RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2347234823492350
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 12:28

  BIGor написав:
  akurt написав:Правильне запитання.
На практиці:
- я не підраховував, але в розмові сказали, що іпотека за цей будинок може складати 8 000…10 000$.

Як так виходить що іпотечний платіж більший в 3 рази за місячну оренду (3 300$)? Американські лендлорди - меценати?

Я наводив в серпні приклад, який особисто сам "мацав руками". Він пояснює те, що нижче написав пан BIGor.
В серпні я разом з українцями із цікавості їздив на перегляди здачі в оренду будинка в Силіконовій долині.
Точно було відомо (це з"ясували наші українці, відкривши якийсь там "силіконовий сайт"), що будинок було куплено ТИЖДЕНЬ тому за 1 400 000 доларів.
Здавався в оренду за 3 100 доларів, що було трохи нижче ринку. Я сам своїми очами бачив, що на призначену годину (13-30) вже зібралося десяток бажаючих. Різщного віку. Переважно родини віком 35-40 років.
Ну ось я теж стояв і думав: який сенс з такої оборудки: купити за 1 400 000 доларів щоби здавати за 3100 -тобто прибутковість складає
1 400 000 - 100%
12х3100 - х%; х=12х3100х100/1400000=2,66%. Наш лендлорд би однозначно сказав, що це абсурд.
Але, дивлячись на кремезного дядька, який приїхав на самому дорогому з ряду автівок Тесла автомобілі розумієш, що сенс в чомусь іншому. Наші люди казали приблизно так:
"Якщо у цього чоловіка арабської зовнішності багато грошей, то він купує в кредит десяток таких будинків - здає на рік з метою перепородати через рік можливо вдвічі дорожче."

Там же 100% працює знамените на цьому форумі "ЛЛЛ".
На вулицю та будинок можна подивитися за адресою:
537 Юг-Саннивейл-авеню
Саннивейл, Калифорния

А так да: виглядає меценатом.

P.S. Ті люди, які взяли в оренду згаданий будинок, сказали, що власниця - китаянка та вже рік не з"являлася в США. Теж цікаво...
Здала за ринковою ціною: найчастіше нерухомість в оренді там здається за ціною від 3 100 до 4000 доларів США.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10125
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3721 раз.
Подякували: 1312 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 12:32

  BIGor написав:Виходить, для прибутку лендлорда можливо цей будинок був куплений в 3 рази дешевше, або реально кількість орендарів замала для цього ринку. Можливо просто план законсервувати гроші в деревяній нерухомості, в надії що просто ціна будинку виросте.

До речі, тут особливо видно проблему деревянних будинків
https://eu.usatoday.com/picture-gallery ... 368707007/

Рівень орендної плати визначається заробітками у конкретному регіоні. Так само, як і рівень цін. Але, наприклад, при підвищенні відсоткової ставки з 2,5% до 5%, зарплати орендарів не зростають у 2 рази. І інвестиція "під оренду" починає генерувати від'ємний кеш-флоу. Ви ж чомусь зараз теж у оренді сидіте, замість того, щоб бігти брати під 8% кредит. Запитайте у свого лендлорда, чи залишається йому на червону ікорку щось з вашого платежу.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 3389
З нами з: 26.02.18
Подякував: 685 раз.
Подякували: 560 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 14:53

  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:Виходить, для прибутку лендлорда можливо цей будинок був куплений в 3 рази дешевше, або реально кількість орендарів замала для цього ринку. Можливо просто план законсервувати гроші в деревяній нерухомості, в надії що просто ціна будинку виросте.

До речі, тут особливо видно проблему деревянних будинків
https://eu.usatoday.com/picture-gallery ... 368707007/

Рівень орендної плати визначається заробітками у конкретному регіоні. Так само, як і рівень цін. Але, наприклад, при підвищенні відсоткової ставки з 2,5% до 5%, зарплати орендарів не зростають у 2 рази. І інвестиція "під оренду" починає генерувати від'ємний кеш-флоу. Ви ж чомусь зараз теж у оренді сидіте, замість того, щоб бігти брати під 8% кредит. Запитайте у свого лендлорда, чи залишається йому на червону ікорку щось з вашого платежу.

Ну так, Ви праві, зараз вигідніше сидіти в оренді, це щодо Польщі, депоставки біля 4-4,5%, кредити 8-9%, інфляція - 4-5%. По суті, депозити відбивають тільки інфляцію, але чогось кредити ну дуже дорогі.

ПС, всі медіа постійно розповідають про рецесію яка йде на ринки.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9383
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1368 раз.
Подякували: 1773 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 22:04

  BIGor написав:
  akurt написав:Правильне запитання.
На практиці:
- я не підраховував, але в розмові сказали, що іпотека за цей будинок може складати 8 000…10 000$.

Як так виходить що іпотечний платіж більший в 3 рази за місячну оренду (3 300$)? Американські лендлорди - меценати?

Зараз у більшості цивілізованого світу така ситуація. Не кажучи навіть про відсотки за іпотекою, але купити квартиру і здавати її, чи покласти ті гроші на депозит - буде приблизно однакова сума доходу. Окупність -- років 20-30, якщо не робити ремонт і податки не сплачувати (а якщо все це робити, то, думаю, взагалі ніколи). Звісно, що ті, хто купляють і здають -- сподіваються не стільки на дохід з аренди, скільки на зріст цін. Якось воно повинно вирівнюватись, на мою думку, але от дуже цікаво, як саме. Бо підвищення орендної плати більшість населення не потягне, а здешевшення нерухомості -- це ж проти всіх капіталістичних правил.

Хоча, якщо подумати, що означає "не потягне" в попередньому реченні? Людям все одно доведеться десь жити. Хтось переїде до місця з більш доступними цінами, але це підвищить ціни і там. Хтось переїде до менш комфортного або меншого за габаритами житла, але це підвищить ціни на таке житло. Цікаво.
M-Audio
 
Повідомлень: 3179
З нами з: 23.03.11
Подякував: 602 раз.
Подякували: 465 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 22:15

Re: Еміграція, заробітчанство

  M-Audio написав:Хоча, якщо подумати, що означає "не потягне" в попередньому реченні? Людям все одно доведеться десь жити. Хтось переїде до місця з більш доступними цінами, але це підвищить ціни і там. Хтось переїде до менш комфортного або меншого за габаритами житла, але це підвищить ціни на таке житло. Цікаво.

Так от емігранти скидуются і живуть як в комуналці. Що завадить корінним мешканцям так робити? Особливо враховуючи, що дітей скоро не буде...
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3813
З нами з: 29.07.22
Подякував: 691 раз.
Подякували: 500 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2347234823492350
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (6888)
01.10.2024 21:09
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.