В чому проблема листа на електронку написати до потрібного вузу, взнати вимоги?
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Додано: Нед 29 вер, 2024 13:11
В чому проблема листа на електронку написати до потрібного вузу, взнати вимоги?
Додано: Нед 29 вер, 2024 13:17
Щось, судячи по кількості грошей які яка вгатив в репетиторів і курси англійської мови і отриманий пісоя посередній результат ее сказав би, що прям вже у молоді так все чудово з англійською. Ні, є звичайно часткові випадки, які тільки підтверджують правило, що викладання іноземних мов в нас, в основному, на донному рівні. 😏
Додано: Нед 29 вер, 2024 13:27
мій допис стосувався того, що раніше певні категорії здобувачів за потреби могли отримувати С1 за рахунок держави - вчителі, перекладачі. зараз це скасували (окрім лікарів) й отримання С1 - за власний рахунок
а Linkedin схоже не пускає без реєстрації
Додано: Нед 29 вер, 2024 14:10
Re: Еміграція, заробітчанство
Ні, не в реєстрації проблема - page not found. Може Посилання поламалося
Додано: Нед 29 вер, 2024 14:14
Дай Боже, щоби ви не вгатили все те даремно.
Поки що враження, що ви пішли із всіх складних шляхів найскладнішим.
Тому і цікаво.
P.S. В Рівному племінник колеги по роботі: вивчив за 1 рік польську, вступив до медичного університету у в Польші, стоматолог вже - десь 3 роки тому закінчив.
Хабарі прийшлося давати тільки один раз - щоби в українському закордонному паспорті зробили помилку, типу він на рік молодший, ніж є.
Колега як був жебраком-науковцем, так в залишився. Щось там все життя досліджував не у роті, а у воді… трохи підробляв репетитором з математики…
Додано: Нед 29 вер, 2024 14:57
Цілком адекватна вимога, враховуючи те, що потрібно документувати свою роботу англійською та іноді спілкуватися з іншими країнами. Інша справа, що в Україні та Польщі ніхто сертифікатів не питає, рівень визначається при співбесіді. Я, коли йшов у аудит на початкову позицію, вдало відповів на пару питань англійською, хоча рівень тоді був далеко не такий, щоб навіть більш-менш вільно спілкуватися навіть простими словами. Потім, вже на вступному тренінгу англійською постійно мав відкритий перекладач у комп'ютері. За 2-3 місяці "набив" професійну лексику.
Додано: Нед 29 вер, 2024 15:12
Питания пана Shaman’a про акції має просту відповідь: це один з фінансових довготермінових інструментів, який відображає стан розвитку та перспективу того чи іншого підприємства.
Інвестором бути легко - сидячі вдома після роботи - натиснути три-чотири кнопки MacBook - та перетворитися на співвласника того чи іншого підприємства. Все питания в тому, вірите особисто ви в розвиток чи в падіння цього підприємства.
Важливий момент: чи можете ви отримувати інсайдерську ініормацію?
Далі відбувається те, що відбувається з кожним підприємством в усьому світі: сталий розвиток переходить в застійне існування, або раптом відкривається новий несподіваний або неочікуваний горизонт.
Звісно, там де є запах грошей, там є люди, які цей запах відчувають чи сильніше, чи раніше, чи пізніше.
На тому і заробляють гроші.
Ціна акацій - річ загадкова.
Хто міг передбачити, що ціна акцій якоїсь нікому не відомої пивної компанії із Бостона досягне в ціні майже акцій компанії Amazon?
Хто міг передбачити, що винним у страшній пожежі лісів в штаті Каліфорнія три роки тому будуть звинуватити звичайну енергопостачаючу компанію, яка була цілком стабільною та передбачуваною - зірок з неба на хватала - але і ціни в 1400$ за акцію - як колись Тесла - не обіцяла.
Але і на страшному падінні ціни акцій тієї енергопостачаючоі компанії кмітливі люди заробляли шалені гроші - просто слідкуючи за ходом судових процесів, бо компанія ретельно захищалася від звинувачень в тому, що саме її дроти спричинили масштабні пожежі…
Хто міг передбачити, що у якогось там найновішого літака моделі 737 Max десь там відірветься технологічна дверка/заглушка і найсучасніша компанія опиниться на межі повного краху?
Таким чином дивуватися зростанню або падінню ціни акцій не слід: просто ціна віддзеркалює стан конкретного підприємства: вчора автобусні заводи Ikarus в Угорщині та ЛАЗ в Україні існували і славилися, а сьогодні НЕ існують.
Але і а першому і в другому випадку - навіть після завершення існування люди як мали шалені гроші так і мають.
Навіть на залишках ЛАЗ. Тут взагалі грошей неміряно в ці дні дарує кмітливим людям старенький ЛАЗ… який вже давно не продукує ніяких автобусів…
Так що просто звичайний - не для українців - або не для всіх українців - фінансовий інструмент.
Додано: Нед 29 вер, 2024 15:28
Посилання відкривається без реєстрації навіть на смартфоні в мене у Франціі.
Якийсь лохотрон - якась там дівчинка Лізавета обіцяє влаштувати інтерном у міжнародну компанію.
Відгуків та реакції ніякої і воно зрозуміло.
Лізавета - а насправді мабуть пузатий волохатий бородатий дядько років 40+ - хоче заробити трохи грошей на лохах.
Можливо, помиляюся, але насправді - принаймні в США - це робиться НЕ так.
Це кандидат в інтерни - студент університету не менше другого курсу - розсилає про себе резюме в різні компанії за своїм вибором та своїм профілем та чекає, чи возьмуть на літні місяці.
Вигода для студента проста: отримати навички роботи в колективі за своїм фахом та заробити трохи грошей.
Фірма теж має вигоду: включає в групу своїх працівників людину, можливо, потім дасть Job offer.
Бідненькі компанії можуть платити студенту від 2000$ на місяць, компанії солідні не тільки заплатять 8 000…10 000$ за місяць, але забезпечать проїзд (навіть на своєму авто - витрати на бензин та зупинки в готелях), проживання та харчування.
Навіть оплачують похід два рази на тиждень в пральню.
Але все треба робити як в тому старому кіно з харківчанкою Гурченко: «Сама, сама..,»
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