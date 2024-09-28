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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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  #<1 ... 2344234523462347>
Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 09:44

Re: Еміграція, заробітчанство

трошки не за темою, але це має пряме відношення до теми інветицій, які роблять на Заході
Питання виживання. Intel може розділитися на дві компанії для виходу з затяжної кризи
Intel співпрацює з банкірами, щоб пережити найскладніший період у своїй історії. Як один з планів порятунку розглядають розділення на дві компанії.

Ще у 2021 році доходи Intel втричі перевершували доходи Nvidia, однак тепер компанія значно поступається конкуренту. Останній звіт про прибутки спричинив падіння акцій до найнижчого рівня з 2013 року. З початку року акції Intel здешевшали на майже 60% - вартість впала з 47,8 долара до 20,13 долара. Ринкова вартість Intel тепер оцінюється лише у 86 мільярдів і компанія випала з переліку 10 найбільших виробників мікросхем у світі.

для мене стало трохи несподіванкою такі новини про Intel. це до того, що не завжди інвестиції в акції навіть відомих компаній прибуткові. особливо, коли інвестиції побудовані на очікуваннях...

хтось знає, що торпедувало Intel?
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 09:49

Re: Еміграція, заробітчанство

й додатково
Інвестори не в захваті. Nvidia втратила майже $280 мільярдів за добу через падіння акцій
Це відбило загальне занепокоєння інвесторів щодо того, чи повернуться гроші, вкладені у розвиток штучного інтелекту. Як пояснив Майкл Чембалест, голова відділу ринкової та інвестиційної стратегії JPMorgan Asset Management, інвестори дивляться не на продажі графічних процесорів, а на те, чи зможуть технологічні гіганти зі списку клієнтів Nvidia заробити ті сотні мільярдів доларів, які були витрачені на ШІ, і скільки років на це піде.

схоже, що NVidia теж трошки переоцінена :oops:
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 10:23

Re: Еміграція, заробітчанство

Shaman написав:трошки не за темою, але це має пряме відношення до теми інветицій, які роблять на Заході
Питання виживання. Intel може розділитися на дві компанії для виходу з затяжної кризи

для мене стало трохи несподіванкою такі новини про Intel. це до того, що не завжди інвестиції в акції навіть відомих компаній прибуткові. особливо, коли інвестиції побудовані на очікуваннях...

хтось знає, що торпедувало Intel?

Так ніби добре освітлювана ситуація.
Торпеднуло дві помилки:
- сутєва проблема в чіпах, зд, 13 і 14 поколінь, що призводить до їх деградації без можливості то виправити, через що у компанії величезні втрати по відшкодуванню і падіння продажів
- повністю проспали хайп з ШІ, на відміну від Nvidia
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 10:50

Re: Еміграція, заробітчанство

  Shaman написав:хтось знає, що торпедувало Intel?

ИМХО типова історія коли в тебе нема конкурентів (десь з 2007 по 2017 р) і ти розслабився на троні, а потім вистрибує конкурент в суміжному секторі, а ти вже не можеш його догнати, але ще роки живеш на "старих запасах". Так було з Нокія, так було з ІВМ, так зараз відбувається з німецьким автопромом...

  Shaman написав:для мене стало трохи несподіванкою такі новини про Intel. це до того, що не завжди інвестиції в акції навіть відомих компаній прибуткові. особливо, коли інвестиції побудовані на очікуваннях...

ИМХО рано чи пізно нас чекає нова "велика депресія" коли не просто акції окремих компаній впадуть, а взагалі всіх. Вже зараз індекси тягне десяток "зіркових" компаній як та ж Нвідія.
Могла бути дипресія в 2020 від ковіду, але США і Європа пішли іншим шляхом: надрукували Долари / Євро. Кілька днів тому Китай оголосив, що друкує 800 млрд. Юанів для підтримки ціни акцій своїх компаній...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 11:16

Re: Еміграція, заробітчанство

  Дюрі-бачі написав:ИМХО рано чи пізно нас чекає нова "велика депресія" коли не просто акції окремих компаній впадуть, а взагалі всіх. Могла бути в 2020 від ковіду, але США і Європа пішли іншим шляхом: надрукували Долари / Євро. Кілька днів тому Китай оголосив, що друкує 800 млрд. Юанів для підтримки ціни акцій своїх компаній...

Хто дивився "Ідіократію", той зрозуміє, що теперішні керівництва більшості країн не хочуть йти складними шляхами для вирішення проблем. Реформи з довготривалим результатом через - роки? Ні це не сучасні рішення. Давайте надрукуємо ще ярдів грошей, це ж просто! :D Я називаю це терміном "Ердоганоміка".
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 11:45

  Faceless написав:
Shaman написав:знавці реального стану речей - розповіли, що зараз курси на С1 в Німеччині оплачують лише лікарям. всім іншим - лише за власний кошт. раніше перелік посад був ширший. тут теж ввели більш жорсткі норми?
До рівня С1 ще треба дійти, сама по собі вимога знання мови на С1 - вже дуже жорстка норма

Інтерн в міжнародну аудиторську компанію
а ви кажете. я коли бачу вимогу upper-intermediate та вище, особливо для студентів - в мене виникають думки про неадекватність HR.

чи я відстав від життя? точніше, вимога В2 дійсно інколи зустрічається надто часто, але як на мене більшість володіє саме В1
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 11:54

  Shaman написав:
  Faceless написав:
Shaman написав:знавці реального стану речей - розповіли, що зараз курси на С1 в Німеччині оплачують лише лікарям. всім іншим - лише за власний кошт. раніше перелік посад був ширший. тут теж ввели більш жорсткі норми?
До рівня С1 ще треба дійти, сама по собі вимога знання мови на С1 - вже дуже жорстка норма

Інтерн в міжнародну аудиторську компанію
а ви кажете. я коли бачу вимогу upper-intermediate та вище, особливо для студентів - в мене виникають думки про неадекватність HR.

чи я відстав від життя? точніше, вимога В2 дійсно інколи зустрічається надто часто, але як на мене більшість володіє саме В1

Це ж укр. ринок - тут можуть попросити все що хочуть. Напр.: 20 років досвіду, адвансед, до 35 років, стать - жінко ітд ітп. В нашому лінкедіні є навіть тег #Всратівакансії для такого.
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 12:03

Re: Еміграція, заробітчанство

Shaman написав:
  Faceless написав:
Shaman написав:знавці реального стану речей - розповіли, що зараз курси на С1 в Німеччині оплачують лише лікарям. всім іншим - лише за власний кошт. раніше перелік посад був ширший. тут теж ввели більш жорсткі норми?
До рівня С1 ще треба дійти, сама по собі вимога знання мови на С1 - вже дуже жорстка норма

Інтерн в міжнародну аудиторську компанію
а ви кажете. я коли бачу вимогу upper-intermediate та вище, особливо для студентів - в мене виникають думки про неадекватність HR.

чи я відстав від життя? точніше, вимога В2 дійсно інколи зустрічається надто часто, але як на мене більшість володіє саме В1
Посилання не відкривається, але то мабуть і не важливо.
Щодо вимог - в мене наприклад враження, що молодше покоління краще знає англійську, тому може В2 це і не занадто.
А от з С1 - це тільки на перший погляд від В2 до С1 - один щабель перейти. Між ними насправді ціла прірва.
Тому в мене великі сумніви, що серед переселенців в Німеччині, хто до цього спеціально не готувався до еміграції роками, дійсно за два роки на С1 вийшли. Може хіба як окремі виключення.
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 12:41

Faceless
Дочка за рік в Німеччині вийшла на німецький В1. є папірець. . В школі мала слабку англійську.
Скоро буде пробуватись на нім. В2. Але каже що треба С1 для вступу в ВНЗ. Тут кажуть, що не треба… Питання не розкрито.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 12:44

Re: Еміграція, заробітчанство

  Shaman написав:але як на мене більшість володіє саме В1

Може бути як в мене: сертифікат В2 є (потрібен був щоб отримати доцента), але для його отримання пів року із репетитором готувався, а так реально В1+,...
  Hotab написав:Але каже що треба С1 для вступу в ВНЗ. Тут кажуть, що не треба… Питання не розкрито.

Автономія: найкрутішим університетам треба С1, для більшості достатньо В2
  Faceless написав:А от з С1 - це тільки на перший погляд від В2 до С1 - один щабель перейти. Між ними насправді ціла прірва.

Ну в колеги зайняло майже рік інтенсивної підготовки з репетитором щоб за програмою Фулбрайта в США поїхати. От там була вимога С1. Я глянув тести - для мене за складно, особливо в частині фразеологізмів...
  Faceless написав:Щодо вимог - в мене наприклад враження, що молодше покоління краще знає англійську, тому може В2 це і не занадто.
Звісно. Зараз повно студенів 2004+ року народження, які англійську краще знають ніж російську, адже змалку ростуть на англійськомовному контенті. Ніколи не забуду досвід викладання на факультеті з угорською мовою навчання, коли все спілкування вів англійською.
Дюрі-бачі
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