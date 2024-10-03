BIGor написав:slonomag написав:Не смотрел, но удивлен почему "Ипотека будет погашаться с арендних платежей" вызвала негатив. В Испании оно так и работает (проверено на опыте нескольких семей, у каждой по 5-10 объектов недвиги). Вот дом который я купил, платеж по ипотеке 650евро в месяц, а его аренда 1200евро/месяц. Ну понятно что минус простои, ремонт, налоги на владение имуществом, но даже в худшем случае в 0 уж точно выйдет. Так что вполне возможно гасить ипотеку сдавая дом в аренду.
П.С. В Польше мб не так, я так понял у вас там ипотеку под 3% фиг найдешь...
Виглядає як Pepertum mobile
Хто ж ті дурні що в Іспанії сидять а оренді тоді?
Может те у кого нет 75к евро первого взноса? )
Вся эта схема работает если ты уже зарабатываешь 5к+/месяц, тоесть можешь стабильно собирать по 50к за пару лет на очередную недвигу под аренду. А иначе сидишь как 90% остальных в аренде и собираешь 10 лет на первый взнос чтобы хотя бы для себя что-то купить. Там уже разговор о становлении лендлордом не идет...