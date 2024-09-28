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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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  #<1 ... 2343234423452346
Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 09:44

Re: Еміграція, заробітчанство

трошки не за темою, але це має пряме відношення до теми інветицій, які роблять на Заході
Питання виживання. Intel може розділитися на дві компанії для виходу з затяжної кризи
Intel співпрацює з банкірами, щоб пережити найскладніший період у своїй історії. Як один з планів порятунку розглядають розділення на дві компанії.

Ще у 2021 році доходи Intel втричі перевершували доходи Nvidia, однак тепер компанія значно поступається конкуренту. Останній звіт про прибутки спричинив падіння акцій до найнижчого рівня з 2013 року. З початку року акції Intel здешевшали на майже 60% - вартість впала з 47,8 долара до 20,13 долара. Ринкова вартість Intel тепер оцінюється лише у 86 мільярдів і компанія випала з переліку 10 найбільших виробників мікросхем у світі.

для мене стало трохи несподіванкою такі новини про Intel. це до того, що не завжди інвестиції в акції навіть відомих компаній прибуткові. особливо, коли інвестиції побудовані на очікуваннях...

хтось знає, що торпедувало Intel?
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 09:49

Re: Еміграція, заробітчанство

й додатково
Інвестори не в захваті. Nvidia втратила майже $280 мільярдів за добу через падіння акцій
Це відбило загальне занепокоєння інвесторів щодо того, чи повернуться гроші, вкладені у розвиток штучного інтелекту. Як пояснив Майкл Чембалест, голова відділу ринкової та інвестиційної стратегії JPMorgan Asset Management, інвестори дивляться не на продажі графічних процесорів, а на те, чи зможуть технологічні гіганти зі списку клієнтів Nvidia заробити ті сотні мільярдів доларів, які були витрачені на ШІ, і скільки років на це піде.

схоже, що NVidia теж трошки переоцінена :oops:
Shaman
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  #<1 ... 2343234423452346
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