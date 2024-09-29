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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2345234623472348
Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 16:42

  akurt написав:Питания пана Shaman’a про акції має просту відповідь: це один з фінансових довготермінових інструментів, який відображає стан розвитку та перспективу того чи іншого підприємства.

Інвестором бути легко - сидячі вдома після роботи - натиснути три-чотири кнопки MacBook - та перетворитися на співвласника того чи іншого підприємства. Все питания в тому, вірите особисто ви в розвиток чи в падіння цього підприємства.
Важливий момент: чи можете ви отримувати інсайдерську ініормацію?

Далі відбувається те, що відбувається з кожним підприємством в усьому світі: сталий розвиток переходить в застійне існування, або раптом відкривається новий несподіваний або неочікуваний горизонт.
...

вже не став цитувати всю цю маячню. як спробу жартувати - зарахувати можна. називати це реальною та достовірною інфо - оце вже першосортний жарт :lol:

бо щось постсовок з вас не виводиться, не зважаючи на начебто поїздки до США чи Європи. так, довідково - у США інсайд - карний злочин, хоча статистику скільки за це посадили - не знаю.

Таким "інвестором" - який натискає кнопки під впливом "вірю"-"не вірю" - дійсно бути легко. гроші правда втратиш, але то таке. але питання, що пересічний тільки й може, що вірити, бо оцінити професійно він не в змозі. через це зазвичай купують через брокерів (питання їх кваліфікації - це окремо, Волк з Вол-стріт не надто високо їх оцінює 8) )

а враховуючи, що вартість ІТкомпаній зараз трохи переоцінена - бо базується на потенційних прибутках в майбутньому, а не на реальних поточних. через що я кажу, що інвестування в акції зараз й на Заході перестало бути надійним механізмом 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 16:44

Про ваш допис, де ви розказуєте, як невідомо хто невідомо якому делітенту/«зальотному» коммівояжеру платить в Німеччині 5000 євро саме так можна і написати, просто геніально : «…спроба пожартувати показує, що ви взагалі не розумієте про що мова. але ход ВАШИХ думок та дій якраз зрозумілий».
Ви вже сконтактувалися з «Лізаветою»?

P.S. Краще б ви не писали передостанній абзац.
Бо видно такого дивного ділетанта, що просто жах.
Видаляйте, поки є можливість.
Якщо не знаєте, не володієте предметом, не пишіть. Видаляйте.
Востаннє редагувалось akurt в Нед 29 вер, 2024 16:53, всього редагувалось 1 раз.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 16:51

  akurt написав:Про ваш допис, де ви розказуєте, як невідомо хто невідомо якому делітенту/«зальотному» коммівояжеру платить в Німеччині 5000 євро саме так можна і написати, просто геніально : «…спроба пожартувати показує, що ви взагалі не розумієте про що мова. але ход ВАШИХ думок та дій якраз зрозумілий».
Ви вже сконтактувалися з «Лізаветою»?

ви не розумієте прочитане?
  Shaman написав:...
я знаю про стажування в Google в Німеччині, але там платили до 5 к євро. хто ж це платить по 8-10 куо на стажуванні? :D чергове перебільшення? :lol:

платить Google. дівчина закінчили бакалаврат в Штутгарті. точну назву ЗВО зараз не згадаю, але тато хвалився, що входить в топ-50 в Німеччині. спеціальність теж комп'ютерна. тому стажування на 5 к євро зрозуміло.

а де стажуються на 8-10 куо? ви не тікайте від питання ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 16:55

Панове, платить Google (жирним шрифтом).
Якщо треба 5000 євро - звертайтеся до Шамана, Лізавети та Google (жирним шрифтом).
Реклама класна.
От не знали, де заробити, а вам очі розкрили.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 16:57

  akurt написав:Панове, платить Google (жирним шрифтом).
Якщо треба 5000 євро - звертайтеся до Шамана, Лізавети та Google (жирним шрифтом).
Реклама класна.
От не знали, де заробити, а вам очі розкрили.

це клініка, чувак. це просто ганьбить форум...
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 17:13

Інструкція проста: дивитеся посилання від Шамана - натискаєте кнопку - там вас чекає Лізавета - заходите до неї за посиланням - на ранок Google (жирним шрифтом) перераховує вам 5000 €.
Всі - натискати на Лізавету!
Боже! Дякуємо тобі:
Вересень, 29: «День святого преподобного Киріяка самітника»…
akurt
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  #<1 ... 2345234623472348
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