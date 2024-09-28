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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2343234423452346>
Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 17:55

Re: Еміграція, заробітчанство


Хтось перевіряв такі схеми? Наскільки вони життєздатні?
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 19:00

  akurt написав:
  mazurkevych написав:Друзі, мені написали в ПП питання щодо того куди звертатися в Румунії по приїзду, тож відповім всім тут, перепрошую за оффтоп.
1. По приїзду треба вийняти житло. Ціни в Румунії ліберальні - я арендував в Сучаві двокімнатні квартиру за 350 євро + комуналки десь на 30-70 євро в залежності від сезону. Шукайте на olx.ro і знайдете. В Бухаресті квартиры близько 400 євро на місяць, на морі в Константі літом в сезон Лесь 500-600 евро.
2. Звернутись в міграційне управління за отриманням тимчасового захисту: згадають пару стандартних питань і процедура займає години півтори. Навіть плавці через Тису чи скалолази з Карпат проходять без проблем цю процедуру, просто додатково мають в поліції поставити штемпель в паспорті про вїзд в ЄС, нехай і поза пунктом пропуску.
3. Раджу відкривати рахунок в ОТP банку Румунії чи Banca Transilvania - відкривають без особливих проблем, але можуть виникнути питання для тих хто прописаний в окупованих територіях та Херсоні. Але це вирішується довідкою ВПО перекладеною на румунську.

Додам до цього мою думку про досить вдалий вибір міста Suceava для проживання, бо я багато разів був в цьому місті та знаю, про що йдеться мова:
- місто на відстані всього в 50 км від кордону з Україною та на відстані в 126 км від Чернівців;
- регулярні автобусні рейси з автовокзалу Сучави на автовокзал в Чернівцях - за смішною ціною орієнтовно в 400 гривень.
- тихий спокійний приємний залізничний вокзал, з якого за 3 години та за більше ніж смішну ціну можна доїхати до міста Ясси на кордоні з Україною або за 6,5 годин - до Бухареста.
- в місті є аеропорт з регулярним автосполученням з Чернівцями. Різні напрямки авіарейсів, а зараз в ці останні дні "Оксамитового сезону" - авіаерейси чартерів в Анталію взагалі за ціною бутерброда в деяких аеропортах: по 2 600 гривень в один бік - і це з багажем!

Ну, пане mazurkevych, приємно здивували вибором - і здивували не перший раз!

одні плюси на додачу до one way ticket
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 19:27

Re: Еміграція, заробітчанство

знавці реального стану речей - розповіли, що зараз курси на С1 в Німеччині оплачують лише лікарям. всім іншим - лише за власний кошт. раніше перелік посад був ширший. тут теж ввели більш жорсткі норми?
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 20:20

Re: Еміграція, заробітчанство

Shaman написав:знавці реального стану речей - розповіли, що зараз курси на С1 в Німеччині оплачують лише лікарям. всім іншим - лише за власний кошт. раніше перелік посад був ширший. тут теж ввели більш жорсткі норми?
До рівня С1 ще треба дійти, сама по собі вимога знання мови на С1 - вже дуже жорстка норма
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 21:25

  Faceless написав:
Shaman написав:знавці реального стану речей - розповіли, що зараз курси на С1 в Німеччині оплачують лише лікарям. всім іншим - лише за власний кошт. раніше перелік посад був ширший. тут теж ввели більш жорсткі норми?
До рівня С1 ще треба дійти, сама по собі вимога знання мови на С1 - вже дуже жорстка норма

до рівня С1 то дійшли, а от вчити його доводиться за свій рахунок...
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 22:35

  flyman написав:одні плюси на додачу до one way ticket


Ну що сказати, пане «flyman», щоб нікого не образити…
Ті «one way ticket» інколи «акційно» доля роздає: кому в еміграцію, а кому інколи і в домовину… вже як господь Бог випише квиток…

То не зарікайтесь ніколи, повірте - воно того не варто…
mazurkevych
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 22:55

  Faceless написав:
Shaman написав:знавці реального стану речей - розповіли, що зараз курси на С1 в Німеччині оплачують лише лікарям. всім іншим - лише за власний кошт. раніше перелік посад був ширший. тут теж ввели більш жорсткі норми?
До рівня С1 ще треба дійти, сама по собі вимога знання мови на С1 - вже дуже жорстка норма

Ну так і є, може в 5% вакансій саме такий рівень і потрібен.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 07:13

  BIGor написав:
  Faceless написав:
Shaman написав:знавці реального стану речей - розповіли, що зараз курси на С1 в Німеччині оплачують лише лікарям. всім іншим - лише за власний кошт. раніше перелік посад був ширший. тут теж ввели більш жорсткі норми?
До рівня С1 ще треба дійти, сама по собі вимога знання мови на С1 - вже дуже жорстка норма

Ну так і є, може в 5% вакансій саме такий рівень і потрібен.

Вступ в німецький ВНЗ хіба не вимагає С1?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 07:42

  Hotab написав:
  BIGor написав:
  Faceless написав:Вступ в німецький ВНЗ хіба не вимагає С1?

В2 достатньо
https://simplex.ua/ua/articles/germany-daf-dsh
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 09:26

Дякую, пане Bolt, за посилання про німецьку мову.
ТеstDAF дуже схожий на тест на знання англійської мови - TOEFL для вступу в університети США.
Відрізняється тільки кінцевою оцінкою: там можна набрати максимально 120 балів:
- для вступу в університет достатньо набрати здається 70 із 120;
- для вступу у престижні університети треба набрати більше 90;
- якщо абітурієнт набрав більше 100 балів з 120 можливих - може розраховувати на стипендію в 20 000+$, яка виплачується частинами на протязі 4-х років навчання (виплачується наприклад так: 4000 + 4000 + 6000 + 6000 $.).
Тест також дійсний 2 роки.
Можна перездавати. Кожна перездача - платна.
akurt
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