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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 28 вер, 2024 17:55
Хтось перевіряв такі схеми? Наскільки вони життєздатні?
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Дюрі-бачі
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Додано: Суб 28 вер, 2024 19:00
akurt написав: mazurkevych написав:
Друзі, мені написали в ПП питання щодо того куди звертатися в Румунії по приїзду, тож відповім всім тут, перепрошую за оффтоп.
1. По приїзду треба вийняти житло. Ціни в Румунії ліберальні - я арендував в Сучаві двокімнатні квартиру за 350 євро + комуналки десь на 30-70 євро в залежності від сезону. Шукайте на olx.ro і знайдете. В Бухаресті квартиры близько 400 євро на місяць, на морі в Константі літом в сезон Лесь 500-600 евро.
2. Звернутись в міграційне управління за отриманням тимчасового захисту: згадають пару стандартних питань і процедура займає години півтори. Навіть плавці через Тису чи скалолази з Карпат проходять без проблем цю процедуру, просто додатково мають в поліції поставити штемпель в паспорті про вїзд в ЄС, нехай і поза пунктом пропуску.
3. Раджу відкривати рахунок в ОТP банку Румунії чи Banca Transilvania - відкривають без особливих проблем, але можуть виникнути питання для тих хто прописаний в окупованих територіях та Херсоні. Але це вирішується довідкою ВПО перекладеною на румунську.
Додам до цього мою думку про досить вдалий вибір міста Suceava
для проживання, бо я багато разів був в цьому місті та знаю, про що йдеться мова:
- місто на відстані всього в 50 км від кордону з Україною та на відстані в 126 км від Чернівців;
- регулярні автобусні рейси з автовокзалу Сучави на автовокзал в Чернівцях - за смішною ціною орієнтовно в 400 гривень.
- тихий спокійний приємний залізничний вокзал, з якого за 3 години та за більше ніж смішну ціну можна доїхати до міста Ясси на кордоні з Україною або за 6,5 годин - до Бухареста.
- в місті є аеропорт з регулярним автосполученням з Чернівцями. Різні напрямки авіарейсів, а зараз в ці останні дні "Оксамитового сезону" - авіаерейси чартерів в Анталію взагалі за ціною бутерброда в деяких аеропортах: по 2 600 гривень в один бік - і це з багажем!
Ну, пане mazurkevych
, приємно здивували вибором - і здивували не перший раз!
одні плюси на додачу до one way ticket
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flyman
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Додано: Суб 28 вер, 2024 19:27
знавці реального стану речей - розповіли, що зараз курси на С1 в Німеччині оплачують лише лікарям. всім іншим - лише за власний кошт. раніше перелік посад був ширший. тут теж ввели більш жорсткі норми?
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Shaman
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Додано: Суб 28 вер, 2024 20:20
Shaman написав:знавці реального стану речей - розповіли, що зараз курси на С1 в Німеччині оплачують лише лікарям. всім іншим - лише за власний кошт. раніше перелік посад був ширший. тут теж ввели більш жорсткі норми?
До рівня С1 ще треба дійти, сама по собі вимога знання мови на С1 - вже дуже жорстка норма
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Faceless
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Додано: Суб 28 вер, 2024 21:25
Faceless написав:
Shaman написав:знавці реального стану речей - розповіли, що зараз курси на С1 в Німеччині оплачують лише лікарям. всім іншим - лише за власний кошт. раніше перелік посад був ширший. тут теж ввели більш жорсткі норми?
До рівня С1 ще треба дійти, сама по собі вимога знання мови на С1 - вже дуже жорстка норма
до рівня С1 то дійшли, а от вчити його доводиться за свій рахунок...
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Shaman
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Додано: Суб 28 вер, 2024 22:35
flyman написав:
одні плюси на додачу до one way ticket
Ну що сказати, пане «flyman», щоб нікого не образити…
Ті «one way ticket» інколи «акційно» доля роздає: кому в еміграцію, а кому інколи і в домовину… вже як господь Бог випише квиток…
То не зарікайтесь ніколи, повірте - воно того не варто…
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mazurkevych
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Додано: Суб 28 вер, 2024 22:55
Faceless написав:
Shaman написав:знавці реального стану речей - розповіли, що зараз курси на С1 в Німеччині оплачують лише лікарям. всім іншим - лише за власний кошт. раніше перелік посад був ширший. тут теж ввели більш жорсткі норми?
До рівня С1 ще треба дійти, сама по собі вимога знання мови на С1 - вже дуже жорстка норма
Ну так і є, може в 5% вакансій саме такий рівень і потрібен.
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BIGor
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Додано: Нед 29 вер, 2024 07:13
BIGor написав: Faceless написав:
Shaman написав:знавці реального стану речей - розповіли, що зараз курси на С1 в Німеччині оплачують лише лікарям. всім іншим - лише за власний кошт. раніше перелік посад був ширший. тут теж ввели більш жорсткі норми?
До рівня С1 ще треба дійти, сама по собі вимога знання мови на С1 - вже дуже жорстка норма
Ну так і є, може в 5% вакансій саме такий рівень і потрібен.
Вступ в німецький ВНЗ хіба не вимагає С1?
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