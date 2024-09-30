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#<1 ... 2346234723482349 Додано: Пон 30 вер, 2024 12:28 Re: Еміграція, заробітчанство Я тоже хочу получать 400тонн на рик за то что буду по клавишам хаотично бить

В институте чуть клацать научили(правда Беню Тигипку, Дубилета и Гороховского чуть получше)

Есть варианты на восточном побережье так поработать? барабашов Повідомлень: 4374 З нами з: 16.06.15 Подякував: 280 раз. Подякували: 347 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 вер, 2024 13:36 flysoulfly написав: akurt написав:

Люди он 2 місяця тому за 300€ їхали з Києва в Штутгарт і назад - в мікроавтобусі - ризикуючи життям ( ) - була докладна інформація на цій гілці Люди он 2 місяця тому за 300€ їхали з Києва в Штутгарт і назад - в мікроавтобусі - ризикуючи життям () - була докладна інформація на цій гілці вибачаюсь, а це про що? вибачаюсь, а це про що?

Ну знайдіть дописи десь 2 місяці тому - давав інформацію пан Дюрі-бачі і здається ще хтось.

Там була реалізована цікава схема: як отримати із рук пана Шольца 300€. Ну знайдіть дописи десь 2 місяці тому - давав інформацію пан Дюрі-бачі і здається ще хтось.Там була реалізована цікава схема: як отримати із рук пана Шольца 300€. akurt

Повідомлень: 10123 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3720 раз. Подякували: 1312 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 вер, 2024 13:46 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Там була реалізована цікава схема: як отримати із рук пана Шольца 300€. Там була реалізована цікава схема: як отримати із рук пана Шольца 300€.

Схема вже погано працює, німці достатньо швидко учатся на своїх помилках... Вже дають гроші на місцеві картки, якими тільки купувати в магазині можна, але не знімати готівку... І в Канаді вже не дають по 3000$...

Для мене не зрозуміло чому уряди все так організовували, а потім дивувались, що це не працює. Наприклад в тій же Канаді могли б дати угоду підписати, що береш гроші - не можеш виїхати стільки-то місяців і в Німеччині платити не одразу, а хоча б через місць. Схема вже погано працює, німці достатньо швидко учатся на своїх помилках... Вже дають гроші на місцеві картки, якими тільки купувати в магазині можна, але не знімати готівку... І в Канаді вже не дають по 3000$...Для мене не зрозуміло чому уряди все так організовували, а потім дивувались, що це не працює. Наприклад в тій же Канаді могли б дати угоду підписати, що береш гроші - не можеш виїхати стільки-то місяців і в Німеччині платити не одразу, а хоча б через місць. Дюрі-бачі

Повідомлень: 3811 З нами з: 29.07.22 Подякував: 691 раз. Подякували: 499 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 вер, 2024 13:54 Re: Еміграція, заробітчанство Щодо міграції: знайомий здійснив "туристичний похід" через гори в Словаччину.

Каже, що за 4 години очікування там близько сотні "заблукалих туристів" зібралось, а одному довелось викликати швидку, бо сердце не витримало... Дюрі-бачі

Повідомлень: 3811 З нами з: 29.07.22 Подякував: 691 раз. Подякували: 499 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 вер, 2024 13:59 барабашов написав: Я тоже хочу получать 400тонн на рик за то что буду по клавишам хаотично бить

В институте чуть клацать научили(правда Беню Тигипку, Дубилета и Гороховского чуть получше)

Есть варианты на восточном побережье так поработать? Я тоже хочу получать 400тонн на рик за то что буду по клавишам хаотично битьВ институте чуть клацать научили(правда Беню Тигипку, Дубилета и Гороховского чуть получше)Есть варианты на восточном побережье так поработать?



Класний допис! Мені сподобалося.

Якщо ви помітили, на цій гілці активно обговорюється два варіанти вирішення життєвого питання про гроші.



Перший варіант має підпункти «А» та «Б».

Підпункт «А» докладно викладено в дописах від rjkz. Це для «дорослих людей». Він не легкий, але повністю ним реалізований і може бути повторений прямо зараз - правда при умові, що учасник подій або реалізував його до 24.02.22 (як пан rjkz), або зараз перебуває (так сталося) за кордоном. В цей підпункт «А» мабуть можна додати і відʼїзд в США за Програмою U4U з певними застереженнями. Те, що реалізував він, заслуговую на реальну пошану та увагу, я про це декілька разів писав. Я знаю, про що говорю.

Підпункт «Б» викликав не менше обговорень. В нього кінцева мета та сама, варіант дещо дорожчий, але я з цифрами на руках і конкретними (!) фактами доводив, що ефективність вища за купівлю під здачу квартири в тому 33-х поверховому хмарочосі у вашому місті, який вже на етапі здачі, після чого всі 100% причетних знімаються та переїжджають на захід України.

Це варіант НЕ для «дорослих», а для дітей тих дорослих: кінцевий результат той самий, але на мою думку з більшим к.к.д. Це відправка своєї дитини на навчання в США. При чому саме в США, а не в Європу, хоча я майже щодня наводив у чудесні приклади навчання наших студентів в Польщі.

Наприклад, син ваших сусідів по місту та вулиці почав навчання вже на другому курсі Варшавської політехніки. Справи йдуть так гарно, що студент собі купив 3D-прінтер за зароблені кошти та вже створює на ньому частини того, що розробляє та за що платять гроші.



Другий варіант не вимагає ні грошей, ні вкладень, ні турботи, ні тілорухів: лежи на канапі, пиши всіляку маячню про вірші, створені курдами, і чекай, поки гроші впадуть з неба. Як варіант: щоби гроші хтось приніс у дзьобику. Крупними купюрами. Другий варіант повністю відповідає українській приказці: «Як воду носити та сухарі мочити - то краще й не їсти!»



Таким чином, дискусія цілком інтелігентна та цікава. Мені подобається: хтось же отримає корисну інформацію та не просто отримає, а спробує реалізувати.

Власне, гілка саме про це. Класний допис! Мені сподобалося.Якщо ви помітили, на цій гілці активно обговорюється два варіанти вирішення життєвого питання про гроші.Перший варіант має підпункти «А» та «Б».Підпункт «А» докладно викладено в дописах від rjkz. Це для «дорослих людей». Він не легкий, але повністю ним реалізований і може бути повторений прямо зараз - правда при умові, що учасник подій або реалізував його до 24.02.22 (як пан rjkz), або зараз перебуває (так сталося) за кордоном. В цей підпункт «А» мабуть можна додати і відʼїзд в США за Програмою U4U з певними застереженнями. Те, що реалізував він, заслуговую на реальну пошану та увагу, я про це декілька разів писав. Я знаю, про що говорю.Підпункт «Б» викликав не менше обговорень. В нього кінцева мета та сама, варіант дещо дорожчий, але я з цифрами на руках і конкретними (!) фактами доводив, що ефективність вища за купівлю під здачу квартири в тому 33-х поверховому хмарочосі у вашому місті, який вже на етапі здачі, після чого всі 100% причетних знімаються та переїжджають на захід України.Це варіант НЕ для «дорослих», а для дітей тих дорослих: кінцевий результат той самий, але на мою думку з більшим к.к.д. Це відправка своєї дитини на навчання в США. При чому саме в США, а не в Європу, хоча я майже щодня наводив у чудесні приклади навчання наших студентів в Польщі.Наприклад, син ваших сусідів по місту та вулиці почав навчання вже на другому курсі Варшавської політехніки. Справи йдуть так гарно, що студент собі купив 3D-прінтер за зароблені кошти та вже створює на ньому частини того, що розробляє та за що платять гроші.Другий варіант не вимагає ні грошей, ні вкладень, ні турботи, ні тілорухів: лежи на канапі, пиши всіляку маячню про вірші, створені курдами, і чекай, поки гроші впадуть з неба. Як варіант: щоби гроші хтось приніс у дзьобику. Крупними купюрами. Другий варіант повністю відповідає українській приказці: «Як воду носити та сухарі мочити - то краще й не їсти!»Таким чином, дискусія цілком інтелігентна та цікава. Мені подобається: хтось же отримає корисну інформацію та не просто отримає, а спробує реалізувати.Власне, гілка саме про це. akurt

Повідомлень: 10123 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3720 раз. Подякували: 1312 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 вер, 2024 16:59 akurt написав: Вирішили взяти в оренду приватний будинок.

Шукали останні три місяці, передивилися багато варіантів. Цікаво, що знайшли за тією ж ціною: за 3 300$ на місяць.

За словами орендарів такий будинок має ринкову ціну в 1 500 000$. Вирішили взяти в оренду приватний будинок.Шукали останні три місяці, передивилися багато варіантів. Цікаво, що знайшли за тією ж ціною: за 3 300$ на місяць.За словами орендарів такий будинок має ринкову ціну в 1 500 000$. Шо ж таке? Вони ж мали взяти такий будинок в іпотеку! Foreclosure $100.000, щомісячний платіж не менше $11000, податок на нерухомість навіть не можу оцінити. Це ж є Єдиний Правильний Американський Шлях, там всі так живуть. Що трапилося? Шо ж таке? Вони ж мали взяти такий будинок в іпотеку! Foreclosure $100.000, щомісячний платіж не менше $11000, податок на нерухомість навіть не можу оцінити. Це ж є Єдиний Правильний Американський Шлях, там всі так живуть. Що трапилося? M-Audio Повідомлень: 3177 З нами з: 23.03.11 Подякував: 602 раз. Подякували: 465 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2346234723482349 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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