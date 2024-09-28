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Intel співпрацює з банкірами, щоб пережити найскладніший період у своїй історії. Як один з планів порятунку розглядають розділення на дві компанії.
Ще у 2021 році доходи Intel втричі перевершували доходи Nvidia, однак тепер компанія значно поступається конкуренту. Останній звіт про прибутки спричинив падіння акцій до найнижчого рівня з 2013 року. З початку року акції Intel здешевшали на майже 60% - вартість впала з 47,8 долара до 20,13 долара. Ринкова вартість Intel тепер оцінюється лише у 86 мільярдів і компанія випала з переліку 10 найбільших виробників мікросхем у світі.
для мене стало трохи несподіванкою такі новини про Intel. це до того, що не завжди інвестиції в акції навіть відомих компаній прибуткові. особливо, коли інвестиції побудовані на очікуваннях...
Це відбило загальне занепокоєння інвесторів щодо того, чи повернуться гроші, вкладені у розвиток штучного інтелекту. Як пояснив Майкл Чембалест, голова відділу ринкової та інвестиційної стратегії JPMorgan Asset Management, інвестори дивляться не на продажі графічних процесорів, а на те, чи зможуть технологічні гіганти зі списку клієнтів Nvidia заробити ті сотні мільярдів доларів, які були витрачені на ШІ, і скільки років на це піде.
для мене стало трохи несподіванкою такі новини про Intel. це до того, що не завжди інвестиції в акції навіть відомих компаній прибуткові. особливо, коли інвестиції побудовані на очікуваннях...
хтось знає, що торпедувало Intel?
Так ніби добре освітлювана ситуація. Торпеднуло дві помилки: - сутєва проблема в чіпах, зд, 13 і 14 поколінь, що призводить до їх деградації без можливості то виправити, через що у компанії величезні втрати по відшкодуванню і падіння продажів - повністю проспали хайп з ШІ, на відміну від Nvidia
ИМХО типова історія коли в тебе нема конкурентів (десь з 2007 по 2017 р) і ти розслабився на троні, а потім вистрибує конкурент в суміжному секторі, а ти вже не можеш його догнати, але ще роки живеш на "старих запасах". Так було з Нокія, так було з ІВМ, так зараз відбувається з німецьким автопромом...
Shaman написав:для мене стало трохи несподіванкою такі новини про Intel. це до того, що не завжди інвестиції в акції навіть відомих компаній прибуткові. особливо, коли інвестиції побудовані на очікуваннях...
ИМХО рано чи пізно нас чекає нова "велика депресія" коли не просто акції окремих компаній впадуть, а взагалі всіх. Вже зараз індекси тягне десяток "зіркових" компаній як та ж Нвідія. Могла бути дипресія в 2020 від ковіду, але США і Європа пішли іншим шляхом: надрукували Долари / Євро. Кілька днів тому Китай оголосив, що друкує 800 млрд. Юанів для підтримки ціни акцій своїх компаній...
Дюрі-бачі написав:ИМХО рано чи пізно нас чекає нова "велика депресія" коли не просто акції окремих компаній впадуть, а взагалі всіх. Могла бути в 2020 від ковіду, але США і Європа пішли іншим шляхом: надрукували Долари / Євро. Кілька днів тому Китай оголосив, що друкує 800 млрд. Юанів для підтримки ціни акцій своїх компаній...
Хто дивився "Ідіократію", той зрозуміє, що теперішні керівництва більшості країн не хочуть йти складними шляхами для вирішення проблем. Реформи з довготривалим результатом через - роки? Ні це не сучасні рішення. Давайте надрукуємо ще ярдів грошей, це ж просто! Я називаю це терміном "Ердоганоміка".