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Еміграція, заробітчанство
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Додано: Нед 29 вер, 2024 13:11
Hotab написав:Faceless
Дочка за рік в Німеччині вийшла на німецький В1. є папірець. . В школі мала слабку англійську.
Скоро буде пробуватись на нім. В2. Але каже що треба С1 для вступу в ВНЗ. Тут кажуть, що не треба… Питання не розкрито.
В чому проблема листа на електронку написати до потрібного вузу, взнати вимоги?
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Додано: Нед 29 вер, 2024 13:17
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
але як на мене більшість володіє саме В1
Може бути як в мене: сертифікат В2 є (потрібен був щоб отримати доцента), але для його отримання пів року із репетитором готувався, а так реально В1+,...
Hotab написав:
Але каже що треба С1 для вступу в ВНЗ. Тут кажуть, що не треба… Питання не розкрито.
Автономія: найкрутішим університетам треба С1, для більшості достатньо В2
Faceless написав:
А от з С1 - це тільки на перший погляд від В2 до С1 - один щабель перейти. Між ними насправді ціла прірва.
Ну в колеги зайняло майже рік інтенсивної підготовки з репетитором щоб за програмою Фулбрайта в США поїхати. От там була вимога С1. Я глянув тести - для мене за складно, особливо в частині фразеологізмів...
Faceless написав:
Щодо вимог - в мене наприклад враження, що молодше покоління краще знає англійську, тому може В2 це і не занадто.
Звісно. Зараз повно студенів 2004+ року народження, які англійську краще знають ніж російську, адже змалку ростуть на англійськомовному контенті. Ніколи не забуду досвід викладання на факультеті з угорською мовою навчання, коли все спілкування вів англійською.
Щось, судячи по кількості грошей які яка вгатив в репетиторів і курси англійської мови і отриманий пісоя посередній результат ее сказав би, що прям вже у молоді так все чудово з англійською. Ні, є звичайно часткові випадки, які тільки підтверджують правило, що викладання іноземних мов в нас, в основному, на донному рівні. 😏
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Додано: Нед 29 вер, 2024 13:27
Faceless написав:
Посилання не відкривається, але то мабуть і не важливо.
Щодо вимог - в мене наприклад враження, що молодше покоління краще знає англійську, тому може В2 це і не занадто.
А от з С1 - це тільки на перший погляд від В2 до С1 - один щабель перейти. Між ними насправді ціла прірва.
Тому в мене великі сумніви, що серед переселенців в Німеччині, хто до цього спеціально не готувався до еміграції роками, дійсно за два роки на С1 вийшли. Може хіба як окремі виключення.
мій допис стосувався того, що раніше певні категорії здобувачів за потреби могли отримувати С1 за рахунок держави - вчителі, перекладачі. зараз це скасували (окрім лікарів) й отримання С1 - за власний рахунок
а Linkedin схоже не пускає без реєстрації
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Додано: Нед 29 вер, 2024 14:10
Shaman написав:
а Linkedin схоже не пускає без реєстрації
Ні, не в реєстрації проблема - page not found. Може Посилання поламалося
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Додано: Нед 29 вер, 2024 14:14
Bolt написав:
Щось, судячи по кількості грошей які яка вгатив в репетиторів і курси англійської мови і отриманий пісоя посередній результат ее сказав би, що прям вже у молоді так все чудово з англійською. Ні, є звичайно часткові випадки, які тільки підтверджують правило, що викладання іноземних мов в нас, в основному, на донному рівні. 😏
Дай Боже, щоби ви не вгатили все те даремно.
Поки що враження, що ви пішли із всіх складних шляхів найскладнішим.
Тому і цікаво.
P.S. В Рівному племінник колеги по роботі: вивчив за 1 рік польську, вступив до медичного університету у в Польші, стоматолог вже - десь 3 роки тому закінчив.
Хабарі прийшлося давати тільки один раз - щоби в українському закордонному паспорті зробили помилку, типу він на рік молодший, ніж є.
Колега як був жебраком-науковцем, так в залишився. Щось там все життя досліджував не у роті, а у воді… трохи підробляв репетитором з математики…
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