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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2350235123522353> Додано: Чет 03 жов, 2024 17:32 Дюрі-бачі написав: Про те, як стати мільйонером...

Про те, як стати мільйонером...

Це як раз для голопопого осафлая кіно - бачиш, як сердешний зголоднів - біситься сьогодні не по дитячому: сморід іде на весь Фінасовий портал України...

Треба глянути, мабуть Біткоін знову просів...

Ой, пан Дюрі-бачі - і з ким Ви хотіли зв"язатися для спільного бізнесу - ой, не дай Боже...

Як писав поет: "Дай осафлаю волю - заведе в неволю..." Це як раз для голопопого осафлая кіно - бачиш, як сердешний зголоднів - біситься сьогодні не по дитячому: сморід іде на весь Фінасовий портал України...Треба глянути, мабуть Біткоін знову просів...Ой, пан- і з ким Ви хотіли зв"язатися для спільного бізнесу - ой, не дай Боже...Як писав поет: "Дай осафлаю волю - заведе в неволю..." akurt

Повідомлень: 10138 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3724 раз. Подякували: 1313 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 жов, 2024 17:34 BIGor написав: Після слів "Ипотека будет погашаться с арендних платежей" - можна не дивитись... Після слів- можна не дивитись...

Я додивився до 6-ої хвилини і плюнув... Я додивився до 6-ої хвилини і плюнув... akurt

Повідомлень: 10138 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3724 раз. Подякували: 1313 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 жов, 2024 17:36 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: Після слів "Ипотека будет погашаться с арендних платежей" - можна не дивитись... Після слів "Ипотека будет погашаться с арендних платежей" - можна не дивитись...

Діас, на відміну від нас, став мільйонером з нуля. Тому певний досвід в нього є... Діас, на відміну від нас, став мільйонером з нуля. Тому певний досвід в нього є... Дюрі-бачі

Повідомлень: 3817 З нами з: 29.07.22 Подякував: 692 раз. Подякували: 503 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 жов, 2024 17:50 Про те, як стати мільйонером...



А чи треба ним становитися?

Ось дивіться: сьогодні їздив з нашими українцями у Франції в супермаркет трохи скупитися - вони всю дорогу розказували досвід того, як тут наші у Франції реально так подоїли Макрона - що я поки що не буду розказувати, бо бідний наш біткоіневець, який сьогодні біситься наче на дворі 2020 рік, впаде в ступор від жадоби.



Я розкажу цікавіше: які витрати у наших українців, які переселилися у Францію на прожиття.

Перед цим скажу, що сьогодні моя жінка скупилася м"ясними продуктами в "М"ясна лавка" на 45 євро.

А я скупився в супермаркеті на 55 євро - купив від меду та муки, від качиних ніжок до мінеральної води і кави.



Так ось: родина наших українців. Живуть в 2-о поверховому будинку (на другому поверсі спальня, ванна, кабінет) , на першому - велика зала з каміном обіднім столом та виходом в кухню.

З кухні є вихід у власний невеликий дворик та в гараж (на поверсі мінус 1, де є місця для двох авто).



Прибуток:

- чоловік приносить в дзьобику 3 300 євро на місяць.

- жінка приносить в дзьобику 1200 євро на місяць.



Витрати:

- купили в кредит електроавто КІА Коnа - електричний - заряджають вдома - їздять мало - платили за електрику раніше 80 євро - зараз плать 100. Тут цікаво, що це передоплата , в кінці року буде перерахунок за реальними показниками.

- водопостачання - 30;

- водовідведення - 30.

- інтернет, якісь ще витрати;

- сказали, що комуналка на місяць все про все приблизно 200 (двісті) євро.

- харчі на місяць сказали приблизно 800 євро. Тут слід врахувати, що і чоловік, і жінка 4 рази на тиждень харчуються на роботі (виплачуть символічні 3,80 євро за те).



Питали, скільки ми з жінкою витрачаємо - жінка сказала що точно не рахували, але тричі на тиждень робимо закупи десь на 60...80 євро в середньому, але в ці цифри входить і вино. Точно ми реально не рахували.



Витрати на кредит:

- оплата кредита за будинок - якщо я вірно почув - то 650 євро - кредит на 24 роки.

- оплата за кредит на авто - я не спитав вони не сказали.



Ну теоретично мільйонером і не треба бути...



Я вам скажу, що це ДУЖЕ скидається на очі: в м"ясних відділах всі пенсіонери купують тільки все саме дороге: якщо яловичина - то найдорожча - за 28 євро, а не за 16.

Якщо це шинка - то за 20 євро, а не за 11.

Якщо це креветки - то тільки королівські по 14-16 євро кіло.

У відділі свинини (14 євро) жодного разу не бачив покупця взагалі...



Податок на нерухомість 700 євро на рік.



Ну ось, можна приблизно порахувати:

- прийшло в місяць 4 500 євро;

- вийшло з гаманця приблизно 2 700 євро.

Чим не мільйонери...



P.S. Є витрати на приватне медичне страхування - я цифри точно не запам"ятав - здається 2000 євро на рік.

Дуже лалися: що воно "ніяке" на прийом до лікаря не попадеш... Востаннє редагувалось akurt в Чет 03 жов, 2024 17:57, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 10138 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3724 раз. Подякували: 1313 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 жов, 2024 17:53 Re: Еміграція, заробітчанство Не смотрел, но удивлен почему "Ипотека будет погашаться с арендних платежей" вызвала негатив. В Испании оно так и работает (проверено на опыте нескольких семей, у каждой по 5-10 объектов недвиги). Вот дом который я купил, платеж по ипотеке 650евро в месяц, а его аренда 1200евро/месяц. Ну понятно что минус простои, ремонт, налоги на владение имуществом, но даже в худшем случае в 0 уж точно выйдет. Так что вполне возможно гасить ипотеку сдавая дом в аренду.



П.С. В Польше мб не так, я так понял у вас там ипотеку под 3% фиг найдешь... Востаннє редагувалось slonomag в Чет 03 жов, 2024 17:55, всього редагувалось 1 раз. slonomag Повідомлень: 549 З нами з: 23.11.17 Подякував: 13 раз. Подякували: 132 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 жов, 2024 17:55 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: оплата кредита за будинок - якщо я вірно почув то 650 євро - кредит на 24 роки. оплата кредита за будинок - якщо я вірно почув то 650 євро - кредит на 24 роки.

Будинок в Франції менше 200k ...



akurt написав: А чи треба ним становитися? А чи треба ним становитися?

Давайте глянем план мінімум: собі житло, 2 дітям по житлу, 2 дітям навчання в університеті (хоча б магістратура десь в США чи Лондоні) - це вже потребує сотні тисяч... Будинок в Франції менше 200k ...Давайте глянем план мінімум: собі житло, 2 дітям по житлу, 2 дітям навчання в університеті (хоча б магістратура десь в США чи Лондоні) - це вже потребує сотні тисяч... Дюрі-бачі

Повідомлень: 3817 З нами з: 29.07.22 Подякував: 692 раз. Подякували: 503 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 жов, 2024 18:03 Менше.



Не зовсім.

Вони взяли в кредит в січні 2021 року - стартова ціна була 175 000 євро.

Сторгувалися за 140 000 євро. Не все запам"ятав - здається під 2,5 відсотка річних, на 24 роки.



Я тут багато мандрую , інколи - якщо є можливість - дивлюся у вітрини рієлторських контор - то розбіг цін є колосальний: від 140 000 євро до 440 000 євро. Це південь Франції, провінція Герс, орієнтир: Тулуза.

Їздили дивилися що таке за палац маркіза після реставрації - 530 000 євро.

Ну там реально круто. Сучасний ремонт, плавальний басейн, вид на гори Pyrenees; повна відсутність сусідів...



Середня ціна на приватний будинок - орієнтир 240 000...260 000 євро.

Це із земельною ділянкою від 40 до 90 соток. akurt

Повідомлень: 10138 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3724 раз. Подякували: 1313 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 жов, 2024 18:08 Дюрі-бачі написав: Давайте глянем план мінімум: собі житло, 2 дітям по житлу, 2 дітям навчання в університеті (хоча б магістратура десь в США чи Лондоні) - це вже потребує сотні тисяч... Давайте глянем план мінімум: собі житло, 2 дітям по житлу, 2 дітям навчання в університеті (хоча б магістратура десь в США чи Лондоні) - це вже потребує сотні тисяч...



Блін, а реально цікаве питання! А скільки на все оце треба...

Хм... треба подумати...

Може хтось зробить орієнтовні підрахунки... Блін, а реально цікаве питання! А скільки на все оце треба...Хм... треба подумати...Може хтось зробить орієнтовні підрахунки... akurt

Повідомлень: 10138 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3724 раз. Подякували: 1313 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 жов, 2024 18:24 slonomag написав: Не смотрел, но удивлен почему "Ипотека будет погашаться с арендних платежей" вызвала негатив. В Испании оно так и работает (проверено на опыте нескольких семей, у каждой по 5-10 объектов недвиги). Вот дом который я купил, платеж по ипотеке 650евро в месяц, а его аренда 1200евро/месяц. Ну понятно что минус простои, ремонт, налоги на владение имуществом, но даже в худшем случае в 0 уж точно выйдет. Так что вполне возможно гасить ипотеку сдавая дом в аренду.



П.С. В Польше мб не так, я так понял у вас там ипотеку под 3% фиг найдешь... Не смотрел, но удивлен почему "Ипотека будет погашаться с арендних платежей" вызвала негатив.Вот дом который я купил, платеж по ипотеке 650евро в месяц, а его аренда 1200евро/месяц. Ну понятно что минус простои, ремонт, налоги на владение имуществом, но даже в худшем случае в 0 уж точно выйдет. Так что вполне возможно гасить ипотеку сдавая дом в аренду.П.С. В Польше мб не так, я так понял у вас там ипотеку под 3% фиг найдешь...

Виглядає як Pepertum mobile

Хто ж ті дурні що в Іспанії сидять а оренді тоді? Виглядає якХто ж ті дурні що в Іспанії сидять а оренді тоді? BIGor

Повідомлень: 9390 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1368 раз. Подякували: 1774 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 жов, 2024 18:28 Дюрі-бачі написав: akurt написав: оплата кредита за будинок - якщо я вірно почув то 650 євро - кредит на 24 роки. оплата кредита за будинок - якщо я вірно почув то 650 євро - кредит на 24 роки.

Будинок в Франції менше 200k ...

akurt написав: А чи треба ним становитися? А чи треба ним становитися?

Давайте глянем план мінімум: собі житло, 2 дітям по житлу, 2 дітям навчання в університеті (хоча б магістратура десь в США чи Лондоні) - це вже потребує сотні тисяч... Будинок в Франції менше 200k ...Давайте глянем план мінімум: собі житло, 2 дітям по житлу, 2 дітям навчання в університеті (хоча б магістратура десь в США чи Лондоні) - це вже потребує сотні тисяч...

у вас трохи плутанина з різних схем взаємовідносин батьки-діти. я так бачу що на Заході ніхто не закладає купівлю житла для дітей. звісно, коли гроші є, батьки куплять для дітей. а в пересічних - власна іпотека, тому дітки мають подбати про житло самі.



у Франції вища освіта теж безкоштовна - головне, щоб вистачило знань й магістратура десь в іншій країні - це теж не необхідність. у вас трохи плутанина з різних схем взаємовідносин батьки-діти. я так бачу що на Заході ніхто не закладає купівлю житла для дітей. звісно, коли гроші є, батьки куплять для дітей. а в пересічних - власна іпотека, тому дітки мають подбати про житло самі.у Франції вища освіта теж безкоштовна - головне, щоб вистачило знаньй магістратура десь в іншій країні - це теж не необхідність. Shaman

Повідомлень: 6911 З нами з: 29.09.19 Подякував: 663 раз. Подякували: 1485 раз. Профіль 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 2350235123522353> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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