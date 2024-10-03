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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2348234923502351 Додано: Сер 02 жов, 2024 12:31

Я ж - наоборот - поддерживаю классный сценарий: думаю следующий будет про Антарктиду или планету Марс: поучить эскимосов или марсиан строить дом из "звездной пыли" будет же классно. Натыкать их носом, что без "ЖБ".



P.S. Картинки в журнале "Speed und motors" не смотрел: указал все реальные авто, которые реально ездят по улицам вашего города. В фильме все должно быть естественным и натуральным же. Перечень списал с сайта https://dnpr.com.ua/ua/post/top-5-samyh ... tnogo-doma Ну так, Менорович, а причем же там "Там миллион наверно гектар или поле длч гольфа только потянет, страна большая, земли много?" В Украине вроде тоже земли много...Я ж - наоборот - поддерживаю классный сценарий: думаю следующий будет про Антарктиду или планету Марс: поучить эскимосов или марсиан строить дом из "звездной пыли" будет же классно. Натыкать их носом, что без "ЖБ".Картинки в журнале "Speed und motors" не смотрел: указал все реальные авто, которые реально ездят по улицам вашего города. В фильмеже. Перечень списал с сайта akurt

Повідомлень: 10131 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3722 раз. Подякували: 1312 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 жов, 2024 13:38 Re: Еміграція, заробітчанство Я не Менорыч а как и главный противник коммунистов в Думе - Вольфыч(не поверите)

Ссылка не ведёт к фото МакЛаренов и Ламб с Фераррями на Высоковольтной а просто топ новостей инфосайта

Вы лучше скажите - вы верите что картоннобумажные домики пусть и в самом неплохом месте Весткоаст но в значительном удалении от мест компактного проживания населения(городов) будут без всякого замаскированного девала стоить по 10куе/метр с ремонтом слепленным ногами мексиканцев?

По поводу девала и краха пример по любимой Османской империи. В 2005-06 лира стоила почти по паритету с долларом. Страна имела и имеет мощнейщий экспорт, в НАТО, неплохой курортный регион(два, турки любят Карадениз, там песочек почище). За 18 лет какой кульбит сделала лира к валютам мира и главное к ценам(в лирах) на основные виды топлива и продуктов питания???

Доллар тоже в 69году был огого, грамм золота стоил три баночки кокаколы, потом немного хухуху, потом на фоне нефти по 8-10/баррель охохо, а потом дом из говна и палок 1,5миллиона и без бассейна. Это девал или нет? барабашов Повідомлень: 4387 З нами з: 16.06.15 Подякував: 281 раз. Подякували: 347 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 жов, 2024 20:39 Re: Еміграція, заробітчанство Специально завтра узнаю как и сколько начисляется вода, свет, обслуживание в Стамбуле и какой бюрек или катмер можно купить за два бакса - 70лир барабашов Повідомлень: 4387 З нами з: 16.06.15 Подякував: 281 раз. Подякували: 347 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 жов, 2024 20:45 О! Це мудро, підтримую.

Бо в наш час знати, в які гроші обходиться водовідведення в Стамбулі, електропостачання в Тель-Авіві, вода в Осло, інтернет у Люксембурзі та вивезення сміття в Копенгагені - то найперша в житті справа. akurt

Повідомлень: 10131 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3722 раз. Подякували: 1312 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 жов, 2024 12:07 Еміграція, заробітчанство



News from Turkey



Отак сидиш в місті, яке є не першим в Україні, але і не другим - і зранку до вечора тебе не блохи кусають, а саме нагальне в житті питання:

"Який же курс турецької ліри, яку ніколи не тримав в руках, - до долара США?"



В принципі нічого дивного... Є купа українських приказок на цю тему, одну точно писати не буду, там про сумного песика, а ось цю пригадав:

"Голова без розуму, як ліхтарня без свічки".



А в цей самий час людей хвилює ЗОВСІМ інше питання.

Рекомендую ознайомитися з табличкою:



Це інформація про зарплатню в місті Торонто (Канада).

Нас там сьогодні хвилює перший стовпчик.



Саме цим першим стовпчиком я займався весь ранок з приятелем - нашим українцем - який вже років 5 мешкає в Анталії. Ми разом ходили в походи в гори, я також зустрічався з його мамою (приїздила в гості до сина в Анталію декілька разів) та з його можливою жінкою (цю навіть відвозив в аеропорт на прохання мого приятеля). Було враження, що щось у них там "не зрослося" за тиждень її перебування в Анталії... Ну то таке... Але має деяку роль у подальших подіях.



Хлопець орендує 2-о кімнатну квартиру в Анталії в "закритому районі" в чудовому ЖК - з вікна від на Таврські гори заввишки в 2 400 м над рівнем моря та на плавальний 25-и метровий басейн його ЖК.

Саме тут декілька років тому відбулася наша зустріч та знайомство: я забрав його від ЖК та разом поїхали в гірськолижний центр Saklikent (43 км в гори від Анталії): нам з жінкою потрібна була компанія - то взяли нашого українця. Щоби весело було та морозний вітер у вухах шипів...



Хлопець гав з неба не хватав:

- не слухав порадників не надсилати своїх дітей на отримання ІТ-ної освіти, бо вона буцім-то вмирає; а ось і не вмерла і не вмирає...

- слухав мене та оформив візу за програмою CUAET та зробив ПРАВИЛЬНИЙ "хід конем": в лютому 2024 сів на літак в Стамбулі та всього за якихось там 375 доларів туди і назад (!) авіакомпанією KLM злітав Торонто, де отримав WORK Permit та пройшов необхідну для подальшої дії цього документа медичну комісію.

Мудро: тепер на руках і паспорт з відкритою канадською візою статусу WORKER (у мене VISITOR), і дозвіл на роботу на найближчі 3 роки з правом продовження.

- відразу в Канаді не залишався, бо мав діючий контракт на квартиру в Анталії до 1 листопада - і оплачено було за рік. Не хотів втрачати кошти...



Але зараз виникло питання таке. Важливе. Не подумайте, курс ліра/долар його хвилює так саме, як і мене: чисто для забезпечення проживання.



Хвилює інше:

- він працює вже декілька років на відому майже кожному з учасників цього форуму фірму. Я з подивом дізнався, що вона канадська, або має відношення до Канади (не буду перевіряти - а вам звісно не скажу).

- приступити тепер запропонували на Full time - і ось не повірете - 1 листопада. Саме 1 листопада спливає термін дії картки ВНП в Туреччині і розмова йшло як раз про таке:

"Що робити, як поєднати те, що не поєднується: бажання мати картку ВНП в Туреччині ("про всяк випадок"), бажання мати прописку/реєстрацію в "закритому" (!) районі Анталії (втратиш - вже ніколи не отримаєш право жити в престижному районі)"?

Заради цього згоден оплатити квартиру на рік вперед (!) - як він сказав "Щоби не втратити чудову звичну вже квартиру з видом на Таврські гори та на власний плавальний басейн з приємною ціною".



Ну ось: яку би ви пораду дали?

Я надав свій аргументований висновок та пораду.



Щоби вам легше було зорієнтуватися - дивимося в табличку: запропонована зарплатня за рік вище першого рядка.

Все як у приказці українській:

"Комусь міряти потримати руках те, чого ніколи в житті не тримав (наприклад, турецьку ліру). Ну а комусь голова не на те, щоб тільки кашкет носить!" News from TurkeyОтак сидиш в місті, яке є не першим в Україні, але і не другим - і зранку до вечора тебе не блохи кусають, а саме нагальне в житті питання:"Який же курс турецької ліри, яку ніколи не тримав в руках, - до долара США?"В принципі нічого дивного... Є купа українських приказок на цю тему, одну точно писати не буду, там про сумного песика, а ось цю пригадав:"Голова без розуму, як ліхтарня без свічки".А в цей самий час людей хвилює ЗОВСІМ інше питання.Рекомендую ознайомитися з табличкою:Це інформація про зарплатню в місті Торонто (Канада).Нас там сьогодні хвилює перший стовпчик.Саме цим першим стовпчиком я займався весь ранок з приятелем - нашим українцем - який вже років 5 мешкає в Анталії. Ми разом ходили в походи в гори, я також зустрічався з його мамою (приїздила в гості до сина в Анталію декілька разів) та з його можливою жінкою (цю навіть відвозив в аеропорт на прохання мого приятеля). Було враження, що щось у них там "не зрослося" за тиждень її перебування в Анталії... Ну то таке... Але має деяку роль у подальших подіях.Хлопець орендує 2-о кімнатну квартиру в Анталії в "закритому районі" в чудовому ЖК - з вікна від на Таврські гори заввишки в 2 400 м над рівнем моря та на плавальний 25-и метровий басейн його ЖК.Саме тут декілька років тому відбулася наша зустріч та знайомство: я забрав його від ЖК та разом поїхали в гірськолижний центр Saklikent (43 км в гори від Анталії): нам з жінкою потрібна була компанія - то взяли нашого українця. Щоби весело було та морозний вітер у вухах шипів...Хлопець гав з неба не хватав:- не слухав порадників не надсилати своїх дітей на отримання ІТ-ної освіти, бо вона буцім-то вмирає; а ось і не вмерла і не вмирає...- слухав мене та оформив візу за програмою CUAET та зробив ПРАВИЛЬНИЙ "хід конем": в лютому 2024 сів на літак в Стамбулі та всього за якихось там 375 доларів туди і назад (!) авіакомпанією KLM злітав Торонто, де отримав WORK Permit та пройшов необхідну для подальшої дії цього документа медичну комісію.Мудро: тепер на руках і паспорт з відкритою канадською візою статусу WORKER (у мене VISITOR), і дозвіл на роботу на найближчі 3 роки з правом продовження.- відразу в Канаді не залишався, бо мав діючий контракт на квартиру в Анталії до 1 листопада - і оплачено було за рік. Не хотів втрачати кошти...Але зараз виникло питання таке. Важливе. Не подумайте, курс ліра/долар його хвилює так саме, як і мене: чисто для забезпечення проживання.Хвилює інше:- він працює вже декілька років на відому майже кожному з учасників цього форуму фірму. Я з подивом дізнався, що вона канадська, або має відношення до Канади (не буду перевіряти - а вам звісно не скажу).- приступити тепер запропонували на Full time - і ось не повірете - 1 листопада. Саме 1 листопада спливає термін дії картки ВНП в Туреччині і розмова йшло як раз про таке:"Що робити, як поєднати те, що не поєднується: бажання мати картку ВНП в Туреччині ("про всяк випадок"), бажання мати прописку/реєстрацію в "закритому" (!) районі Анталії (втратиш - вже ніколи не отримаєш право жити в престижному районі)"?Заради цього згоден оплатити квартиру на рік вперед (!) - як він сказав "Щоби не втратити чудову звичну вже квартиру з видом на Таврські гори та на власний плавальний басейн з приємною ціною".Ну ось: яку би ви пораду дали?Я надав свій аргументований висновок та пораду.Щоби вам легше було зорієнтуватися - дивимося в табличку: запропонована зарплатня за рік вище першого рядка.Все як у приказці українській:"Комусь міряти потримати руках те, чого ніколи в житті не тримав (наприклад, турецьку ліру). Востаннє редагувалось akurt в Чет 03 жов, 2024 12:47, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 10131 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3722 раз. Подякували: 1312 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 жов, 2024 12:17 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Але зараз виникло питання таке. Важливе. Не подумайте, він не збоченець: курс ліра/долар його хвилює так саме, як і мене: чисто для забезпечення проживання. Але зараз виникло питання таке. Важливе. Не подумайте, він не збоченець: курс ліра/долар його хвилює так саме, як і мене: чисто для забезпечення проживання.

Значить у Вас зарплата не в лірах і заощадження не в лірах.

ІТ-шники в Україні теж значно менше переймаються курсом.



Родичі друга, які ще в 2014 стали, напевно, першими мадярами родом із Донбасу, теж не переймалися, що курс форинта відносно євро просів із 350 при еміграції в 2022 до 400. Але коли вартість оренди зросла із 150 до 220 тис форинтів, то почали щось підозрювати. Значить у Вас зарплата не в лірах і заощадження не в лірах.ІТ-шники в Україні теж значно менше переймаються курсом.Родичі друга, які ще в 2014 стали, напевно, першими мадярами родом із Донбасу, теж не переймалися, що курс форинта відносно євро просів із 350 при еміграції в 2022 до 400. Але коли вартість оренди зросла із 150 до 220 тис форинтів, то почали щось підозрювати. Дюрі-бачі

Повідомлень: 3814 З нами з: 29.07.22 Подякував: 691 раз. Подякували: 501 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2348234923502351 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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