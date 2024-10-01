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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2347234823492350 Додано: Вів 01 жов, 2024 12:28 BIGor написав: akurt написав: Правильне запитання.

На практиці:

- я не підраховував, але в розмові сказали, що іпотека за цей будинок може складати 8 000…10 000$. Правильне запитання.На практиці:- я не підраховував, але в розмові сказали, що

Як так виходить що іпотечний платіж більший в 3 рази за місячну оренду (3 300$)? Американські лендлорди - меценати? Як так виходить що іпотечний платіж більший в 3 рази за місячну оренду (3 300$)? Американські лендлорди - меценати?

Я наводив в серпні приклад, який особисто сам "мацав руками". Він пояснює те, що нижче написав пан BIGor.

В серпні я разом з українцями із цікавості їздив на перегляди здачі в оренду будинка в Силіконовій долині.

Точно було відомо (це з"ясували наші українці, відкривши якийсь там "силіконовий сайт"), що будинок було куплено ТИЖДЕНЬ тому за 1 400 000 доларів.

Здавався в оренду за 3 100 доларів, що було трохи нижче ринку. Я сам своїми очами бачив, що на призначену годину (13-30) вже зібралося десяток бажаючих. Різщного віку. Переважно родини віком 35-40 років.

Ну ось я теж стояв і думав: який сенс з такої оборудки: купити за 1 400 000 доларів щоби здавати за 3100 -тобто прибутковість складає

1 400 000 - 100%

12х3100 - х%; х=12х3100х100/1400000=2,66%. Наш лендлорд би однозначно сказав, що це абсурд.

Але, дивлячись на кремезного дядька, який приїхав на самому дорогому з ряду автівок Тесла автомобілі розумієш, що сенс в чомусь іншому. Наші люди казали приблизно так:

"Якщо у цього чоловіка арабської зовнішності багато грошей, то він купує в кредит десяток таких будинків - здає на рік з метою перепородати через рік можливо вдвічі дорожче."



Там же 100% працює знамените на цьому форумі "ЛЛЛ".

На вулицю та будинок можна подивитися за адресою:

537 Юг-Саннивейл-авеню

Саннивейл, Калифорния



А так да: виглядає меценатом.



P.S. Ті люди, які взяли в оренду згаданий будинок, сказали, що власниця - китаянка та вже рік не з"являлася в США. Теж цікаво...

Здала за ринковою ціною: найчастіше нерухомість в оренді там здається за ціною від 3 100 до 4000 доларів США. Я наводив в серпні приклад, який особисто сам "мацав руками". Він пояснює те, що нижче написав панВ серпні я разом з українцями із цікавості їздив на перегляди здачі в оренду будинка в Силіконовій долині.Точно було відомо (це з"ясували наші українці, відкривши якийсь там "силіконовий сайт"), що будинок було куплено ТИЖДЕНЬ тому за 1 400 000 доларів.Здавався в оренду за 3 100 доларів, що було трохи нижче ринку. Я сам своїми очами бачив, що на призначену годину (13-30) вже зібралося десяток бажаючих. Різщного віку. Переважно родини віком 35-40 років.Ну ось я теж стояв і думав: який сенс з такої оборудки: купити за 1 400 000 доларів щоби здавати за 3100 -тобто прибутковість складає1 400 000 - 100%12х3100 - х%; х=12х3100х100/1400000=2,66%. Наш лендлорд би однозначно сказав, що це абсурд.Але, дивлячись на кремезного дядька, який приїхав на самому дорогому з ряду автівок Тесла автомобілі розумієш, що сенс в чомусь іншому. Наші люди казали приблизно так:, то він купує в кредит десяток таких будинків - здає на рік з метою перепородати через рік можливо вдвічі дорожче."Там же 100% працює знамените на цьому форумі "ЛЛЛ".На вулицю та будинок можна подивитися за адресою:537 Юг-Саннивейл-авенюСаннивейл, КалифорнияА так да: виглядає меценатом.Ті люди, які взяли в оренду згаданий будинок, сказали, що власниця - китаянка та вже рік не з"являлася в США. Теж цікаво...Здала за ринковою ціною: найчастіше нерухомість в оренді там здається за ціною від 3 100 до 4000 доларів США. akurt

Повідомлень: 10125 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3721 раз. Подякували: 1312 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 01 жов, 2024 12:32 BIGor написав: Виходить, для прибутку лендлорда можливо цей будинок був куплений в 3 рази дешевше, або реально кількість орендарів замала для цього ринку. Можливо просто план законсервувати гроші в деревяній нерухомості, в надії що просто ціна будинку виросте.



До речі, тут особливо видно проблему деревянних будинків

https://eu.usatoday.com/picture-gallery ... 368707007/ Виходить, для прибутку лендлорда можливо цей будинок був куплений в 3 рази дешевше, або реально кількість орендарів замала для цього ринку. Можливо просто план законсервувати гроші в деревяній нерухомості, в надії що просто ціна будинку виросте.До речі, тут особливо видно проблему деревянних будинків

Рівень орендної плати визначається заробітками у конкретному регіоні. Так само, як і рівень цін. Але, наприклад, при підвищенні відсоткової ставки з 2,5% до 5%, зарплати орендарів не зростають у 2 рази. І інвестиція "під оренду" починає генерувати від'ємний кеш-флоу. Ви ж чомусь зараз теж у оренді сидіте, замість того, щоб бігти брати під 8% кредит. Запитайте у свого лендлорда, чи залишається йому на червону ікорку щось з вашого платежу. Рівень орендної плати визначається заробітками у конкретному регіоні. Так само, як і рівень цін. Але, наприклад, при підвищенні відсоткової ставки з 2,5% до 5%, зарплати орендарів не зростають у 2 рази. І інвестиція "під оренду" починає генерувати від'ємний кеш-флоу. Ви ж чомусь зараз теж у оренді сидіте, замість того, щоб бігти брати під 8% кредит. Запитайте у свого лендлорда, чи залишається йому на червону ікорку щось з вашого платежу. Gastarbaiter Повідомлень: 3388 З нами з: 26.02.18 Подякував: 683 раз. Подякували: 560 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2347234823492350 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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