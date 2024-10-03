RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2350235123522353
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 18:34

  BIGor написав:
  slonomag написав:Не смотрел, но удивлен почему "Ипотека будет погашаться с арендних платежей" вызвала негатив. В Испании оно так и работает (проверено на опыте нескольких семей, у каждой по 5-10 объектов недвиги). Вот дом который я купил, платеж по ипотеке 650евро в месяц, а его аренда 1200евро/месяц. Ну понятно что минус простои, ремонт, налоги на владение имуществом, но даже в худшем случае в 0 уж точно выйдет. Так что вполне возможно гасить ипотеку сдавая дом в аренду.

П.С. В Польше мб не так, я так понял у вас там ипотеку под 3% фиг найдешь...

Виглядає як Pepertum mobile
Хто ж ті дурні що в Іспанії сидять а оренді тоді?

Может те у кого нет 75к евро первого взноса? )
Вся эта схема работает если ты уже зарабатываешь 5к+/месяц, тоесть можешь стабильно собирать по 50к за пару лет на очередную недвигу под аренду. А иначе сидишь как 90% остальных в аренде и собираешь 10 лет на первый взнос чтобы хотя бы для себя что-то купить. Там уже разговор о становлении лендлордом не идет...
slonomag
 
Повідомлень: 549
З нами з: 23.11.17
Подякував: 13 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 19:28

  akurt написав:Треба глянути, мабуть Біткоін знову просів...
Ой, пан Дюрі-бачі - і з ким Ви хотіли зв"язатися для спільного бізнесу - ой, не дай Боже...
Як писав поет: "Дай осафлаю волю - заведе в неволю..."


А який поэт писал-в студию пожалуйста этого классика..Чи знов поппзд захотелось??Знову бреше.Ну что ты будешь делать.Что не ляпнет-то сбреше.Ты на биткоин не смотри-тебе не смену скоро заступать ночную охранником,блокчейн технологии не для тебя.Ты почему сообщение только раз всего редактировал???Ты должен ночами не спать,когда я тебя вывожу на чистую воду :lol: и редактировать свою бредовую писанину непрерывно...как хомячок в колесе
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1771
З нами з: 29.05.14
Подякував: 131 раз.
Подякували: 646 раз.
 
Профіль
3
2
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 19:35

  akurt написав:Прибуток:
- чоловік приносить в дзьобику 3 300 євро на місяць.
- жінка приносить в дзьобику 1200 євро на місяць.

Витрати:
- купили в кредит електроавто КІА Коnа - електричний

Це як кредитний айфон у майже кожної продавчині АТБ :mrgreen:
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 3393
З нами з: 26.02.18
Подякував: 685 раз.
Подякували: 560 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 19:57

Re: Еміграція, заробітчанство

Як думаєте: якщо хресній прописали обов'язкове відвідування психолога разом з батьками в гімназії через "підвищену агресивність" то вони не перегинають палку?
Її знову діставали ті турки, в результаті стукнула костилем по голові і там "підозра на струс мозгу", яка не підтвердилась
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3818
З нами з: 29.07.22
Подякував: 692 раз.
Подякували: 503 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 20:26

  slonomag написав:
  BIGor написав:
  slonomag написав:Не смотрел, но удивлен почему "Ипотека будет погашаться с арендних платежей" вызвала негатив. В Испании оно так и работает (проверено на опыте нескольких семей, у каждой по 5-10 объектов недвиги). Вот дом который я купил, платеж по ипотеке 650евро в месяц, а его аренда 1200евро/месяц. Ну понятно что минус простои, ремонт, налоги на владение имуществом, но даже в худшем случае в 0 уж точно выйдет. Так что вполне возможно гасить ипотеку сдавая дом в аренду.

П.С. В Польше мб не так, я так понял у вас там ипотеку под 3% фиг найдешь...

Виглядає як Pepertum mobile
Хто ж ті дурні що в Іспанії сидять а оренді тоді?

Может те у кого нет 75к евро первого взноса? )
Вся эта схема работает если ты уже зарабатываешь 5к+/месяц, тоесть можешь стабильно собирать по 50к за пару лет на очередную недвигу под аренду. А иначе сидишь как 90% остальных в аренде и собираешь 10 лет на первый взнос чтобы хотя бы для себя что-то купить. Там уже разговор о становлении лендлордом не идет...

1200€?Разве объект премиум класса. Испанцы чистыми, где-то так и зарабатывают или немного больше.
Bolt
 
Повідомлень: 3179
З нами з: 09.11.17
Подякував: 18 раз.
Подякували: 241 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 2350235123522353
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Bolt, Сибарит і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.