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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2347234823492350
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 12:28

  BIGor написав:
  akurt написав:Правильне запитання.
На практиці:
- я не підраховував, але в розмові сказали, що іпотека за цей будинок може складати 8 000…10 000$.

Як так виходить що іпотечний платіж більший в 3 рази за місячну оренду (3 300$)? Американські лендлорди - меценати?

Я наводив в серпні приклад, який особисто сам "мацав руками". Він пояснює те, що нижче написав пан BIGor.
В серпні я разом з українцями із цікавості їздив на перегляди здачі в оренду будинка в Силіконовій долині.
Точно було відомо (це з"ясували наші українці, відкривши якийсь там "силіконовий сайт"), що будинок було куплено ТИЖДЕНЬ тому за 1 400 000 доларів.
Здавався в оренду за 3 100 доларів, що було трохи нижче ринку. Я сам своїми очами бачив, що на призначену годину (13-30) вже зібралося десяток бажаючих. Різщного віку. Переважно родини віком 35-40 років.
Ну ось я теж стояв і думав: який сенс з такої оборудки: купити за 1 400 000 доларів щоби здавати за 3100 -тобто прибутковість складає
1 400 000 - 100%
12х3100 - х%; х=12х3100х100/1400000=2,66%. Наш лендлорд би однозначно сказав, що це абсурд.
Але, дивлячись на кремезного дядька, який приїхав на самому дорогому з ряду автівок Тесла автомобілі розумієш, що сенс в чомусь іншому. Наші люди казали приблизно так:
"Якщо у цього чоловіка арабської зовнішності багато грошей, то він купує в кредит десяток таких будинків - здає на рік з метою перепородати через рік можливо вдвічі дорожче."

Там же 100% працює знамените на цьому форумі "ЛЛЛ".
На вулицю та будинок можна подивитися за адресою:
537 Юг-Саннивейл-авеню
Саннивейл, Калифорния

А так да: виглядає меценатом.

P.S. Ті люди, які взяли в оренду згаданий будинок, сказали, що власниця - китаянка та вже рік не з"являлася в США. Теж цікаво...
Здала за ринковою ціною: найчастіше нерухомість в оренді там здається за ціною від 3 100 до 4000 доларів США.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 12:32

  BIGor написав:Виходить, для прибутку лендлорда можливо цей будинок був куплений в 3 рази дешевше, або реально кількість орендарів замала для цього ринку. Можливо просто план законсервувати гроші в деревяній нерухомості, в надії що просто ціна будинку виросте.

До речі, тут особливо видно проблему деревянних будинків
https://eu.usatoday.com/picture-gallery ... 368707007/

Рівень орендної плати визначається заробітками у конкретному регіоні. Так само, як і рівень цін. Але, наприклад, при підвищенні відсоткової ставки з 2,5% до 5%, зарплати орендарів не зростають у 2 рази. І інвестиція "під оренду" починає генерувати від'ємний кеш-флоу. Ви ж чомусь зараз теж у оренді сидіте, замість того, щоб бігти брати під 8% кредит. Запитайте у свого лендлорда, чи залишається йому на червону ікорку щось з вашого платежу.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 14:53

  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:Виходить, для прибутку лендлорда можливо цей будинок був куплений в 3 рази дешевше, або реально кількість орендарів замала для цього ринку. Можливо просто план законсервувати гроші в деревяній нерухомості, в надії що просто ціна будинку виросте.

До речі, тут особливо видно проблему деревянних будинків
https://eu.usatoday.com/picture-gallery ... 368707007/

Рівень орендної плати визначається заробітками у конкретному регіоні. Так само, як і рівень цін. Але, наприклад, при підвищенні відсоткової ставки з 2,5% до 5%, зарплати орендарів не зростають у 2 рази. І інвестиція "під оренду" починає генерувати від'ємний кеш-флоу. Ви ж чомусь зараз теж у оренді сидіте, замість того, щоб бігти брати під 8% кредит. Запитайте у свого лендлорда, чи залишається йому на червону ікорку щось з вашого платежу.

Ну так, Ви праві, зараз вигідніше сидіти в оренді, це щодо Польщі, депоставки біля 4-4,5%, кредити 8-9%, інфляція - 4-5%. По суті, депозити відбивають тільки інфляцію, але чогось кредити ну дуже дорогі.

ПС, всі медіа постійно розповідають про рецесію яка йде на ринки.
BIGor
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  #<1 ... 2347234823492350
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