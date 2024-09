Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 2342234323442345 Додано: Суб 28 вер, 2024 17:55 Re: Еміграція, заробітчанство

Хтось перевіряв такі схеми? Наскільки вони життєздатні? Дюрі-бачі

1. По приїзду треба вийняти житло. Ціни в Румунії ліберальні - я арендував в Сучаві двокімнатні квартиру за 350 євро + комуналки десь на 30-70 євро в залежності від сезону. Шукайте на olx.ro і знайдете. В Бухаресті квартиры близько 400 євро на місяць, на морі в Константі літом в сезон Лесь 500-600 евро.

2. Звернутись в міграційне управління за отриманням тимчасового захисту: згадають пару стандартних питань і процедура займає години півтори. Навіть плавці через Тису чи скалолази з Карпат проходять без проблем цю процедуру, просто додатково мають в поліції поставити штемпель в паспорті про вїзд в ЄС, нехай і поза пунктом пропуску.

Друзі, мені написали в ПП питання щодо того куди звертатися в Румунії по приїзду, тож відповім всім тут, перепрошую за оффтоп.

1. По приїзду треба вийняти житло. Ціни в Румунії ліберальні - я арендував в Сучаві двокімнатні квартиру за 350 євро + комуналки десь на 30-70 євро в залежності від сезону. Шукайте на olx.ro і знайдете. В Бухаресті квартиры близько 400 євро на місяць, на морі в Константі літом в сезон Лесь 500-600 евро.

2. Звернутись в міграційне управління за отриманням тимчасового захисту: згадають пару стандартних питань і процедура займає години півтори. Навіть плавці через Тису чи скалолази з Карпат проходять без проблем цю процедуру, просто додатково мають в поліції поставити штемпель в паспорті про вїзд в ЄС, нехай і поза пунктом пропуску.

3. Раджу відкривати рахунок в ОТP банку Румунії чи Banca Transilvania - відкривають без особливих проблем, але можуть виникнути питання для тих хто прописаний в окупованих територіях та Херсоні. Але це вирішується довідкою ВПО перекладеною на румунську.

Додам до цього мою думку про досить вдалий вибір міста Suceava для проживання, бо я багато разів був в цьому місті та знаю, про що йдеться мова:

- місто на відстані всього в 50 км від кордону з Україною та на відстані в 126 км від Чернівців;

- регулярні автобусні рейси з автовокзалу Сучави на автовокзал в Чернівцях - за смішною ціною орієнтовно в 400 гривень.

- тихий спокійний приємний залізничний вокзал, з якого за 3 години та за більше ніж смішну ціну можна доїхати до міста Ясси на кордоні з Україною або за 6,5 годин - до Бухареста.

- в місті є аеропорт з регулярним автосполученням з Чернівцями. Різні напрямки авіарейсів, а зараз в ці останні дні "Оксамитового сезону" - авіаерейси чартерів в Анталію взагалі за ціною бутерброда в деяких аеропортах: по 2 600 гривень в один бік - і це з багажем!



Додам до цього мою думку про досить вдалий вибір міста Suceava для проживання, бо я багато разів був в цьому місті та знаю, про що йдеться мова:

- місто на відстані всього в 50 км від кордону з Україною та на відстані в 126 км від Чернівців;

- регулярні автобусні рейси з автовокзалу Сучави на автовокзал в Чернівцях - за смішною ціною орієнтовно в 400 гривень.

- тихий спокійний приємний залізничний вокзал, з якого за 3 години та за більше ніж смішну ціну можна доїхати до міста Ясси на кордоні з Україною або за 6,5 годин - до Бухареста.

- в місті є аеропорт з регулярним автосполученням з Чернівцями. Різні напрямки авіарейсів, а зараз в ці останні дні "Оксамитового сезону" - авіаерейси чартерів в Анталію взагалі за ціною бутерброда в деяких аеропортах: по 2 600 гривень в один бік - і це з багажем!

