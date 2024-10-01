Я наводив в серпні приклад, який особисто сам "мацав руками". Він пояснює те, що нижче написав пан BIGor.
В серпні я разом з українцями із цікавості їздив на перегляди здачі в оренду будинка в Силіконовій долині.
Точно було відомо (це з"ясували наші українці, відкривши якийсь там "силіконовий сайт"), що будинок було куплено ТИЖДЕНЬ тому за 1 400 000 доларів.
Здавався в оренду за 3 100 доларів, що було трохи нижче ринку. Я сам своїми очами бачив, що на призначену годину (13-30) вже зібралося десяток бажаючих. Різщного віку. Переважно родини віком 35-40 років.
Ну ось я теж стояв і думав: який сенс з такої оборудки: купити за 1 400 000 доларів щоби здавати за 3100 -тобто прибутковість складає
1 400 000 - 100%
12х3100 - х%; х=12х3100х100/1400000=2,66%. Наш лендлорд би однозначно сказав, що це абсурд.
Але, дивлячись на кремезного дядька, який приїхав на самому дорогому з ряду автівок Тесла автомобілі розумієш, що сенс в чомусь іншому. Наші люди казали приблизно так:
"Якщо у цього чоловіка арабської зовнішності багато грошей, то він купує в кредит десяток таких будинків - здає на рік з метою перепородати через рік можливо вдвічі дорожче."
Там же 100% працює знамените на цьому форумі "ЛЛЛ".
На вулицю та будинок можна подивитися за адресою:
537 Юг-Саннивейл-авеню
Саннивейл, Калифорния
А так да: виглядає меценатом.
P.S. Ті люди, які взяли в оренду згаданий будинок, сказали, що власниця - китаянка та вже рік не з"являлася в США. Теж цікаво...
Здала за ринковою ціною: найчастіше нерухомість в оренді там здається за ціною від 3 100 до 4000 доларів США.