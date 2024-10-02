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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2348234923502351
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 12:31

Ну так, Менорович, а причем же там "Там миллион наверно гектар или поле длч гольфа только потянет, страна большая, земли много?" В Украине вроде тоже земли много...
Я ж - наоборот - поддерживаю классный сценарий: думаю следующий будет про Антарктиду или планету Марс: поучить эскимосов или марсиан строить дом из "звездной пыли" будет же классно. Натыкать их носом, что без "ЖБ".

P.S. Картинки в журнале "Speed und motors" не смотрел: указал все реальные авто, которые реально ездят по улицам вашего города. В фильме все должно быть естественным и натуральным же. Перечень списал с сайта https://dnpr.com.ua/ua/post/top-5-samyh ... tnogo-doma
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 13:38

Re: Еміграція, заробітчанство

Я не Менорыч а как и главный противник коммунистов в Думе - Вольфыч(не поверите)
Ссылка не ведёт к фото МакЛаренов и Ламб с Фераррями на Высоковольтной а просто топ новостей инфосайта
Вы лучше скажите - вы верите что картоннобумажные домики пусть и в самом неплохом месте Весткоаст но в значительном удалении от мест компактного проживания населения(городов) будут без всякого замаскированного девала стоить по 10куе/метр с ремонтом слепленным ногами мексиканцев?
По поводу девала и краха пример по любимой Османской империи. В 2005-06 лира стоила почти по паритету с долларом. Страна имела и имеет мощнейщий экспорт, в НАТО, неплохой курортный регион(два, турки любят Карадениз, там песочек почище). За 18 лет какой кульбит сделала лира к валютам мира и главное к ценам(в лирах) на основные виды топлива и продуктов питания???
Доллар тоже в 69году был огого, грамм золота стоил три баночки кокаколы, потом немного хухуху, потом на фоне нефти по 8-10/баррель охохо, а потом дом из говна и палок 1,5миллиона и без бассейна. Это девал или нет?
барабашов
 
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  #<1 ... 2348234923502351
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