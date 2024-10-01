Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:Правильне запитання. На практиці: - я не підраховував, але в розмові сказали, що іпотека за цей будинок може складати 8 000…10 000$.
Як так виходить що іпотечний платіж більший в 3 рази за місячну оренду (3 300$)? Американські лендлорди - меценати?
Я наводив в серпні приклад, який особисто сам "мацав руками". Він пояснює те, що нижче написав пан BIGor. В серпні я разом з українцями із цікавості їздив на перегляди здачі в оренду будинка в Силіконовій долині. Точно було відомо (це з"ясували наші українці, відкривши якийсь там "силіконовий сайт"), що будинок було куплено ТИЖДЕНЬ тому за 1 400 000 доларів. Здавався в оренду за 3 100 доларів, що було трохи нижче ринку. Я сам своїми очами бачив, що на призначену годину (13-30) вже зібралося десяток бажаючих. Різщного віку. Переважно родини віком 35-40 років. Ну ось я теж стояв і думав: який сенс з такої оборудки: купити за 1 400 000 доларів щоби здавати за 3100 -тобто прибутковість складає 1 400 000 - 100% 12х3100 - х%; х=12х3100х100/1400000=2,66%. Наш лендлорд би однозначно сказав, що це абсурд. Але, дивлячись на кремезного дядька, який приїхав на самому дорогому з ряду автівок Тесла автомобілі розумієш, що сенс в чомусь іншому. Наші люди казали приблизно так: "Якщо у цього чоловіка арабської зовнішності багато грошей, то він купує в кредит десяток таких будинків - здає на рік з метою перепородати через рік можливо вдвічі дорожче."
Там же 100% працює знамените на цьому форумі "ЛЛЛ". На вулицю та будинок можна подивитися за адресою: 537 Юг-Саннивейл-авеню Саннивейл, Калифорния
А так да: виглядає меценатом.
P.S. Ті люди, які взяли в оренду згаданий будинок, сказали, що власниця - китаянка та вже рік не з"являлася в США. Теж цікаво... Здала за ринковою ціною: найчастіше нерухомість в оренді там здається за ціною від 3 100 до 4000 доларів США.
BIGor написав:Виходить, для прибутку лендлорда можливо цей будинок був куплений в 3 рази дешевше, або реально кількість орендарів замала для цього ринку. Можливо просто план законсервувати гроші в деревяній нерухомості, в надії що просто ціна будинку виросте.
Рівень орендної плати визначається заробітками у конкретному регіоні. Так само, як і рівень цін. Але, наприклад, при підвищенні відсоткової ставки з 2,5% до 5%, зарплати орендарів не зростають у 2 рази. І інвестиція "під оренду" починає генерувати від'ємний кеш-флоу. Ви ж чомусь зараз теж у оренді сидіте, замість того, щоб бігти брати під 8% кредит. Запитайте у свого лендлорда, чи залишається йому на червону ікорку щось з вашого платежу.
BIGor написав:Виходить, для прибутку лендлорда можливо цей будинок був куплений в 3 рази дешевше, або реально кількість орендарів замала для цього ринку. Можливо просто план законсервувати гроші в деревяній нерухомості, в надії що просто ціна будинку виросте.
Рівень орендної плати визначається заробітками у конкретному регіоні. Так само, як і рівень цін. Але, наприклад, при підвищенні відсоткової ставки з 2,5% до 5%, зарплати орендарів не зростають у 2 рази. І інвестиція "під оренду" починає генерувати від'ємний кеш-флоу. Ви ж чомусь зараз теж у оренді сидіте, замість того, щоб бігти брати під 8% кредит. Запитайте у свого лендлорда, чи залишається йому на червону ікорку щось з вашого платежу.
Ну так, Ви праві, зараз вигідніше сидіти в оренді, це щодо Польщі, депоставки біля 4-4,5%, кредити 8-9%, інфляція - 4-5%. По суті, депозити відбивають тільки інфляцію, але чогось кредити ну дуже дорогі.
ПС, всі медіа постійно розповідають про рецесію яка йде на ринки.
akurt написав:Правильне запитання. На практиці: - я не підраховував, але в розмові сказали, що іпотека за цей будинок може складати 8 000…10 000$.
Як так виходить що іпотечний платіж більший в 3 рази за місячну оренду (3 300$)? Американські лендлорди - меценати?
Зараз у більшості цивілізованого світу така ситуація. Не кажучи навіть про відсотки за іпотекою, але купити квартиру і здавати її, чи покласти ті гроші на депозит - буде приблизно однакова сума доходу. Окупність -- років 20-30, якщо не робити ремонт і податки не сплачувати (а якщо все це робити, то, думаю, взагалі ніколи). Звісно, що ті, хто купляють і здають -- сподіваються не стільки на дохід з аренди, скільки на зріст цін. Якось воно повинно вирівнюватись, на мою думку, але от дуже цікаво, як саме. Бо підвищення орендної плати більшість населення не потягне, а здешевшення нерухомості -- це ж проти всіх капіталістичних правил.
Хоча, якщо подумати, що означає "не потягне" в попередньому реченні? Людям все одно доведеться десь жити. Хтось переїде до місця з більш доступними цінами, але це підвищить ціни і там. Хтось переїде до менш комфортного або меншого за габаритами житла, але це підвищить ціни на таке житло. Цікаво.
M-Audio написав:Хоча, якщо подумати, що означає "не потягне" в попередньому реченні? Людям все одно доведеться десь жити. Хтось переїде до місця з більш доступними цінами, але це підвищить ціни і там. Хтось переїде до менш комфортного або меншого за габаритами житла, але це підвищить ціни на таке житло. Цікаво.
Так от емігранти скидуются і живуть як в комуналці. Що завадить корінним мешканцям так робити? Особливо враховуючи, що дітей скоро не буде...
M-Audio написав:Хоча, якщо подумати, що означає "не потягне" в попередньому реченні? Людям все одно доведеться десь жити. Хтось переїде до місця з більш доступними цінами, але це підвищить ціни і там. Хтось переїде до менш комфортного або меншого за габаритами житла, але це підвищить ціни на таке житло. Цікаво.
Так от емігранти скидуются і живуть як в комуналці. Що завадить корінним мешканцям так робити? Особливо враховуючи, що дітей скоро не буде...
В недорогой Оклахоме Денис с семьей хотели снять домик. На год. Не сдают. Предлагал аванс сразу за полгода. Не сдают. Но купить - без проблем. В итоге вернулись в дорогой Нью-Джерси, аренда - всегда пожалуста... Финансово неграмотные? Ну-ну...
M-Audio написав:Хоча, якщо подумати, що означає "не потягне" в попередньому реченні? Людям все одно доведеться десь жити. Хтось переїде до місця з більш доступними цінами, але це підвищить ціни і там. Хтось переїде до менш комфортного або меншого за габаритами житла, але це підвищить ціни на таке житло. Цікаво.
Залежить від балансу та структури ринку у конкретної місцевості, звичайно. Але якщо взяти врівноважену систему і змінити ціну на житло середнього класу, тоді власники житла більш високого класу будуть тримати ціни (бо інакше втратять своїх орендарів) і конкурувати з середнім класом. Аналогічно і з економом. І система буде намагатися повернутися у рівновагу. Для зростання оренди потрібен або дефіцит житла (наприклад, раптовий приїзд тисяч біженців у місто), або відповідне зростання доходів.