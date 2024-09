Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 2345234623472348> Додано: Нед 29 вер, 2024 13:11 Hotab написав: Faceless

Дочка за рік в Німеччині вийшла на німецький В1. є папірець. . В школі мала слабку англійську.

Скоро буде пробуватись на нім. В2. Але каже що треба С1 для вступу в ВНЗ. Тут кажуть, що не треба… Питання не розкрито. Дочка за рік в Німеччині вийшла на німецький В1. є папірець. . В школі мала слабку англійську.Скоро буде пробуватись на нім. В2. Але каже що треба С1 для вступу в ВНЗ. Тут кажуть, що не треба… Питання не розкрито.

В чому проблема листа на електронку написати до потрібного вузу, взнати вимоги? В чому проблема листа на електронку написати до потрібного вузу, взнати вімоги?

Може бути як в мене: сертифікат В2 є (потрібен був щоб отримати доцента), але для його отримання пів року із репетитором готувався, а так реально В1+,...

Hotab написав: Але каже що треба С1 для вступу в ВНЗ. Тут кажуть, що не треба… Питання не розкрито. Але каже що треба С1 для вступу в ВНЗ. Тут кажуть, що не треба… Питання не розкрито.

Автономія: найкрутішим університетам треба С1, для більшості достатньо В2

Faceless написав: А от з С1 - це тільки на перший погляд від В2 до С1 - один щабель перейти. Між ними насправді ціла прірва. А от з С1 - це тільки на перший погляд від В2 до С1 - один щабель перейти. Між ними насправді ціла прірва.

Ну в колеги зайняло майже рік інтенсивної підготовки з репетитором щоб за програмою Фулбрайта в США поїхати. От там була вимога С1. Я глянув тести - для мене за складно, особливо в частині фразеологізмів...

Faceless написав: Щодо вимог - в мене наприклад враження, що молодше покоління краще знає англійську, тому може В2 це і не занадто. Щодо вимог - в мене наприклад враження, що молодше покоління краще знає англійську, тому може В2 це і не занадто. Звісно. Зараз повно студенів 2004+ року народження, які англійську краще знають ніж російську, адже змалку ростуть на англійськомовному контенті. Ніколи не забуду досвід викладання на факультеті з угорською мовою навчання, коли все спілкування вів англійською. Може бути як в мене: сертифікат В2 є (потрібен був щоб отримати доцента), але для його отримання пів року із репетитором готувався, а так реально В1+,...Автономія: найкрутішим університетам треба С1, для більшості достатньо В2Ну в колеги зайняло майже рік інтенсивної підготовки з репетитором щоб за програмою Фулбрайта в США поїхати. От там була вимога С1. Я глянув тести - для мене за складно, особливо в частині фразеологізмів...Звісно. Зараз повно студенів 2004+ року народження, які англійську краще знають ніж російську, адже змалку ростуть на англійськомовному контенті. Ніколи не забуду досвід викладання на факультеті з угорською мовою навчання, коли все спілкування вів англійською.

Щось, судячи по кількості грошей які яка вгатив в репетиторів і курси англійської мови і отриманий пісоя посередній результат ее сказав би, що прям вже у молоді так все чудово з англійською. Ні, є звичайно часткові випадки, які тільки підтверджують правило, що викладання іноземних мов в нас, в основному, на донному рівні. 😏

Щодо вимог - в мене наприклад враження, що молодше покоління краще знає англійську, тому може В2 це і не занадто.

А от з С1 - це тільки на перший погляд від В2 до С1 - один щабель перейти. Між ними насправді ціла прірва.

Тому в мене великі сумніви, що серед переселенців в Німеччині, хто до цього спеціально не готувався до еміграції роками, дійсно за два роки на С1 вийшли. Може хіба як окремі виключення. Посилання не відкривається, але то мабуть і не важливо.Щодо вимог - в мене наприклад враження, що молодше покоління краще знає англійську, тому може В2 це і не занадто.А от з С1 - це тільки на перший погляд від В2 до С1 - один щабель перейти. Між ними насправді ціла прірва.Тому в мене великі сумніви, що серед переселенців в Німеччині, хто до цього спеціально не готувався до еміграції роками, дійсно за два роки на С1 вийшли. Може хіба як окремі виключення.

мій допис стосувався того, що раніше певні категорії здобувачів за потреби могли отримувати С1 за рахунок держави - вчителі, перекладачі. зараз це скасували (окрім лікарів) й отримання С1 - за власний рахунок



мій допис стосувався того, що раніше певні категорії здобувачів за потреби могли отримувати С1 за рахунок держави - вчителі, перекладачі. зараз це скасували (окрім лікарів) й отримання С1 - за власний рахунок

а Linkedin схоже не пускає без реєстрації

Додано: Нед 29 вер, 2024 14:10 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: а Linkedin схоже не пускає без реєстрації а Linkedin схоже не пускає без реєстрації

Ні, не в реєстрації проблема - page not found. Може Посилання поламалося

Ні, не в реєстрації проблема - page not found. Може Посилання поламалося Ні, не в реєстрації проблема - page not found. Може Посилання поламалося Faceless

Додано: Нед 29 вер, 2024 14:14 Bolt написав: Щось, судячи по кількості грошей які яка вгатив в репетиторів і курси англійської мови і отриманий пісоя посередній результат ее сказав би, що прям вже у молоді так все чудово з англійською. Ні, є звичайно часткові випадки, які тільки підтверджують правило, що викладання іноземних мов в нас, в основному, на донному рівні. 😏

Дай Боже, щоби ви не вгатили все те даремно.

Поки що враження, що ви пішли із всіх складних шляхів найскладнішим.

Тому і цікаво.



P.S. В Рівному племінник колеги по роботі: вивчив за 1 рік польську, вступив до медичного університету у в Польші, стоматолог вже - десь 3 роки тому закінчив.

Хабарі прийшлося давати тільки один раз - щоби в українському закордонному паспорті зробили помилку, типу він на рік молодший, ніж є.

Колега як був жебраком-науковцем, так в залишився. Щось там все життя досліджував не у роті, а у воді… трохи підробляв репетитором з математики… Дай Боже, щоби ви не вгатили все те даремно.Поки що враження, що ви пішли із всіх складних шляхів найскладнішим.Тому і цікаво.P.S. В Рівному племінник колеги по роботі: вивчив за 1 рік польську, вступив до медичного університету у в Польші, стоматолог вже - десь 3 роки тому закінчив.Хабарі прийшлося давати тільки один раз - щоби в українському закордонному паспорті зробили помилку, типу він на рік молодший, ніж є.Колега як був жебраком-науковцем, так в залишився. Щось там все життя досліджував не у роті, а у воді… трохи підробляв репетитором з математики… akurt

Повідомлень: 10119 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3720 раз. Подякували: 1312 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 вер, 2024 14:57 Shaman написав: Інтерн в міжнародну аудиторську компанію

а ви кажете. я коли бачу вимогу upper-intermediate та вище, особливо для студентів - в мене виникають думки про неадекватність HR.



чи я відстав від життя? точніше, вимога В2 дійсно інколи зустрічається надто часто, але як на мене більшість володіє саме В1 а ви кажете. я коли бачу вимогу upper-intermediate та вище, особливо для студентів - в мене виникають думки про неадекватність HR.чи я відстав від життя? точніше, вимога В2 дійсно інколи зустрічається надто часто, але як на мене більшість володіє саме В1

Цілком адекватна вимога, враховуючи те, що потрібно документувати свою роботу англійською та іноді спілкуватися з іншими країнами. Інша справа, що в Україні та Польщі ніхто сертифікатів не питає, рівень визначається при співбесіді. Я, коли йшов у аудит на початкову позицію, вдало відповів на пару питань англійською, хоча рівень тоді був далеко не такий, щоб навіть більш-менш вільно спілкуватися навіть простими словами. Потім, вже на вступному тренінгу англійською постійно мав відкритий перекладач у комп'ютері. За 2-3 місяці "набив" професійну лексику.



Інвестором бути легко - сидячі вдома після роботи - натиснути три-чотири кнопки MacBook - та перетворитися на співвласника того чи іншого підприємства. Все питания в тому, вірите особисто ви в розвиток чи в падіння цього підприємства.

Важливий момент: чи можете ви отримувати інсайдерську ініормацію?



Далі відбувається те, що відбувається з кожним підприємством в усьому світі: сталий розвиток переходить в застійне існування, або раптом відкривається новий несподіваний або неочікуваний горизонт.



Звісно, там де є запах грошей, там є люди, які цей запах відчувають чи сильніше, чи раніше, чи пізніше.

На тому і заробляють гроші.

Ціна акацій - річ загадкова.

Хто міг передбачити, що ціна акцій якоїсь нікому не відомої пивної компанії із Бостона досягне в ціні майже акцій компанії Amazon?

Хто міг передбачити, що винним у страшній пожежі лісів в штаті Каліфорнія три роки тому будуть звинуватити звичайну енергопостачаючу компанію, яка була цілком стабільною та передбачуваною - зірок з неба на хватала - але і ціни в 1400$ за акцію - як колись Тесла - не обіцяла.

Але і на страшному падінні ціни акцій тієї енергопостачаючоі компанії кмітливі люди заробляли шалені гроші - просто слідкуючи за ходом судових процесів, бо компанія ретельно захищалася від звинувачень в тому, що саме її дроти спричинили масштабні пожежі…

Хто міг передбачити, що у якогось там найновішого літака моделі 737 Max десь там відірветься технологічна дверка/заглушка і найсучасніша компанія опиниться на межі повного краху?

Таким чином дивуватися зростанню або падінню ціни акцій не слід: просто ціна віддзеркалює стан конкретного підприємства: вчора автобусні заводи Ikarus в Угорщині та ЛАЗ в Україні існували і славилися, а сьогодні НЕ існують.

Але і а першому і в другому випадку - навіть після завершення існування люди як мали шалені гроші так і мають.

Навіть на залишках ЛАЗ. Тут взагалі грошей неміряно в ці дні дарує кмітливим людям старенький ЛАЗ… який вже давно не продукує ніяких автобусів…

Так що просто звичайний - не для українців - або не для всіх українців - фінансовий інструмент. akurt

Додано: Нед 29 вер, 2024 15:28 Faceless написав: Shaman написав: а Linkedin схоже не пускає без реєстрації а Linkedin схоже не пускає без реєстрації

Ні, не в реєстрації проблема - page not found. Може Посилання поламалося

Ні, не в реєстрації проблема - page not found. Може Посилання поламалося Ні, не в реєстрації проблема - page not found. Може Посилання поламалося

Посилання відкривається без реєстрації навіть на смартфоні в мене у Франціі.

Якийсь лохотрон - якась там дівчинка Лізавета обіцяє влаштувати інтерном у міжнародну компанію.

Відгуків та реакції ніякої і воно зрозуміло.

Лізавета - а насправді мабуть пузатий волохатий бородатий дядько років 40+ - хоче заробити трохи грошей на лохах.

Можливо, помиляюся, але насправді - принаймні в США - це робиться НЕ так.

Це кандидат в інтерни - студент університету не менше другого курсу - розсилає про себе резюме в різні компанії за своїм вибором та своїм профілем та чекає, чи возьмуть на літні місяці.

Вигода для студента проста: отримати навички роботи в колективі за своїм фахом та заробити трохи грошей.

Фірма теж має вигоду: включає в групу своїх працівників людину, можливо, потім дасть Job offer.

Бідненькі компанії можуть платити студенту від 2000$ на місяць, компанії солідні не тільки заплатять 8 000…10 000$ за місяць, але забезпечать проїзд (навіть на своєму авто - витрати на бензин та зупинки в готелях), проживання та харчування.

Навіть оплачують похід два рази на тиждень в пральню.

Але все треба робити як в тому старому кіно з харківчанкою Гурченко: «Сама, сама..,» Посилання відкривається без реєстрації навіть на смартфоні в мене у Франціі.Якийсь лохотрон - якась там дівчинка Лізавета обіцяє влаштувати інтерном у міжнародну компанію.Відгуків та реакції ніякої і воно зрозуміло.Лізавета - а насправді мабуть пузатий волохатий бородатий дядько років 40+ - хоче заробити трохи грошей на лохах.Можливо, помиляюся, але насправді - принаймні в США - це робиться НЕ так.Це кандидат в інтерни - студент університету не менше другого курсу - розсилає про себе резюме в різні компанії за своїм вибором та своїм профілем та чекає, чи возьмуть на літні місяці.Вигода для студента проста: отримати навички роботи в колективі за своїм фахом та заробити трохи грошей.Фірма теж має вигоду: включає в групу своїх працівників людину, можливо, потім дасть Job offer.Бідненькі компанії можуть платити студенту від 2000$ на місяць, компанії солідні не тільки заплатять 8 000…10 000$ за місяць, але забезпечать проїзд (навіть на своєму авто - витрати на бензин та зупинки в готелях), проживання та харчування.Навіть оплачують похід два рази на тиждень в пральню.Але все треба робити як в тому старому кіно з харківчанкою Гурченко: «Сама, сама..,» akurt

Повідомлень: 10119 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3720 раз. Подякували: 1312 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 вер, 2024 16:18 Gastarbaiter написав: Shaman написав: Інтерн в міжнародну аудиторську компанію

а ви кажете. я коли бачу вимогу upper-intermediate та вище, особливо для студентів - в мене виникають думки про неадекватність HR.



чи я відстав від життя? точніше, вимога В2 дійсно інколи зустрічається надто часто, але як на мене більшість володіє саме В1 а ви кажете. я коли бачу вимогу upper-intermediate та вище, особливо для студентів - в мене виникають думки про неадекватність HR.чи я відстав від життя? точніше, вимога В2 дійсно інколи зустрічається надто часто, але як на мене більшість володіє саме В1

Цілком адекватна вимога, враховуючи те, що потрібно документувати свою роботу англійською та іноді спілкуватися з іншими країнами. Інша справа, що в Україні та Польщі ніхто сертифікатів не питає, рівень визначається при співбесіді. Я, коли йшов у аудит на початкову позицію, вдало відповів на пару питань англійською, хоча рівень тоді був далеко не такий, щоб навіть більш-менш вільно спілкуватися навіть простими словами. Потім, вже на вступному тренінгу англійською постійно мав відкритий перекладач у комп'ютері. За 2-3 місяці "набив" професійну лексику.

тобто ви цій вимозі не відповідали, але вона адекватна

я вже так глибоко в кухню аудиторів не занурювався, але здається на рядових посадах там upper й близько не потрібен. В1 вистачить з головою. може десь з менеджера вже потреба є.

на більшості посад в Україні upper не потрібен. це зайвий раз підкреслює непрофесіоналізм HR, або HRюш, як їх "ласкаво" називають ІТвці. а навіть якщо потрібен, то підтягнути рівень за півроку адекватна людина зможе

тобто ви цій вимозі не відповідали, але вона адекватна



я вже так глибоко в кухню аудиторів не занурювався, але здається на рядових посадах там upper й близько не потрібен. В1 вистачить з головою. може десь з менеджера вже потреба є.



на більшості посад в Україні upper не потрібен. це зайвий раз підкреслює непрофесіоналізм HR, або HRюш, як їх "ласкаво" називають ІТвці. а навіть якщо потрібен, то підтягнути рівень за півроку адекватна людина зможе тобто ви цій вимозі не відповідали, але вона адекватная вже так глибоко в кухню аудиторів не занурювався, але здається на рядових посадах там upper й близько не потрібен. В1 вистачить з головою. може десь з менеджера вже потреба є.на більшості посад в Україні upper не потрібен. це зайвий раз підкреслює непрофесіоналізм HR, або HRюш, як їх "ласкаво" називають ІТвці. а навіть якщо потрібен, то підтягнути рівень за півроку адекватна людина зможе Востаннє редагувалось Shaman в Нед 29 вер, 2024 16:26, всього редагувалось 1 раз. Shaman

Додано: Нед 29 вер, 2024 16:23 akurt написав: Faceless написав: Shaman написав: а Linkedin схоже не пускає без реєстрації а Linkedin схоже не пускає без реєстрації

Ні, не в реєстрації проблема - page not found. Може Посилання поламалося

Ні, не в реєстрації проблема - page not found. Може Посилання поламалося Ні, не в реєстрації проблема - page not found. Може Посилання поламалося

Посилання відкривається без реєстрації навіть на смартфоні в мене у Франціі.

Якийсь лохотрон - якась там дівчинка Лізавета обіцяє влаштувати інтерном у міжнародну компанію.

Відгуків та реакції ніякої і воно зрозуміло.

Лізавета - а насправді мабуть пузатий волохатий бородатий дядько років 40+ - хоче заробити трохи грошей на лохах.

Можливо, помиляюся, але насправді - принаймні в США - це робиться НЕ так.

Це кандидат в інтерни - студент університету не менше другого курсу - розсилає про себе резюме в різні компанії за своїм вибором та своїм профілем та чекає, чи возьмуть на літні місяці.

Вигода для студента проста: отримати навички роботи в колективі за своїм фахом та заробити трохи грошей.

Фірма теж має вигоду: включає в групу своїх працівників людину, можливо, потім дасть Job offer.

Бідненькі компанії можуть платити студенту від 2000$ на місяць, компанії солідні не тільки заплатять 8 000…10 000$ за місяць, але забезпечать проїзд (навіть на своєму авто - витрати на бензин та зупинки в готелях), проживання та харчування.

Навіть оплачують похід два рази на тиждень в пральню.

Але все треба робити як в тому старому кіно з харківчанкою Гурченко: «Сама, сама..,» Посилання відкривається без реєстрації навіть на смартфоні в мене у Франціі.Відгуків та реакції ніякої і воно зрозуміло.Можливо, помиляюся, але насправді - принаймні в США - це робиться НЕ так.Це кандидат в інтерни - студент університету не менше другого курсу - розсилає про себе резюме в різні компанії за своїм вибором та своїм профілем та чекає, чи возьмуть на літні місяці.Вигода для студента проста: отримати навички роботи в колективі за своїм фахом та заробити трохи грошей.Фірма теж має вигоду: включає в групу своїх працівників людину, можливо, потім дасть Job offer.Бідненькі компанії можуть платити студенту від 2000$ на місяць, компанії солідні не тільки заплатять 8 000…10 000$ за місяць, але забезпечать проїзд (навіть на своєму авто - витрати на бензин та зупинки в готелях), проживання та харчування.Навіть оплачують похід два рази на тиждень в пральню.Але все треба робити як в тому старому кіно з харківчанкою Гурченко: «Сама, сама..,»

спроба пожартувати показує, що ви взагалі не розумієте про що мова. але ход ВАШИХ думок та дій якраз зрозумілий



спроба пожартувати показує, що ви взагалі не розумієте про що мова. але ход ВАШИХ думок та дій якраз зрозумілий

я знаю про стажування в Google в Німеччині, але там платили до 5 к євро. хто ж це платить по 8-10 куо на стажуванні? чергове перебільшення?

