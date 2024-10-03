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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2348234923502351
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 12:31

Ну так, Менорович, а причем же там "Там миллион наверно гектар или поле длч гольфа только потянет, страна большая, земли много?" В Украине вроде тоже земли много...
Я ж - наоборот - поддерживаю классный сценарий: думаю следующий будет про Антарктиду или планету Марс: поучить эскимосов или марсиан строить дом из "звездной пыли" будет же классно. Натыкать их носом, что без "ЖБ".

P.S. Картинки в журнале "Speed und motors" не смотрел: указал все реальные авто, которые реально ездят по улицам вашего города. В фильме все должно быть естественным и натуральным же. Перечень списал с сайта https://dnpr.com.ua/ua/post/top-5-samyh ... tnogo-doma
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 13:38

Re: Еміграція, заробітчанство

Я не Менорыч а как и главный противник коммунистов в Думе - Вольфыч(не поверите)
Ссылка не ведёт к фото МакЛаренов и Ламб с Фераррями на Высоковольтной а просто топ новостей инфосайта
Вы лучше скажите - вы верите что картоннобумажные домики пусть и в самом неплохом месте Весткоаст но в значительном удалении от мест компактного проживания населения(городов) будут без всякого замаскированного девала стоить по 10куе/метр с ремонтом слепленным ногами мексиканцев?
По поводу девала и краха пример по любимой Османской империи. В 2005-06 лира стоила почти по паритету с долларом. Страна имела и имеет мощнейщий экспорт, в НАТО, неплохой курортный регион(два, турки любят Карадениз, там песочек почище). За 18 лет какой кульбит сделала лира к валютам мира и главное к ценам(в лирах) на основные виды топлива и продуктов питания???
Доллар тоже в 69году был огого, грамм золота стоил три баночки кокаколы, потом немного хухуху, потом на фоне нефти по 8-10/баррель охохо, а потом дом из говна и палок 1,5миллиона и без бассейна. Это девал или нет?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 20:39

Re: Еміграція, заробітчанство

Специально завтра узнаю как и сколько начисляется вода, свет, обслуживание в Стамбуле и какой бюрек или катмер можно купить за два бакса - 70лир
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 20:45

О! Це мудро, підтримую.
Бо в наш час знати, в які гроші обходиться водовідведення в Стамбулі, електропостачання в Тель-Авіві, вода в Осло, інтернет у Люксембурзі та вивезення сміття в Копенгагені - то найперша в житті справа.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 12:07

Еміграція, заробітчанство

News from Turkey

Отак сидиш в місті, яке є не першим в Україні, але і не другим - і зранку до вечора тебе не блохи кусають, а саме нагальне в житті питання:
"Який же курс турецької ліри, яку ніколи не тримав в руках, - до долара США?"

В принципі нічого дивного... Є купа українських приказок на цю тему, одну точно писати не буду, там про сумного песика, а ось цю пригадав:
"Голова без розуму, як ліхтарня без свічки".

А в цей самий час людей хвилює ЗОВСІМ інше питання.
Рекомендую ознайомитися з табличкою:
Зображення
Це інформація про зарплатню в місті Торонто (Канада).
Нас там сьогодні хвилює перший стовпчик.

Саме цим першим стовпчиком я займався весь ранок з приятелем - нашим українцем - який вже років 5 мешкає в Анталії. Ми разом ходили в походи в гори, я також зустрічався з його мамою (приїздила в гості до сина в Анталію декілька разів) та з його можливою жінкою (цю навіть відвозив в аеропорт на прохання мого приятеля). Було враження, що щось у них там "не зрослося" за тиждень її перебування в Анталії... Ну то таке... Але має деяку роль у подальших подіях.

Хлопець орендує 2-о кімнатну квартиру в Анталії в "закритому районі" в чудовому ЖК - з вікна від на Таврські гори заввишки в 2 400 м над рівнем моря та на плавальний 25-и метровий басейн його ЖК.
Саме тут декілька років тому відбулася наша зустріч та знайомство: я забрав його від ЖК та разом поїхали в гірськолижний центр Saklikent (43 км в гори від Анталії): нам з жінкою потрібна була компанія - то взяли нашого українця. Щоби весело було та морозний вітер у вухах шипів...

Хлопець гав з неба не хватав:
- не слухав порадників не надсилати своїх дітей на отримання ІТ-ної освіти, бо вона буцім-то вмирає; а ось і не вмерла і не вмирає...
- слухав мене та оформив візу за програмою CUAET та зробив ПРАВИЛЬНИЙ "хід конем": в лютому 2024 сів на літак в Стамбулі та всього за якихось там 375 доларів туди і назад (!) авіакомпанією KLM злітав Торонто, де отримав WORK Permit та пройшов необхідну для подальшої дії цього документа медичну комісію.
Мудро: тепер на руках і паспорт з відкритою канадською візою статусу WORKER (у мене VISITOR), і дозвіл на роботу на найближчі 3 роки з правом продовження.
- відразу в Канаді не залишався, бо мав діючий контракт на квартиру в Анталії до 1 листопада - і оплачено було за рік. Не хотів втрачати кошти...

Але зараз виникло питання таке. Важливе. Не подумайте, курс ліра/долар його хвилює так саме, як і мене: чисто для забезпечення проживання.

Хвилює інше:
- він працює вже декілька років на відому майже кожному з учасників цього форуму фірму. Я з подивом дізнався, що вона канадська, або має відношення до Канади (не буду перевіряти - а вам звісно не скажу).
- приступити тепер запропонували на Full time - і ось не повірете - 1 листопада. Саме 1 листопада спливає термін дії картки ВНП в Туреччині і розмова йшло як раз про таке:
"Що робити, як поєднати те, що не поєднується: бажання мати картку ВНП в Туреччині ("про всяк випадок"), бажання мати прописку/реєстрацію в "закритому" (!) районі Анталії (втратиш - вже ніколи не отримаєш право жити в престижному районі)"?
Заради цього згоден оплатити квартиру на рік вперед (!) - як він сказав "Щоби не втратити чудову звичну вже квартиру з видом на Таврські гори та на власний плавальний басейн з приємною ціною".

Ну ось: яку би ви пораду дали?
Я надав свій аргументований висновок та пораду.

Щоби вам легше було зорієнтуватися - дивимося в табличку: запропонована зарплатня за рік вище першого рядка.
Все як у приказці українській:
"Комусь міряти потримати руках те, чого ніколи в житті не тримав (наприклад, турецьку ліру). Ну а комусь голова не на те, щоб тільки кашкет носить!"
Востаннє редагувалось akurt в Чет 03 жов, 2024 12:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 12:17

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:Але зараз виникло питання таке. Важливе. Не подумайте, він не збоченець: курс ліра/долар його хвилює так саме, як і мене: чисто для забезпечення проживання.

Значить у Вас зарплата не в лірах і заощадження не в лірах.
ІТ-шники в Україні теж значно менше переймаються курсом.

Родичі друга, які ще в 2014 стали, напевно, першими мадярами родом із Донбасу, теж не переймалися, що курс форинта відносно євро просів із 350 при еміграції в 2022 до 400. Але коли вартість оренди зросла із 150 до 220 тис форинтів, то почали щось підозрювати.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 12:54

В мене ніколи не було зарплатні в турецьких лірах.
По-перше, я купував нерухомість в Туреччині в якості "дачі" або "запасного аеропорту".
По-друге, в Туреччині, як і в інших країнах іноземець може працювати тільки з оформленням "Робочої візи". Я законослухняний та законів країни перебування НЕ порушую.

На практиці все працює бездоганно за такою схемою:
- у вас в одному з турецьких банків відкрито рахунки в лірах, доларах та євро;
- на рахунку в доларах/євро ви зберігаєте і долари, і євро.
- якщо Вам необхідно сплатити квартплату, інтернет, плату за воду або електрику - я просто на смартфоні конвертую певну частину доларів/євро в турецькі ліри та здійснюю оплату або переказ.
Тому мене ІНФЛЯЦІЯ реально ніяк не хвилює. Або майже не хвилює.

Нехай вона хвилює інших.
Зараз на рахунку в державному Ziraat bank 223,90 лір або менше 10 доларів.
На днях треба буде платити за телефон/інтернет десь 450 лір (близько 12 доларів ) - натискання кнопок - оплата.
Все просто та зручно.
Закиди горе-фахівцвів у валюті про курс турецька ліра/долар США в мене особисто викликають просто посмішку. Тим більше, що в них не було і не буде турецьких лір. Власне в мене їх теж майже немає: здається готівкою в гаманці є десь 300 лір.
Але це ж зовсім інша історія...
akurt
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