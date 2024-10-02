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Ну так, Менорович, а причем же там "Там миллион наверно гектар или поле длч гольфа только потянет, страна большая, земли много?" В Украине вроде тоже земли много... Я ж - наоборот - поддерживаю классный сценарий: думаю следующий будет про Антарктиду или планету Марс: поучить эскимосов или марсиан строить дом из "звездной пыли" будет же классно. Натыкать их носом, что без "ЖБ".
Я не Менорыч а как и главный противник коммунистов в Думе - Вольфыч(не поверите) Ссылка не ведёт к фото МакЛаренов и Ламб с Фераррями на Высоковольтной а просто топ новостей инфосайта Вы лучше скажите - вы верите что картоннобумажные домики пусть и в самом неплохом месте Весткоаст но в значительном удалении от мест компактного проживания населения(городов) будут без всякого замаскированного девала стоить по 10куе/метр с ремонтом слепленным ногами мексиканцев? По поводу девала и краха пример по любимой Османской империи. В 2005-06 лира стоила почти по паритету с долларом. Страна имела и имеет мощнейщий экспорт, в НАТО, неплохой курортный регион(два, турки любят Карадениз, там песочек почище). За 18 лет какой кульбит сделала лира к валютам мира и главное к ценам(в лирах) на основные виды топлива и продуктов питания??? Доллар тоже в 69году был огого, грамм золота стоил три баночки кокаколы, потом немного хухуху, потом на фоне нефти по 8-10/баррель охохо, а потом дом из говна и палок 1,5миллиона и без бассейна. Это девал или нет?
Турецька ліра не повинна вас ніяк хвилювати - причому від слова "Ніяк" (англійською: "It shouldn't worry you at all", турецькою: "Hiç endişelenmemelisin"). По-перше, у Вас її немає і ніколи вже не буде. По-друге, у мене вона є і поки що буде - вчора тільки сплатив свій рахунок за квартплату (500 лір) - вона хвилює мене. Тому що вона реально забезпечує моє життя. І курс ліри до гривні/долара/фунта мене НІЯК не хвилює, хіба що позавчора платив за приятеля 70 лір рахунок за воду - а він мені перекинув на картку 100 гривень - так я навіть не додумався (!) перевіряти: 70 лір то 100 гривень, чи не 100 гривень. Це мабуть вас особисто турбує. Мене - ні. По-третє - це найголовніше - колись вже повинні стати дорослим - ВАС особисто повинна хвилювати українська гривня. Немає на землі напевно жодного громадянина Турецької республіки, який сидячи безвилазно у своїй країні, сидить і думає про українську гривню, та аналізує її курс станом на літо 2004 чи 2014 років.
Це вам потрібно особисто думати про неї, тобто про гривню. Наприклад про те, як так сталося, що за саму крупну купюру в 1000 гривень ви не можете купити каністру бензину. Спробуйте бути дорослим. Ну або починайте думати про тяжку долю Британського фунта, Польського злотого, Угорського форинту, Румунського лею, Болгарського лева, Норвезької крони, Філіппінського песо та Ліванського фунта. Але це вже зі сфери інтересу не мене – я інженер-механік за дипломом, а не психотерапевт.
Coca-Cola не купуйте - кажуть вона шкідлива та нею краще мити диски коліс автомобіля. Я не тільки не купую, а й не мию диски свого автомобіля нею. А ви самі вирішуйте.