Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Intel співпрацює з банкірами, щоб пережити найскладніший період у своїй історії. Як один з планів порятунку розглядають розділення на дві компанії.
Ще у 2021 році доходи Intel втричі перевершували доходи Nvidia, однак тепер компанія значно поступається конкуренту. Останній звіт про прибутки спричинив падіння акцій до найнижчого рівня з 2013 року. З початку року акції Intel здешевшали на майже 60% - вартість впала з 47,8 долара до 20,13 долара. Ринкова вартість Intel тепер оцінюється лише у 86 мільярдів і компанія випала з переліку 10 найбільших виробників мікросхем у світі.
для мене стало трохи несподіванкою такі новини про Intel. це до того, що не завжди інвестиції в акції навіть відомих компаній прибуткові. особливо, коли інвестиції побудовані на очікуваннях...
Це відбило загальне занепокоєння інвесторів щодо того, чи повернуться гроші, вкладені у розвиток штучного інтелекту. Як пояснив Майкл Чембалест, голова відділу ринкової та інвестиційної стратегії JPMorgan Asset Management, інвестори дивляться не на продажі графічних процесорів, а на те, чи зможуть технологічні гіганти зі списку клієнтів Nvidia заробити ті сотні мільярдів доларів, які були витрачені на ШІ, і скільки років на це піде.