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Ну так, Менорович, а причем же там "Там миллион наверно гектар или поле длч гольфа только потянет, страна большая, земли много?" В Украине вроде тоже земли много... Я ж - наоборот - поддерживаю классный сценарий: думаю следующий будет про Антарктиду или планету Марс: поучить эскимосов или марсиан строить дом из "звездной пыли" будет же классно. Натыкать их носом, что без "ЖБ".
Я не Менорыч а как и главный противник коммунистов в Думе - Вольфыч(не поверите) Ссылка не ведёт к фото МакЛаренов и Ламб с Фераррями на Высоковольтной а просто топ новостей инфосайта Вы лучше скажите - вы верите что картоннобумажные домики пусть и в самом неплохом месте Весткоаст но в значительном удалении от мест компактного проживания населения(городов) будут без всякого замаскированного девала стоить по 10куе/метр с ремонтом слепленным ногами мексиканцев? По поводу девала и краха пример по любимой Османской империи. В 2005-06 лира стоила почти по паритету с долларом. Страна имела и имеет мощнейщий экспорт, в НАТО, неплохой курортный регион(два, турки любят Карадениз, там песочек почище). За 18 лет какой кульбит сделала лира к валютам мира и главное к ценам(в лирах) на основные виды топлива и продуктов питания??? Доллар тоже в 69году был огого, грамм золота стоил три баночки кокаколы, потом немного хухуху, потом на фоне нефти по 8-10/баррель охохо, а потом дом из говна и палок 1,5миллиона и без бассейна. Это девал или нет?
О! Це мудро, підтримую. Бо в наш час знати, в які гроші обходиться водовідведення в Стамбулі, електропостачання в Тель-Авіві, вода в Осло, інтернет у Люксембурзі та вивезення сміття в Копенгагені - то найперша в житті справа.
Отак сидиш в місті, яке є не першим в Україні, але і не другим - і зранку до вечора тебе не блохи кусають, а саме нагальне в житті питання: "Який же курс турецької ліри, яку ніколи не тримав в руках, - до долара США?"
В принципі нічого дивного... Є купа українських приказок на цю тему, одну точно писати не буду, там про сумного песика, а ось цю пригадав: "Голова без розуму, як ліхтарня без свічки".
А в цей самий час людей хвилює ЗОВСІМ інше питання. Рекомендую ознайомитися з табличкою: Це інформація про зарплатню в місті Торонто (Канада). Нас там сьогодні хвилює перший стовпчик.
Саме цим першим стовпчиком я займався весь ранок з приятелем - нашим українцем - який вже років 5 мешкає в Анталії. Ми разом ходили в походи в гори, я також зустрічався з його мамою (приїздила в гості до сина в Анталію декілька разів) та з його можливою жінкою (цю навіть відвозив в аеропорт на прохання мого приятеля). Було враження, що щось у них там "не зрослося" за тиждень її перебування в Анталії... Ну то таке... Але має деяку роль у подальших подіях.
Хлопець орендує 2-о кімнатну квартиру в Анталії в "закритому районі" в чудовому ЖК - з вікна від на Таврські гори заввишки в 2 400 м над рівнем моря та на плавальний 25-и метровий басейн його ЖК. Саме тут декілька років тому відбулася наша зустріч та знайомство: я забрав його від ЖК та разом поїхали в гірськолижний центр Saklikent (43 км в гори від Анталії): нам з жінкою потрібна була компанія - то взяли нашого українця. Щоби весело було та морозний вітер у вухах шипів...
Хлопець гав з неба не хватав: - не слухав порадників не надсилати своїх дітей на отримання ІТ-ної освіти, бо вона буцім-то вмирає; а ось і не вмерла і не вмирає... - слухав мене та оформив візу за програмою CUAET та зробив ПРАВИЛЬНИЙ "хід конем": в лютому 2024 сів на літак в Стамбулі та всього за якихось там 375 доларів туди і назад (!) авіакомпанією KLM злітав Торонто, де отримав WORK Permit та пройшов необхідну для подальшої дії цього документа медичну комісію. Мудро: тепер на руках і паспорт з відкритою канадською візою статусу WORKER (у мене VISITOR), і дозвіл на роботу на найближчі 3 роки з правом продовження. - відразу в Канаді не залишався, бо мав діючий контракт на квартиру в Анталії до 1 листопада - і оплачено було за рік. Не хотів втрачати кошти...
Але зараз виникло питання таке. Важливе. Не подумайте, курс ліра/долар його хвилює так саме, як і мене: чисто для забезпечення проживання.
Хвилює інше: - він працює вже декілька років на відому майже кожному з учасників цього форуму фірму. Я з подивом дізнався, що вона канадська, або має відношення до Канади (не буду перевіряти - а вам звісно не скажу). - приступити тепер запропонували на Full time - і ось не повірете - 1 листопада. Саме 1 листопада спливає термін дії картки ВНП в Туреччині і розмова йшло як раз про таке: "Що робити, як поєднати те, що не поєднується: бажання мати картку ВНП в Туреччині ("про всяк випадок"), бажання мати прописку/реєстрацію в "закритому" (!) районі Анталії (втратиш - вже ніколи не отримаєш право жити в престижному районі)"? Заради цього згоден оплатити квартиру на рік вперед (!) - як він сказав "Щоби не втратити чудову звичну вже квартиру з видом на Таврські гори та на власний плавальний басейн з приємною ціною".
Ну ось: яку би ви пораду дали? Я надав свій аргументований висновок та пораду.
Щоби вам легше було зорієнтуватися - дивимося в табличку: запропонована зарплатня за рік вище першого рядка. Все як у приказці українській: "Комусь міряти потримати руках те, чого ніколи в житті не тримав (наприклад, турецьку ліру). Ну а комусь голова не на те, щоб тільки кашкет носить!"
Востаннє редагувалось akurt в Чет 03 жов, 2024 12:47, всього редагувалось 1 раз.
akurt написав:Але зараз виникло питання таке. Важливе. Не подумайте, він не збоченець: курс ліра/долар його хвилює так саме, як і мене: чисто для забезпечення проживання.
Значить у Вас зарплата не в лірах і заощадження не в лірах. ІТ-шники в Україні теж значно менше переймаються курсом.
Родичі друга, які ще в 2014 стали, напевно, першими мадярами родом із Донбасу, теж не переймалися, що курс форинта відносно євро просів із 350 при еміграції в 2022 до 400. Але коли вартість оренди зросла із 150 до 220 тис форинтів, то почали щось підозрювати.