Я тоже хочу получать 400тонн на рик за то что буду по клавишам хаотично бить
В институте чуть клацать научили(правда Беню Тигипку, Дубилета и Гороховского чуть получше)
Есть варианты на восточном побережье так поработать?
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Додано: Пон 30 вер, 2024 12:28
Re: Еміграція, заробітчанство
Я тоже хочу получать 400тонн на рик за то что буду по клавишам хаотично бить
В институте чуть клацать научили(правда Беню Тигипку, Дубилета и Гороховского чуть получше)
Есть варианты на восточном побережье так поработать?
Додано: Пон 30 вер, 2024 13:36
Ну знайдіть дописи десь 2 місяці тому - давав інформацію пан Дюрі-бачі і здається ще хтось.
Там була реалізована цікава схема: як отримати із рук пана Шольца 300€.
Додано: Пон 30 вер, 2024 13:46
Re: Еміграція, заробітчанство
Схема вже погано працює, німці достатньо швидко учатся на своїх помилках... Вже дають гроші на місцеві картки, якими тільки купувати в магазині можна, але не знімати готівку... І в Канаді вже не дають по 3000$...
Для мене не зрозуміло чому уряди все так організовували, а потім дивувались, що це не працює. Наприклад в тій же Канаді могли б дати угоду підписати, що береш гроші - не можеш виїхати стільки-то місяців і в Німеччині платити не одразу, а хоча б через місць.
Додано: Пон 30 вер, 2024 13:54
Re: Еміграція, заробітчанство
Щодо міграції: знайомий здійснив "туристичний похід" через гори в Словаччину.
Каже, що за 4 години очікування там близько сотні "заблукалих туристів" зібралось, а одному довелось викликати швидку, бо сердце не витримало...
Додано: Пон 30 вер, 2024 13:59
Класний допис! Мені сподобалося.
Якщо ви помітили, на цій гілці активно обговорюється два варіанти вирішення життєвого питання про гроші.
Перший варіант має підпункти «А» та «Б».
Підпункт «А» докладно викладено в дописах від rjkz. Це для «дорослих людей». Він не легкий, але повністю ним реалізований і може бути повторений прямо зараз - правда при умові, що учасник подій або реалізував його до 24.02.22 (як пан rjkz), або зараз перебуває (так сталося) за кордоном. В цей підпункт «А» мабуть можна додати і відʼїзд в США за Програмою U4U з певними застереженнями. Те, що реалізував він, заслуговую на реальну пошану та увагу, я про це декілька разів писав. Я знаю, про що говорю.
Підпункт «Б» викликав не менше обговорень. В нього кінцева мета та сама, варіант дещо дорожчий, але я з цифрами на руках і конкретними (!) фактами доводив, що ефективність вища за купівлю під здачу квартири в тому 33-х поверховому хмарочосі у вашому місті, який вже на етапі здачі, після чого всі 100% причетних знімаються та переїжджають на захід України.
Це варіант НЕ для «дорослих», а для дітей тих дорослих: кінцевий результат той самий, але на мою думку з більшим к.к.д. Це відправка своєї дитини на навчання в США. При чому саме в США, а не в Європу, хоча я майже щодня наводив у чудесні приклади навчання наших студентів в Польщі.
Наприклад, син ваших сусідів по місту та вулиці почав навчання вже на другому курсі Варшавської політехніки. Справи йдуть так гарно, що студент собі купив 3D-прінтер за зароблені кошти та вже створює на ньому частини того, що розробляє та за що платять гроші.
Другий варіант не вимагає ні грошей, ні вкладень, ні турботи, ні тілорухів: лежи на канапі, пиши всіляку маячню про вірші, створені курдами, і чекай, поки гроші впадуть з неба. Як варіант: щоби гроші хтось приніс у дзьобику. Крупними купюрами. Другий варіант повністю відповідає українській приказці: «Як воду носити та сухарі мочити - то краще й не їсти!»
Таким чином, дискусія цілком інтелігентна та цікава. Мені подобається: хтось же отримає корисну інформацію та не просто отримає, а спробує реалізувати.
Власне, гілка саме про це.
Додано: Пон 30 вер, 2024 16:59
Шо ж таке? Вони ж мали взяти такий будинок в іпотеку! Foreclosure $100.000, щомісячний платіж не менше $11000, податок на нерухомість навіть не можу оцінити. Це ж є Єдиний Правильний Американський Шлях, там всі так живуть. Що трапилося?
Додано: Пон 30 вер, 2024 21:05
Правильне запитання.
На практиці:
- я не підраховував, але в розмові сказали, що іпотека за цей будинок може складати 8 000…10 000$. Цифри не перевіряв: я в цій царині не фахівець.
- є варіант, що через 6-10 місяців жінка отримає престижну роботу в штаті Техас - тоді переїдуть. Тобто працювали такі критерії: хочуть приватний будинок, але так щоби оренда була меншою за 12 місяців.
З цього приводу - про іпотеку/роботу/переїзд читайте роздуми від rjkz.
Він це питання висвітлював.
P.S. Правильне запитанння про податок на нерухомість - його розмір встановлює кожна місцева одиниця окремо, в штаті Каліфорнія може складати близько 1% від ціни нерухомості в рік. В даному випадку орієнтовно 15 000$ на рік. Податковій України вчитися та вчитися.
Додано: Вів 01 жов, 2024 11:16
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Вів 01 жов, 2024 11:31
Лендлорди можуть хотіти покриття орендарем відсотків за кредитом, податків, амортизації будинку і ще мінімум 10% річних чистого прибутку. Питання: чи є достатня кількість орендарів, готових платити за "хатєлкі" лендлордів?
Додано: Вів 01 жов, 2024 11:56
Виходить, для прибутку лендлорда можливо цей будинок був куплений в 3 рази дешевше, або реально кількість орендарів замала для цього ринку. Можливо просто план законсервувати гроші в деревяній нерухомості, в надії що просто ціна будинку виросте.
До речі, тут особливо видно проблему деревянних будинків
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