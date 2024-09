Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

News from USA



Поки учасники форуму готуються до важких суботи та неділі, спробуємо з"ясувати, як живуть в ці дні РЕАЛЬНІ емігранти, у яких получилося організувати РЕАЛЬНЕ заробітчанство.



Передісторія така: родина тихо-мирно жила в Київській області - збільшувала кількість в родині дітей (станом на 24 лютого 2022 року в родині вже було троє) та будувала для родини власний будинок - за свої гроші на купленій в Київській області ділянці землі.

Станом на 24 лютого 2022 року вже було підведено під дах двоповерховий будинок, вже в ньому жили, але зовнішні стіни зовсім ще не було оштукатурено: зарплатні повара НЕкиївського ресторанна не могло вистачити на все і відразу.

Сталося те, що сталося, і родина під РЕАЛЬНО кулями ракетами та снарядам втекла в бік кордону.

Будинок майже вцілів: в будинок потрапили осколочні снаряди. Відновити треба дах і вікна...



Родина втекла в Туреччину, в Анталію, де автор рядків і познайомився з нею.

Пізніше я надавав необхідну консультаційну та практичну допомогу - аж поки в червні 2024 року родина не переїхала в США - виклик за програмою U4U оформив рідний брат, який вже 15 років мешкав в США і всі 15 років умовляв переїхати молодшого брата...



Коли я проїжджав берегом річки "Богачай" на ровері - завжди намагався - і не хочеш - розгледіти на берегу вдалого - от же диво!!! - рибалку - який завжди повертався з дуже гарним виловом... Не було видно вже в Анталії того на диво вдалого рибалки...



На сьогодні:

- проживають в 5 км від великого міста Філадельфія:

https://maps.app.goo.gl/rcrkXx8U2vGTXSAn6

- орендували 2-bedroom (це квартира з двома спальнями та двома санвузлами);

- фото будинка



- оренда вартує 2 200 доларів на місяць; до школи пішки 5 хвилин...

- купили авто...

https://www.eatongm.net/VehicleSearchRe ... l=Pacifica



З авто така ситуація: куплено НА АУКЦІОНІ - ловили модель та приємну ціну цілих 4 (!) тижня: хотілося не тільки оптимальне співвідношення ціна/рік випуску/стан - а ще й щось на кшталт Минівен - родина ж не мала...

З автівкою така пастка зараз: те авто, на якому родина вдало втекла під обстрілами з України, та яке слугувало під час життя в Анталії - вигнали в Україну, але продати не вдається ніяк: дзвонять тільки перекупи та пропонують чи 5 копійок, чи 6, але не вісім...



Голова родини вже працює ЗА ФАХОМ.

Це те, про що ми неодноразово говорили на цій гілці:

"А що ти таке вмієш робити, за що тобі люди будуть платити гроші?"

Писати повну маячню з турботою за долю казанських татарів, кабганів, курдів, калмиків, канінських поморів, карагасів, караїмів, каратайців, карелів, карьялайзетів, койбалів, комі (всіх 10-ти видів), кувейтців, куйдарців, коряків, катарців, карепів, киргизів та кюринців, тобто всіх тих, яких ніколи в житті не бачив - багато хто на цій гілці вміє.

News from USA

Поки учасники форуму готуються до важких суботи та неділі, спробуємо з"ясувати, як живуть в ці дні РЕАЛЬНІ емігранти, у яких получилося організувати РЕАЛЬНЕ заробітчанство.

Передісторія така: родина тихо-мирно жила в Київській області - збільшувала кількість в родині дітей (станом на 24 лютого 2022 року в родині вже було троє) та будувала для родини власний будинок - за свої гроші на купленій в Київській області ділянці землі.

Станом на 24 лютого 2022 року вже було підведено під дах двоповерховий будинок, вже в ньому жили, але зовнішні стіни зовсім ще не було оштукатурено: зарплатні повара НЕкиївського ресторанна не могло вистачити на все і відразу.

Сталося те, що сталося, і родина під РЕАЛЬНО кулями ракетами та снарядам втекла в бік кордону.

Будинок майже вцілів: в будинок потрапили осколочні снаряди. Відновити треба дах і вікна...

Родина втекла в Туреччину, в Анталію, де автор рядків і познайомився з нею.

Пізніше я надавав необхідну консультаційну та практичну допомогу - аж поки в червні 2024 року родина не переїхала в США - виклик за програмою U4U оформив рідний брат, який вже 15 років мешкав в США і всі 15 років умовляв переїхати молодшого брата...

Коли я проїжджав берегом річки "Богачай" на ровері - завжди намагався - і не хочеш - розгледіти на берегу вдалого - от же диво!!! - рибалку - який завжди повертався з дуже гарним виловом... Не було видно вже в Анталії того на диво вдалого рибалки...

На сьогодні:

- проживають в 5 км від великого міста Філадельфія:

- орендували 2-bedroom (це квартира з двома спальнями та двома санвузлами);

- фото будинка

- оренда вартує 2 200 доларів на місяць;

- купили авто...

З авто така ситуація: куплено НА АУКЦІОНІ - ловили модель та приємну ціну цілих 4 (!) тижня: хотілося не тільки оптимальне співвідношення ціна/рік випуску/стан - а ще й щось на кшталт Минівен - родина ж не мала...

З автівкою така пастка зараз: те авто, на якому родина вдало втекла під обстрілами з України, та яке слугувало під час життя в Анталії - вигнали в Україну, але продати не вдається ніяк: дзвонять тільки перекупи та пропонують чи 5 копійок, чи 6, але не вісім...

Голова родини вже працює ЗА ФАХОМ.

Це те, про що ми неодноразово говорили на цій гілці:

"А що ти таке вмієш робити, за що тобі люди будуть платити гроші?"

Писати повну маячню з турботою за долю казанських татарів, кабганів, курдів, калмиків, канінських поморів, карагасів, караїмів, каратайців, карелів, карьялайзетів, койбалів, комі (всіх 10-ти видів), кувейтців, куйдарців, коряків, катарців, карепів, киргизів та кюринців, тобто всіх тих, яких ніколи в житті не бачив - багато хто на цій гілці вміє.

А ось так - влаштуватися досить скоро на роботу за своїм фахом - утримувати родину в еміграції - дзуськи...

Повідомлень: 10109 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3720 раз. Подякували: 1311 раз.

Голова родини вже працює ЗА ФАХОМ.

Це те, про що ми неодноразово говорили на цій гілці:

"А що ти таке вмієш робити, за що тобі люди будуть платити гроші?"

Писати повну маячню з турботою за долю казанських татарів, кабганів, курдів, калмиків, канінських поморів, карагасів, караїмів, каратайців, карелів, карьялайзетів, койбалів, комі (всіх 10-ти видів), кувейтців, куйдарців, коряків, катарців, карепів, киргизів та кюринців, тобто всіх тих, яких ніколи в житті не бачив - багато хто на цій гілці вміє.

Голова родини вже працює ЗА ФАХОМ.

Це те, про що ми неодноразово говорили на цій гілці:

"А що ти таке вмієш робити, за що тобі люди будуть платити гроші?"

Писати повну маячню з турботою за долю казанських татарів, кабганів, курдів, калмиків, канінських поморів, карагасів, караїмів, каратайців, карелів, карьялайзетів, койбалів, комі (всіх 10-ти видів), кувейтців, куйдарців, коряків, катарців, карепів, киргизів та кюринців, тобто всіх тих, яких ніколи в житті не бачив - багато хто на цій гілці вміє.

А ось так - влаштуватися досить скоро на роботу за своїм фахом - утримувати родину в еміграції - дзуськи...

насправді, якщо професійно перейматися долею малих народів, то можна й заробити - ця тема сплачується в деяких місцях. з твої талантом писати багато ні про що - можеш спробувати. хоч якусь копійчину заробиш



єдине корисне з цього допису - що у кухаря непогані шанси відразу почати працювати за фахом. напевне так й є. відразу кажи - це й у будівельних робочих є така можливість, вантажників та таке інше. гадаю електрикам з сантехниками доведеться трохи заморочитися. якраз контингент цієї гілки.



насправді, якщо професійно перейматися долею малих народів, то можна й заробити - ця тема сплачується в деяких місцях. з твої талантом писати багато ні про що - можеш спробувати. хоч якусь копійчину заробиш

єдине корисне з цього допису - що у кухаря непогані шанси відразу почати працювати за фахом. напевне так й є. відразу кажи - це й у будівельних робочих є така можливість, вантажників та таке інше. гадаю електрикам з сантехниками доведеться трохи заморочитися. якраз контингент цієї гілки.

ps оренда 2200 уо. це йому треба відразу на 100 куо на рік виходити. або удвох з дружиною по 50 куо кожному. а ось це вже не так легко, треба докласти зусиль.

Повідомлень: 6864 З нами з: 29.09.19 Подякував: 659 раз. Подякували: 1482 раз.

1. По приїзду треба вийняти житло. Ціни в Румунії ліберальні - я арендував в Сучаві двокімнатні квартиру за 350 євро + комуналки десь на 30-70 євро в залежності від сезону. Шукайте на olx.ro і знайдете. В Бухаресті квартиры близько 400 євро на місяць, на морі в Константі літом в сезон Лесь 500-600 евро.

2. Звернутись в міграційне управління за отриманням тимчасового захисту: згадають пару стандартних питань і процедура займає години півтори. Навіть плавці через Тису чи скалолази з Карпат проходять без проблем цю процедуру, просто додатково мають в поліції поставити штемпель в паспорті про вїзд в ЄС, нехай і поза пунктом пропуску.

Раджу відкривати рахунок в ОТP банку Румунії чи Banca Transilvania - відкривають без особливих проблем, але можуть виникнути питання для тих хто прописаний в окупованих територіях та Херсоні. Але це вирішується довідкою ВПО перекладеною на румунську.

Повідомлень: 45 З нами з: 18.12.18 Подякував: 0 раз. Подякували: 11 раз.

Повідомлень: 45 З нами з: 18.12.18 Подякував: 0 раз. Подякували: 11 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 вер, 2024 12:24 Дякую Вам, пане mazurkevych!

У нас тут так багато горе-велике-горе канапних експертів та горе-велике горе теоретиків, що прочитати щось корисне - це великий приємний подарунок. akurt

Повідомлень: 10109 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3720 раз. Подякували: 1311 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 вер, 2024 12:30 akurt написав: Дякую Вам, пане mazurkevych!

У нас тут так багато горе-велике-горе канапних експертів та горе-велике горе теоретиків, що прочитати щось корисне - це великий приємний подарунок. Дякую Вам, панеУ нас тут так багато горе-велике-горе канапних експертів та горе-велике горе теоретиків, що прочитати щось корисне - це великий приємний подарунок.

В мене найліпші враження про Румунію: люди приємні та відкриті, немає і натяку на ксенофобію; продукти харчування по якості та цінам цілком співставні з українськими, дещо і дешевше навіть.

Мігранти мають змогу працювати на тих же умовах що і румуни. Зарплати невисокі порівняно з іншими країнами ЄС (близько 800-1000 євро в кваліфікованого працівника на виробництві чи сфері послуг), але цього там достатньо для нормального життя.

Я сам моряк і між рейсами живу в Румунії - країна і люди мені подобаються, вважаю її досить перспективною.

В мене найліпші враження про Румунію: люди приємні та відкриті, немає і натяку на ксенофобію; продукти харчування по якості та цінам цілком співставні з українськими, дещо і дешевше навіть.

Мігранти мають змогу працювати на тих же умовах що і румуни. Зарплати невисокі порівняно з іншими країнами ЄС (близько 800-1000 євро в кваліфікованого працівника на виробництві чи сфері послуг), але цього там достатньо для нормального життя.

Я сам моряк і між рейсами живу в Румунії - країна і люди мені подобаються, вважаю її досить перспективною.

І певно так само вважає близько 80 тисяч людей, які щороку подають документи на отримання румунського громадянства.

Повідомлень: 45 З нами з: 18.12.18 Подякував: 0 раз. Подякували: 11 раз.

Повідомлень: 45 З нами з: 18.12.18 Подякував: 0 раз. Подякували: 11 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 вер, 2024 12:38 mazurkevych написав: Друзі, мені написали в ПП питання щодо того куди звертатися в Румунії по приїзду, тож відповім всім тут, перепрошую за оффтоп.

1. По приїзду треба вийняти житло. Ціни в Румунії ліберальні - я арендував в Сучаві двокімнатні квартиру за 350 євро + комуналки десь на 30-70 євро в залежності від сезону. Шукайте на olx.ro і знайдете. В Бухаресті квартиры близько 400 євро на місяць, на морі в Константі літом в сезон Лесь 500-600 евро.

2. Звернутись в міграційне управління за отриманням тимчасового захисту: згадають пару стандартних питань і процедура займає години півтори. Навіть плавці через Тису чи скалолази з Карпат проходять без проблем цю процедуру, просто додатково мають в поліції поставити штемпель в паспорті про вїзд в ЄС, нехай і поза пунктом пропуску.

Друзі, мені написали в ПП питання щодо того куди звертатися в Румунії по приїзду, тож відповім всім тут, перепрошую за оффтоп.

1. По приїзду треба вийняти житло. Ціни в Румунії ліберальні - я арендував в Сучаві двокімнатні квартиру за 350 євро + комуналки десь на 30-70 євро в залежності від сезону. Шукайте на olx.ro і знайдете. В Бухаресті квартиры близько 400 євро на місяць, на морі в Константі літом в сезон Лесь 500-600 евро.

2. Звернутись в міграційне управління за отриманням тимчасового захисту: згадають пару стандартних питань і процедура займає години півтори. Навіть плавці через Тису чи скалолази з Карпат проходять без проблем цю процедуру, просто додатково мають в поліції поставити штемпель в паспорті про вїзд в ЄС, нехай і поза пунктом пропуску.

3. Раджу відкривати рахунок в ОТP банку Румунії чи Banca Transilvania - відкривають без особливих проблем, але можуть виникнути питання для тих хто прописаний в окупованих територіях та Херсоні. Але це вирішується довідкою ВПО перекладеною на румунську.

Додам до цього мою думку про досить вдалий вибір міста Suceava для проживання, бо я багато разів був в цьому місті та знаю, про що йдеться мова:

- місто на відстані всього в 50 км від кордону з Україною та на відстані в 126 км від Чернівців;

- регулярні автобусні рейси з автовокзалу Сучави на автовокзал в Чернівцях - за смішною ціною орієнтовно в 400 гривень.

- тихий спокійний приємний залізничний вокзал, з якого за 3 години та за більше ніж смішну ціну можна доїхати до міста Ясси на кордоні з Україною або за 6,5 годин - до Бухареста.

- в місті є аеропорт з регулярним автосполученням з Чернівцями. Різні напрямки авіарейсів, а зараз в ці останні дні "Оксамитового сезону" - авіаерейси чартерів в Анталію взагалі за ціною бутерброда в деяких аеропортах: по 2 600 гривень в один бік - і це з багажем!



Додам до цього мою думку про досить вдалий вибір міста Suceava для проживання, бо я багато разів був в цьому місті та знаю, про що йдеться мова:

- місто на відстані всього в 50 км від кордону з Україною та на відстані в 126 км від Чернівців;

- регулярні автобусні рейси з автовокзалу Сучави на автовокзал в Чернівцях - за смішною ціною орієнтовно в 400 гривень.

- тихий спокійний приємний залізничний вокзал, з якого за 3 години та за більше ніж смішну ціну можна доїхати до міста Ясси на кордоні з Україною або за 6,5 годин - до Бухареста.

- в місті є аеропорт з регулярним автосполученням з Чернівцями. Різні напрямки авіарейсів, а зараз в ці останні дні "Оксамитового сезону" - авіаерейси чартерів в Анталію взагалі за ціною бутерброда в деяких аеропортах: по 2 600 гривень в один бік - і це з багажем!

Ну, пане mazurkevych, приємно здивували вибором - і здивували не перший раз!

Повідомлень: 10109 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3720 раз. Подякували: 1311 раз.

Повідомлень: 10109 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3720 раз. Подякували: 1311 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 вер, 2024 17:51 Еміграція, заробітчанство



New from USA



На сьогодні один реальний українець та вже громадянин США - переїхав в новий будинок та запросив у гості з України батьків: може десь якусь пальму підстригти… чи доріжки забетонувати. Нове ж...

А тут насувається на Флориду страшний ураган з Мексиканської затоки… Зникла електрика...

Що робити в такій ситуації?

Батько - навчений відключеннями електрики у Львові - і говорить: "А ну давай підʼєднаємо кавоварку до твого електричного BMW..."

Послухалися

Зварили каву.

New from USA

На сьогодні один реальний українець та вже громадянин США - переїхав в новий будинок та запросив у гості з України батьків: може десь якусь пальму підстригти… чи доріжки забетонувати. Нове ж...

А тут насувається на Флориду страшний ураган з Мексиканської затоки… Зникла електрика...

Що робити в такій ситуації?

Батько - навчений відключеннями електрики у Львові - і говорить: "А ну давай підʼєднаємо кавоварку до твого електричного BMW..."

Послухалися

Зварили каву.

https://news.obozrevatel.com/ukr/abroad ... HYmoG_V1XQ

Повідомлень: 10109 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3720 раз. Подякували: 1311 раз.

Повідомлень: 10109 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3720 раз. Подякували: 1311 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 вер, 2024 10:02 Re: Еміграція, заробітчанство Знайомий повертатися із США в Чехію, але розповів дуже дивну річ: от він заробив за ці 5 місяців кілька десятків тисяч доларів, але платили йому чомусь переважно 20$ старого зразку. Перед вивезенням він хотів поміняти їх на хрустящі сині 100$, але в кількох банках на нього "подивилися як на вбивцю" і всюди відмовили.

Про ліміт в 10 тис. для моніторингу знає, тому просив поміняти 9.9.



Знайомий повертатися із США в Чехію, але розповів дуже дивну річ: от він заробив за ці 5 місяців кілька десятків тисяч доларів, але платили йому чомусь переважно 20$ старого зразку. Перед вивезенням він хотів поміняти їх на хрустящі сині 100$, але в кількох банках на нього "подивилися як на вбивцю" і всюди відмовили.

Про ліміт в 10 тис. для моніторингу знає, тому просив поміняти 9.9.

P.S. Він працював нелегально, зар

Повідомлень: 3795 З нами з: 29.07.22 Подякував: 689 раз. Подякували: 496 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 вер, 2024 10:24 При в"їзді в ЄС немає ніяких проблем з декларуванням валюти.

В Польщі навіть є сервіс: заповнюєш декларацію в он-лайн режимі (не раніше ніж за 5 днів до перетину кордону) на "Червоному коридорі" повідомляєш митника про номер декларації - вони роздруковують у себе в кабінеті готове - один екземпляр з печатками та підписами видають на руки.

Питань звідки гроші та навіщо НЕ задають.

В декларації є такі питання і є варіанти готових відповідей - але можна вписати і свій варіант. akurt

Повідомлень: 10109 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3720 раз. Подякували: 1311 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 вер, 2024 10:38 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: При в"їзді в ЄС немає ніяких проблем з декларуванням валюти. При в"їзді в ЄС немає ніяких проблем з декларуванням валюти.

Від кума при перетині питали документи про продажу нерухомості і навіть просили показати гроші, але не рахували... Від кума при перетині питали документи про продажу нерухомості і навіть просили показати гроші, але не рахували... Дюрі-бачі

