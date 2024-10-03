RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2350235123522353
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 18:34

  BIGor написав:
  slonomag написав:Не смотрел, но удивлен почему "Ипотека будет погашаться с арендних платежей" вызвала негатив. В Испании оно так и работает (проверено на опыте нескольких семей, у каждой по 5-10 объектов недвиги). Вот дом который я купил, платеж по ипотеке 650евро в месяц, а его аренда 1200евро/месяц. Ну понятно что минус простои, ремонт, налоги на владение имуществом, но даже в худшем случае в 0 уж точно выйдет. Так что вполне возможно гасить ипотеку сдавая дом в аренду.

П.С. В Польше мб не так, я так понял у вас там ипотеку под 3% фиг найдешь...

Виглядає як Pepertum mobile
Хто ж ті дурні що в Іспанії сидять а оренді тоді?

Может те у кого нет 75к евро первого взноса? )
Вся эта схема работает если ты уже зарабатываешь 5к+/месяц, тоесть можешь стабильно собирать по 50к за пару лет на очередную недвигу под аренду. А иначе сидишь как 90% остальных в аренде и собираешь 10 лет на первый взнос чтобы хотя бы для себя что-то купить. Там уже разговор о становлении лендлордом не идет...
slonomag
 
Повідомлень: 549
З нами з: 23.11.17
Подякував: 13 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 2350235123522353
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.