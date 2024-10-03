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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 03 жов, 2024 17:32
Дюрі-бачі написав:
Про те, як стати мільйонером...
Це як раз для голопопого осафлая кіно - бачиш, як сердешний зголоднів - біситься сьогодні не по дитячому: сморід іде на весь Фінасовий портал України...
Треба глянути, мабуть Біткоін знову просів...
Ой, пан Дюрі-бачі
- і з ким Ви хотіли зв"язатися для спільного бізнесу - ой, не дай Боже...
Як писав поет: "Дай осафлаю волю - заведе в неволю..."
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Додано: Чет 03 жов, 2024 17:34
BIGor написав:
Після слів "Ипотека будет погашаться с арендних платежей"
- можна не дивитись...
Я додивився до 6-ої хвилини і плюнув...
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Додано: Чет 03 жов, 2024 17:36
BIGor написав:
Після слів "Ипотека будет погашаться с арендних платежей" - можна не дивитись...
Діас, на відміну від нас, став мільйонером з нуля. Тому певний досвід в нього є...
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Додано: Чет 03 жов, 2024 17:50
Про те, як стати мільйонером...
А чи треба ним становитися?
Ось дивіться: сьогодні їздив з нашими українцями у Франції в супермаркет трохи скупитися - вони всю дорогу розказували досвід того, як тут наші у Франції реально так подоїли Макрона - що я поки що не буду розказувати, бо бідний наш біткоіневець, який сьогодні біситься наче на дворі 2020 рік, впаде в ступор від жадоби.
Я розкажу цікавіше: які витрати у наших українців, які переселилися у Францію на прожиття.
Перед цим скажу, що сьогодні моя жінка скупилася м"ясними продуктами в "М"ясна лавка" на 45 євро.
А я скупився в супермаркеті на 55 євро - купив від меду та муки, від качиних ніжок до мінеральної води і кави.
Так ось: родина наших українців. Живуть в 2-о поверховому будинку (на другому поверсі спальня, ванна, кабінет) , на першому - велика зала з каміном обіднім столом та виходом в кухню.
З кухні є вихід у власний невеликий дворик та в гараж (на поверсі мінус 1, де є місця для двох авто).
Прибуток:
- чоловік приносить в дзьобику 3 300 євро на місяць.
- жінка приносить в дзьобику 1200 євро на місяць.
Витрати:
- купили в кредит електроавто КІА Коnа - електричний - заряджають вдома - їздять мало - платили за електрику раніше 80 євро - зараз плать 100. Тут цікаво, що це передоплата, в кінці року буде перерахунок за реальними показниками.
- водопостачання - 30;
- водовідведення - 30.
- інтернет, якісь ще витрати;
- сказали, що комуналка на місяць все про все приблизно 200 (двісті) євро.
- харчі на місяць сказали приблизно 800 євро. Тут слід врахувати, що і чоловік, і жінка 4 рази на тиждень харчуються на роботі (виплачуть символічні 3,80 євро за те).
Питали, скільки ми з жінкою витрачаємо - жінка сказала що точно не рахували, але тричі на тиждень робимо закупи десь на 60...80 євро в середньому, але в ці цифри входить і вино. Точно ми реально не рахували.
Витрати на кредит:
- оплата кредита за будинок - якщо я вірно почув - то 650 євро - кредит на 24 роки.
- оплата за кредит на авто - я не спитав вони не сказали.
Ну теоретично мільйонером і не треба бути...
Я вам скажу, що це ДУЖЕ скидається на очі: в м"ясних відділах всі пенсіонери купують тільки все саме дороге: якщо яловичина - то найдорожча - за 28 євро, а не за 16.
Якщо це шинка - то за 20 євро, а не за 11.
Якщо це креветки - то тільки королівські по 14-16 євро кіло.
У відділі свинини (14 євро) жодного разу не бачив покупця взагалі...
Податок на нерухомість 700 євро на рік.
Ну ось, можна приблизно порахувати:
- прийшло в місяць 4 500 євро;
- вийшло з гаманця приблизно 2 700 євро.
Чим не мільйонери...
P.S. Є витрати на приватне медичне страхування - я цифри точно не запам"ятав - здається 2000 євро на рік.
Дуже лалися: що воно "ніяке" на прийом до лікаря не попадеш...
Востаннє редагувалось akurt
в Чет 03 жов, 2024 17:57, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 03 жов, 2024 17:53
Не смотрел, но удивлен почему "Ипотека будет погашаться с арендних платежей" вызвала негатив. В Испании оно так и работает (проверено на опыте нескольких семей, у каждой по 5-10 объектов недвиги). Вот дом который я купил, платеж по ипотеке 650евро в месяц, а его аренда 1200евро/месяц. Ну понятно что минус простои, ремонт, налоги на владение имуществом, но даже в худшем случае в 0 уж точно выйдет. Так что вполне возможно гасить ипотеку сдавая дом в аренду.
П.С. В Польше мб не так, я так понял у вас там ипотеку под 3% фиг найдешь...
Востаннє редагувалось slonomag
в Чет 03 жов, 2024 17:55, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 03 жов, 2024 17:55
akurt написав:
оплата кредита за будинок - якщо я вірно почув то 650 євро - кредит на 24 роки.
Будинок в Франції менше 200k ...
akurt написав:
А чи треба ним становитися?
Давайте глянем план мінімум: собі житло, 2 дітям по житлу, 2 дітям навчання в університеті (хоча б магістратура десь в США чи Лондоні) - це вже потребує сотні тисяч...
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Дюрі-бачі
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Додано: Чет 03 жов, 2024 18:03
Менше.
Не зовсім.
Вони взяли в кредит в січні 2021 року - стартова ціна була 175 000 євро.
Сторгувалися за 140 000 євро. Не все запам"ятав - здається під 2,5 відсотка річних, на 24 роки.
Я тут багато мандрую , інколи - якщо є можливість - дивлюся у вітрини рієлторських контор - то розбіг цін є колосальний: від 140 000 євро до 440 000 євро. Це південь Франції, провінція Герс, орієнтир: Тулуза.
Їздили дивилися що таке за палац маркіза після реставрації - 530 000 євро.
Ну там реально круто. Сучасний ремонт, плавальний басейн, вид на гори Pyrenees; повна відсутність сусідів...
Середня ціна на приватний будинок - орієнтир 240 000...260 000 євро.
Це із земельною ділянкою від 40 до 90 соток.
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akurt
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Додано: Чет 03 жов, 2024 18:08
Дюрі-бачі написав:
Давайте глянем план мінімум: собі житло, 2 дітям по житлу, 2 дітям навчання в університеті (хоча б магістратура десь в США чи Лондоні) - це вже потребує сотні тисяч...
Блін, а реально цікаве питання! А скільки на все оце треба...
Хм... треба подумати...
Може хтось зробить орієнтовні підрахунки...
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Додано: Чет 03 жов, 2024 18:24
slonomag написав:
Не смотрел, но удивлен почему "Ипотека будет погашаться с арендних платежей" вызвала негатив. В Испании оно так и работает (проверено на опыте нескольких семей, у каждой по 5-10 объектов недвиги).
Вот дом который я купил, платеж по ипотеке 650евро в месяц, а его аренда 1200евро/месяц. Ну понятно что минус простои, ремонт, налоги на владение имуществом, но даже в худшем случае в 0 уж точно выйдет. Так что вполне возможно гасить ипотеку сдавая дом в аренду.
П.С. В Польше мб не так, я так понял у вас там ипотеку под 3% фиг найдешь...
Виглядає як Pepertum mobile
Хто ж ті дурні що в Іспанії сидять а оренді тоді?
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Додано: Чет 03 жов, 2024 18:28
Дюрі-бачі написав: akurt написав:
оплата кредита за будинок - якщо я вірно почув то 650 євро - кредит на 24 роки.
Будинок в Франції менше 200k ...
akurt написав:
А чи треба ним становитися?
Давайте глянем план мінімум: собі житло, 2 дітям по житлу, 2 дітям навчання в університеті (хоча б магістратура десь в США чи Лондоні) - це вже потребує сотні тисяч...
у вас трохи плутанина з різних схем взаємовідносин батьки-діти. я так бачу що на Заході ніхто не закладає купівлю житла для дітей. звісно, коли гроші є, батьки куплять для дітей. а в пересічних - власна іпотека, тому дітки мають подбати про житло самі.
у Франції вища освіта теж безкоштовна - головне, щоб вистачило знань
й магістратура десь в іншій країні - це теж не необхідність.
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