з твої талантом писати багато ні про що - можеш спробувати. хоч якусь копійчину заробиш
єдине корисне з цього допису - що у кухаря непогані шанси відразу почати працювати за фахом. напевне так й є. відразу кажи - це й у будівельних робочих є така можливість, вантажників та таке інше. гадаю електрикам з сантехниками доведеться трохи заморочитися. якраз контингент цієї гілки.
ps оренда 2200 уо. це йому треба відразу на 100 куо на рік виходити. або удвох з дружиною по 50 куо кожному. а ось це вже не так легко, треба докласти зусиль.
Востаннє редагувалось Shaman в П'ят 27 вер, 2024 12:07, всього редагувалось 1 раз.
Друзі, мені написали в ПП питання щодо того куди звертатися в Румунії по приїзду, тож відповім всім тут, перепрошую за оффтоп. 1. По приїзду треба вийняти житло. Ціни в Румунії ліберальні - я арендував в Сучаві двокімнатні квартиру за 350 євро + комуналки десь на 30-70 євро в залежності від сезону. Шукайте на olx.ro і знайдете. В Бухаресті квартиры близько 400 євро на місяць, на морі в Константі літом в сезон Лесь 500-600 евро. 2. Звернутись в міграційне управління за отриманням тимчасового захисту: згадають пару стандартних питань і процедура займає години півтори. Навіть плавці через Тису чи скалолази з Карпат проходять без проблем цю процедуру, просто додатково мають в поліції поставити штемпель в паспорті про вїзд в ЄС, нехай і поза пунктом пропуску. 3. Раджу відкривати рахунок в ОТP банку Румунії чи Banca Transilvania - відкривають без особливих проблем, але можуть виникнути питання для тих хто прописаний в окупованих територіях та Херсоні. Але це вирішується довідкою ВПО перекладеною на румунську.
akurt написав:Дякую Вам, пане mazurkevych! У нас тут так багато горе-велике-горе канапних експертів та горе-велике горе теоретиків, що прочитати щось корисне - це великий приємний подарунок.
В мене найліпші враження про Румунію: люди приємні та відкриті, немає і натяку на ксенофобію; продукти харчування по якості та цінам цілком співставні з українськими, дещо і дешевше навіть. Мігранти мають змогу працювати на тих же умовах що і румуни. Зарплати невисокі порівняно з іншими країнами ЄС (близько 800-1000 євро в кваліфікованого працівника на виробництві чи сфері послуг), але цього там достатньо для нормального життя. Я сам моряк і між рейсами живу в Румунії - країна і люди мені подобаються, вважаю її досить перспективною. І певно так само вважає близько 80 тисяч людей, які щороку подають документи на отримання румунського громадянства.
mazurkevych написав:Друзі, мені написали в ПП питання щодо того куди звертатися в Румунії по приїзду, тож відповім всім тут, перепрошую за оффтоп. 1. По приїзду треба вийняти житло. Ціни в Румунії ліберальні - я арендував в Сучаві двокімнатні квартиру за 350 євро + комуналки десь на 30-70 євро в залежності від сезону. Шукайте на olx.ro і знайдете. В Бухаресті квартиры близько 400 євро на місяць, на морі в Константі літом в сезон Лесь 500-600 евро. 2. Звернутись в міграційне управління за отриманням тимчасового захисту: згадають пару стандартних питань і процедура займає години півтори. Навіть плавці через Тису чи скалолази з Карпат проходять без проблем цю процедуру, просто додатково мають в поліції поставити штемпель в паспорті про вїзд в ЄС, нехай і поза пунктом пропуску. 3. Раджу відкривати рахунок в ОТP банку Румунії чи Banca Transilvania - відкривають без особливих проблем, але можуть виникнути питання для тих хто прописаний в окупованих територіях та Херсоні. Але це вирішується довідкою ВПО перекладеною на румунську.
Додам до цього мою думку про досить вдалий вибір міста Suceava для проживання, бо я багато разів був в цьому місті та знаю, про що йдеться мова: - місто на відстані всього в 50 км від кордону з Україною та на відстані в 126 км від Чернівців; - регулярні автобусні рейси з автовокзалу Сучави на автовокзал в Чернівцях - за смішною ціною орієнтовно в 400 гривень. - тихий спокійний приємний залізничний вокзал, з якого за 3 години та за більше ніж смішну ціну можна доїхати до міста Ясси на кордоні з Україною або за 6,5 годин - до Бухареста. - в місті є аеропорт з регулярним автосполученням з Чернівцями. Різні напрямки авіарейсів, а зараз в ці останні дні "Оксамитового сезону" - авіаерейси чартерів в Анталію взагалі за ціною бутерброда в деяких аеропортах: по 2 600 гривень в один бік - і це з багажем!
Ну, пане mazurkevych, приємно здивували вибором - і здивували не перший раз!
На сьогодні один реальний українець та вже громадянин США - переїхав в новий будинок та запросив у гості з України батьків: може десь якусь пальму підстригти… чи доріжки забетонувати. Нове ж... А тут насувається на Флориду страшний ураган з Мексиканської затоки… Зникла електрика... Що робити в такій ситуації? Батько - навчений відключеннями електрики у Львові - і говорить: "А ну давай підʼєднаємо кавоварку до твого електричного BMW..." Послухалися Зварили каву. https://news.obozrevatel.com/ukr/abroad ... HYmoG_V1XQ
Знайомий повертатися із США в Чехію, але розповів дуже дивну річ: от він заробив за ці 5 місяців кілька десятків тисяч доларів, але платили йому чомусь переважно 20$ старого зразку. Перед вивезенням він хотів поміняти їх на хрустящі сині 100$, але в кількох банках на нього "подивилися як на вбивцю" і всюди відмовили. Про ліміт в 10 тис. для моніторингу знає, тому просив поміняти 9.9.
P.S. Він працював нелегально, зарплату отримував готівкою, не має рахунків в жодному із американських банків. Я йому запропонував зробити переказ собі переказ на рахунок Вайза і не ризикувати з готівкою, адже прикордонники при в'їзді чомусь питали "скільки грошей везете із собою" і буде напевно дивно, що вивозить в 10 раз більше, ніж привіз і при цьому ніде не працював...
При в"їзді в ЄС немає ніяких проблем з декларуванням валюти. В Польщі навіть є сервіс: заповнюєш декларацію в он-лайн режимі (не раніше ніж за 5 днів до перетину кордону) на "Червоному коридорі" повідомляєш митника про номер декларації - вони роздруковують у себе в кабінеті готове - один екземпляр з печатками та підписами видають на руки. Питань звідки гроші та навіщо НЕ задають. В декларації є такі питання і є варіанти готових відповідей - але можна вписати і свій варіант.