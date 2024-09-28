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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 28 вер, 2024 10:55
Ну це ж не означає наявність якихось проблем: стандартні запитання від співробітника згідно з посадовою інструкцією.
Додано: Суб 28 вер, 2024 11:04
Re: Еміграція, заробітчанство
і як ще не уживається із
Взагалі в "цивілізованому світі" ставлення до грошей зовсім погане.
От кума вже кілька місяців кошмарять німці своїми "покажіть витрати в Україні". Вже їм навіть виписку з картки дружини дав і сказав, що до її декрету 2023 р. жили на її зарплату, а ті так і не заспокоються...
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