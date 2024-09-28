Додано: Нед 29 вер, 2024 10:50

Shaman написав: хтось знає, що торпедувало Intel? хтось знає, що торпедувало Intel?

Shaman написав: для мене стало трохи несподіванкою такі новини про Intel. це до того, що не завжди інвестиції в акції навіть відомих компаній прибуткові. особливо, коли інвестиції побудовані на очікуваннях... для мене стало трохи несподіванкою такі новини про Intel. це до того, що не завжди інвестиції в акції навіть відомих компаній прибуткові. особливо, коли інвестиції побудовані на очікуваннях...

ИМХО типова історія коли в тебе нема конкурентів (десь з 2007 по 2017 р) і ти розслабився на троні, а потім вистрибує конкурент в суміжному секторі, а ти вже не можеш його догнати, але ще роки живеш на "старих запасах". Так було з Нокія, так було з ІВМ, так зараз відбувається з німецьким автопромом...ИМХО рано чи пізно нас чекає нова "велика депресія" коли не просто акції окремих компаній впадуть, а взагалі всіх. Вже зараз індекси тягне десяток "зіркових" компаній як та ж Нвідія.Могла бути дипресія в 2020 від ковіду, але США і Європа пішли іншим шляхом: надрукували Долари / Євро. Кілька днів тому Китай оголосив, що друкує 800 млрд. Юанів для підтримки ціни акцій своїх компаній...