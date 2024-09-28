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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 28 вер, 2024 10:55
Ну це ж не означає наявність якихось проблем: стандартні запитання від співробітника згідно з посадовою інструкцією.
Додано: Суб 28 вер, 2024 11:04
Re: Еміграція, заробітчанство
і як ще не уживається із
Взагалі в "цивілізованому світі" ставлення до грошей зовсім погане. Єдина сфера де діє "презумпція винуватості".
От кума вже кілька місяців кошмарять німці своїми "покажіть витрати в Україні". Вже їм навіть виписку з картки дружини дав і сказав, що до її декрету в 2023 р. жили на її зарплату, а ті так і не заспокоються...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 28 вер, 2024 11:21, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 28 вер, 2024 11:20
Німеччина дійсно дуже особлива країна.
Є ролики на YouTube, де люди показують цілі ящики квитанцій за останні 20 років.
Ну дійсно дурнувате суспільство: не дають красти, не дають в багажник авто складувати мільйон євро та доларів. Тому і опускаються на дно життя.
Я про це з подивом дізнався ще років 20 тому: сусід раптово дізнався, що він етнічний німець та переїхав в Ганновер.
Раз на рік приїжджав в Україну провідати тещу, то саме так і розповідав, що ціла кладовка виділена під всілякі квитанції.
Додано: Суб 28 вер, 2024 11:24
Re: Еміграція, заробітчанство
Так тут якраз не той випадок:
1. Є довідки, що він як ФОП заробив за своє життя скажімо 300k Євро.
2. Є договори про продажу нерухомості на 250k Євро, є навіть виписки з банку де знімали готівку.
3. Є декларація про перетин кордону із 250k Євро готівкою.
Тобто всі гроші чисті, а вони ніяк не можуть вгамуватися...
Не знаю наскільки правда, але адвокат каже, що якщо показати, що купив квартиру за 30k в 2015 а продав за 60 в 2024, то можуть змусити платити "податок на прибуток". Хоча для мене це виглядає як якийсь нонсенс: як можна платити податки за доходи до набуття податкового резидентства, яке буде в грудні.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 28 вер, 2024 11:30, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 28 вер, 2024 11:29
Re: Еміграція, заробітчанство
Кожен хоче залізти комусь в кишеню… я коли виїжджав з окупованого Херсону, то два десятка кілоєврів сховав в задніх фарах автівки, бо рускі перетрушували всю машину [навіть клунок з цукерками забрали у 10 річної дитини, яку я тоді вивозив з її мамою; в мене забрали тільки кейс з інструментами, бо в кішені мав десь 400$ тільки].
З України валюту готівкою до 10К євро вивезти не проблема з усним декларуванням. Водії бусів зі Львова до Румунії/Болгарії брали по 30€ за 5 К євро готівки за передачу.
По Європі перераховувати SWIFTом теж немає особливих проблем: без питаннь я отримував в Румунії такі перекази з польських банків по 15 тисяч.
В румунському банку питався скільки разово SWIFтом можна переказати - сказали що до 50 тис євро можна робити переказ без підтвердження доходів по ЄС якщо відправляти зі свого рахунку.
Німецькі банки є окрема історія.
А от чого не люблять, то це звʼязуватись з квазігрошима типу біткойнів.
Додано: Суб 28 вер, 2024 11:44
Re: Еміграція, заробітчанство
І ще одна дивна вимога від німців: якийсь договір підряду на будівництво власного будинку, який продав кум. Вони чомусь не вірять, що будинок за 5 років будували десятки незалежних ФОП із ними не укладались угоди і вся оплата була готівкою, на суму не більше 50k грн. І найбільша в них "істерика" була, коли кум сказав, що він всі чеки викинув...
Напевно вони не розуміють як в українців може не бути
А ще із дуже дивних для мене речей: при поселенні куму видали "довідку про реєстрацію", яка на ділі виявилась звичайною квитанцією про оплату квартплати і от в Німеччині кажу, що довідки про реєстрацію як такої не існує, достатньо просто квитанції про оплату компослуг за адресою...
Додано: Суб 28 вер, 2024 12:34
mazurkevych
Моя баришня (вже бувша) вивезла мою машину, своїх дітей і мої гроші (близько 40к дол) з окупованого Херсону в березні чи квітні 2022. Гроші поклала під обшивку багажника, там де гібридна батарея. Їхала через Білозерку-Станіслав. Кримчаки (саме вони там стояли на БП) глазки строїли, але не перевіряли машину зовсім. Десь за годину з лишнім вже була в Мико.
Потім цей шлях перекрили.
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