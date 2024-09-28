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#<1 ... 2341234223432344 Додано: Суб 28 вер, 2024 10:55 Ну це ж не означає наявність якихось проблем: стандартні запитання від співробітника згідно з посадовою інструкцією. akurt

Повідомлень: 10111 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3720 раз. Подякували: 1311 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 вер, 2024 11:04 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: стандартні запитання від співробітника згідно з посадовою інструкцією. стандартні запитання від співробітника згідно з посадовою інструкцією.

і як ще не уживається із

akurt написав: Питань звідки гроші та навіщо НЕ задають. Питань звідки гроші та навіщо НЕ задають.

Взагалі в "цивілізованому світі" ставлення до грошей зовсім погане. Єдина сфера де діє "презумпція винуватості".



От кума вже кілька місяців кошмарять німці своїми "покажіть витрати в Україні". Вже їм навіть виписку з картки дружини дав і сказав, що до її декрету в 2023 р. жили на її зарплату, а ті так і не заспокоються... і як ще не уживається ізВзагалі в "цивілізованому світі" ставлення до грошей зовсім погане. Єдина сфера де діє "презумпція винуватості".От кума вже кілька місяців кошмарять німці своїми "покажіть витрати в Україні". Вже їм навіть виписку з картки дружини дав і сказав, що до її декрету в 2023 р. жили на її зарплату, а ті так і не заспокоються... Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 28 вер, 2024 11:21, всього редагувалось 1 раз. Дюрі-бачі

Повідомлень: 3800 З нами з: 29.07.22 Подякував: 689 раз. Подякували: 496 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 вер, 2024 11:20 Німеччина дійсно дуже особлива країна.

Є ролики на YouTube, де люди показують цілі ящики квитанцій за останні 20 років.

Ну дійсно дурнувате суспільство: не дають красти, не дають в багажник авто складувати мільйон євро та доларів. Тому і опускаються на дно життя.

Я про це з подивом дізнався ще років 20 тому: сусід раптово дізнався, що він етнічний німець та переїхав в Ганновер.

Раз на рік приїжджав в Україну провідати тещу, то саме так і розповідав, що ціла кладовка виділена під всілякі квитанції. akurt

Повідомлень: 10111 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3720 раз. Подякували: 1311 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 вер, 2024 11:24 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: не дають красти не дають красти

Так тут якраз не той випадок:

1. Є довідки, що він як ФОП заробив за своє життя скажімо 300k Євро.

2. Є договори про продажу нерухомості на 250k Євро, є навіть виписки з банку де знімали готівку.

3. Є декларація про перетин кордону із 250k Євро готівкою.

Тобто всі гроші чисті, а вони ніяк не можуть вгамуватися...

Не знаю наскільки правда, але адвокат каже, що якщо показати, що купив квартиру за 30k в 2015 а продав за 60 в 2024, то можуть змусити платити "податок на прибуток". Хоча для мене це виглядає як якийсь нонсенс: як можна платити податки за доходи до набуття податкового резидентства, яке буде в грудні. Так тут якраз не той випадок:1. Є довідки, що він як ФОП заробив за своє життя скажімо 300k Євро.2. Є договори про продажу нерухомості на 250k Євро, є навіть виписки з банку де знімали готівку.3. Є декларація про перетин кордону із 250k Євро готівкою.Тобто всі гроші чисті, а вони ніяк не можуть вгамуватися...Не знаю наскільки правда, але адвокат каже, що якщо показати, що купив квартиру за 30k в 2015 а продав за 60 в 2024, то можуть змусити платити "податок на прибуток". Хоча для мене це виглядає як якийсь нонсенс: як можна платити податки за доходи до набуття податкового резидентства, яке буде в грудні. Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 28 вер, 2024 11:30, всього редагувалось 1 раз. Дюрі-бачі

Повідомлень: 3800 З нами з: 29.07.22 Подякував: 689 раз. Подякували: 496 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 вер, 2024 11:29 Re: Еміграція, заробітчанство Кожен хоче залізти комусь в кишеню… я коли виїжджав з окупованого Херсону, то два десятка кілоєврів сховав в задніх фарах автівки, бо рускі перетрушували всю машину [навіть клунок з цукерками забрали у 10 річної дитини, яку я тоді вивозив з її мамою; в мене забрали тільки кейс з інструментами, бо в кішені мав десь 400$ тільки].



З України валюту готівкою до 10К євро вивезти не проблема з усним декларуванням. Водії бусів зі Львова до Румунії/Болгарії брали по 30€ за 5 К євро готівки за передачу.



По Європі перераховувати SWIFTом теж немає особливих проблем: без питаннь я отримував в Румунії такі перекази з польських банків по 15 тисяч.

В румунському банку питався скільки разово SWIFтом можна переказати - сказали що до 50 тис євро можна робити переказ без підтвердження доходів по ЄС якщо відправляти зі свого рахунку.



Німецькі банки є окрема історія.

А от чого не люблять, то це звʼязуватись з квазігрошима типу біткойнів. mazurkevych

Повідомлень: 48 З нами з: 18.12.18 Подякував: 0 раз. Подякували: 11 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 вер, 2024 11:44 Re: Еміграція, заробітчанство



Напевно вони не розуміють як в українців може не бути

akurt написав: ціла кладовка виділена під всілякі квитанції. ціла кладовка виділена під всілякі квитанції.



А ще із дуже дивних для мене речей: при поселенні куму видали "довідку про реєстрацію", яка на ділі виявилась звичайною квитанцією про оплату квартплати і от в Німеччині кажу, що довідки про реєстрацію як такої не існує, достатньо просто квитанції про оплату компослуг за адресою... І ще одна дивна вимога від німців: якийсь договір підряду на будівництво власного будинку, який продав кум. Вони чомусь не вірять, що будинок за 5 років будували десятки незалежних ФОП із ними не укладались угоди і вся оплата була готівкою, на суму не більше 50k грн. І найбільша в них "істерика" була, коли кум сказав, що він всі чеки викинув...Напевно вони не розуміють як в українців може не бутиА ще із дуже дивних для мене речей: при поселенні куму видали "довідку про реєстрацію", яка на ділі виявилась звичайною квитанцією про оплату квартплати і от в Німеччині кажу, що довідки про реєстрацію як такої не існує, достатньо просто квитанції про оплату компослуг за адресою... Дюрі-бачі

Повідомлень: 3800 З нами з: 29.07.22 Подякував: 689 раз. Подякували: 496 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 вер, 2024 12:34 mazurkevych







я коли виїжджав з окупованого Херсону, то два десятка кілоєврів сховав в задніх фарах автівки, бо рускі перетрушували всю машину [навіть клунок з цукерками забрали у 10 річної дитини, яку я тоді вивозив з її мамою; в мене забрали тільки кейс з інструментами, бо в кішені мав десь 400$ тільки].





Моя баришня (вже бувша) вивезла мою машину, своїх дітей і мої гроші (близько 40к дол) з окупованого Херсону в березні чи квітні 2022. Гроші поклала під обшивку багажника, там де гібридна батарея. Їхала через Білозерку-Станіслав. Кримчаки (саме вони там стояли на БП) глазки строїли, але не перевіряли машину зовсім. Десь за годину з лишнім вже була в Мико.

Потім цей шлях перекрили. Моя баришня (вже бувша) вивезла мою машину, своїх дітей і мої гроші (близько 40к дол) з окупованого Херсону в березні чи квітні 2022. Гроші поклала під обшивку багажника, там де гібридна батарея. Їхала через Білозерку-Станіслав. Кримчаки (саме вони там стояли на БП) глазки строїли, але не перевіряли машину зовсім. Десь за годину з лишнім вже була в Мико.Потім цей шлях перекрили. Hotab Повідомлень: 13281 З нами з: 15.02.09 Подякував: 357 раз. Подякували: 2269 раз. Профіль 1 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 вер, 2024 12:50 Hotab написав: mazurkevych





Моя баришня (вже бувша) вивезла мою машину, своїх дітей і мої гроші (близько 40к дол) з окупованого Херсону в березні чи квітні 2022. Гроші поклала під обшивку багажника, там де гібридна батарея. Їхала через Білозерку-Станіслав. Кримчаки (саме вони там стояли на БП) глазки строїли, але не перевіряли машину зовсім. Десь за годину з лишнім вже була в Мико.

Потім цей шлях перекрили.[/quote]



Навесні 22 року шляхи «самоевакуаціі» змінювались.

Перший [і найнебезпечніший] був дійсно через Білозерку на Миколаїв; з початку квітня був через Снігурівку на Баштанку, в травні-червні через Давидів Брід на Запоріжжя, а вже з липня до вересня - через Василївку на Запоріжжя…



Я тричі їздив «туди-сюди»: вивозив людей, в зворотньому напрямку якісь гуманітарні ліки возив… з третього разу «примелькався» і мало на «підвал» не попав, тож більше не ризикував…



З квітня машини перевіряли, інколи поверхнево, але часто і ретельно - дивлячись на кого попадеш. Моя баришня (вже бувша) вивезла мою машину, своїх дітей і мої гроші (близько 40к дол) з окупованого Херсону в березні чи квітні 2022. Гроші поклала під обшивку багажника, там де гібридна батарея. Їхала через Білозерку-Станіслав. Кримчаки (саме вони там стояли на БП) глазки строїли, але не перевіряли машину зовсім. Десь за годину з лишнім вже була в Мико.Потім цей шлях перекрили.[/quote]Навесні 22 року шляхи «самоевакуаціі» змінювались.Перший [і найнебезпечніший] був дійсно через Білозерку на Миколаїв; з початку квітня був через Снігурівку на Баштанку, в травні-червні через Давидів Брід на Запоріжжя, а вже з липня до вересня - через Василївку на Запоріжжя…Я тричі їздив «туди-сюди»: вивозив людей, в зворотньому напрямку якісь гуманітарні ліки возив… з третього разу «примелькався» і мало на «підвал» не попав, тож більше не ризикував…З квітня машини перевіряли, інколи поверхнево, але часто і ретельно - дивлячись на кого попадеш. mazurkevych

Повідомлень: 48 З нами з: 18.12.18 Подякував: 0 раз. Подякували: 11 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 вер, 2024 13:11 Ото ж…

Мої приятелі так швидко тікали з Херсона, що не встигли ні документи узяти, ні холодильники виключити,

То повернулися - а потім на авто 4 почали виїжджати якимись полями та якимись дорогами.

Була одна черга з кулемета.

Потім друга черга: після цього вони зупинилися, вийшли з авто та стояли в піднятими руками.

Підійшли якути з бурятами обшукали, спитали куди йдуть та сказали, що третя черга була би вже по авто. Цікаво, що потім відвели до свого передового блок-посту, щоби віддати в Україну. Тут почався бій, так вся відважна четвірка колишніх херсонців лежала на дні окопу, прикрив голову руками та жаліючи, ще не прихватили туалетний папір.

Відпустили тільки коли бій закінчився. akurt

Повідомлень: 10111 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3720 раз. Подякували: 1311 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 вер, 2024 13:36 akurt написав: Ото ж…

Мої приятелі так швидко тікали з Херсона, що не встигли ні документи узяти, ні холодильники виключити,

То повернулися - а потім на авто 4 почали виїжджати якимись полями та якимись дорогами.

Була одна черга з кулемета.

Потім друга черга: після цього вони зупинилися, вийшли з авто та стояли в піднятими руками.

Підійшли якути з бурятами обшукали, спитали куди йдуть та сказали, що третя черга була би вже по авто. Цікаво, що потім відвели до свого передового блок-посту, щоби віддати в Україну. Тут почався бій, так вся відважна четвірка колишніх херсонців лежала на дні окопу, прикрив голову руками та жаліючи, ще не прихватили туалетний папір.

Відпустили тільки коли бій закінчився. Ото ж…Мої приятелі так швидко тікали з Херсона, що не встигли ні документи узяти, ні холодильники виключити,То повернулися - а потім на авто 4 почали виїжджати якимись полями та якимись дорогами.Була одна черга з кулемета.Потім друга черга: після цього вони зупинилися, вийшли з авто та стояли в піднятими руками.Підійшли якути з бурятами обшукали, спитали куди йдуть та сказали, що третя черга була би вже по авто. Цікаво, що потім відвели до свого передового блок-посту, щоби віддати в Україну. Тут почався бій, так вся відважна четвірка колишніх херсонців лежала на дні окопу, прикрив голову руками та жаліючи, ще не прихватили туалетний папір.Відпустили тільки коли бій закінчився.



Я так 12 травня 22 року в окопі з пасажирами, солдатами та поліцією в Миколаєві сидів… добрався з окупації до Миколаєва опівночі - комендантська година, солдати викликали поліцію щоб нас через блокпости супроводила до місця нічлівлі і тут почався обстріл по тому блокпосту…



Що тут казати: люди рятувалися як могли: хто тікав з дому в Україну через фронт, хто тікав через Крим в Туреччину чи Європу, в кого знайомі чи родичі були в Штатах, той через U4U тікали за океан. З одною валізою в руці і з покинутим життям «позаду себе» і вже влаштовуються як можуть, періодично «витягуючи палки з коліс», що український уряд щосили біженцям намагається встромити… Я так 12 травня 22 року в окопі з пасажирами, солдатами та поліцією в Миколаєві сидів… добрався з окупації до Миколаєва опівночі - комендантська година, солдати викликали поліцію щоб нас через блокпости супроводила до місця нічлівлі і тут почався обстріл по тому блокпосту…Що тут казати: люди рятувалися як могли: хто тікав з дому в Україну через фронт, хто тікав через Крим в Туреччину чи Європу, в кого знайомі чи родичі були в Штатах, той через U4U тікали за океан. З одною валізою в руці і з покинутим життям «позаду себе» і вже влаштовуються як можуть, періодично «витягуючи палки з коліс», що український уряд щосили біженцям намагається встромити… mazurkevych

Повідомлень: 48 З нами з: 18.12.18 Подякував: 0 раз. Подякували: 11 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2341234223432344 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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