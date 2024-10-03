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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2350235123522353
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 18:34

  BIGor написав:
  slonomag написав:Не смотрел, но удивлен почему "Ипотека будет погашаться с арендних платежей" вызвала негатив. В Испании оно так и работает (проверено на опыте нескольких семей, у каждой по 5-10 объектов недвиги). Вот дом который я купил, платеж по ипотеке 650евро в месяц, а его аренда 1200евро/месяц. Ну понятно что минус простои, ремонт, налоги на владение имуществом, но даже в худшем случае в 0 уж точно выйдет. Так что вполне возможно гасить ипотеку сдавая дом в аренду.

П.С. В Польше мб не так, я так понял у вас там ипотеку под 3% фиг найдешь...

Виглядає як Pepertum mobile
Хто ж ті дурні що в Іспанії сидять а оренді тоді?

Может те у кого нет 75к евро первого взноса? )
Вся эта схема работает если ты уже зарабатываешь 5к+/месяц, тоесть можешь стабильно собирать по 50к за пару лет на очередную недвигу под аренду. А иначе сидишь как 90% остальных в аренде и собираешь 10 лет на первый взнос чтобы хотя бы для себя что-то купить. Там уже разговор о становлении лендлордом не идет...
slonomag
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 19:28

  akurt написав:Треба глянути, мабуть Біткоін знову просів...
Ой, пан Дюрі-бачі - і з ким Ви хотіли зв"язатися для спільного бізнесу - ой, не дай Боже...
Як писав поет: "Дай осафлаю волю - заведе в неволю..."


А який поэт писал-в студию пожалуйста этого классика..Чи знов поппзд захотелось??Знову бреше.Ну что ты будешь делать.Что не ляпнет-то сбреше.Ты на биткоин не смотри-тебе не смену скоро заступать ночную охранником,блокчейн технологии не для тебя.Ты почему сообщение только раз всего редактировал???Ты должен ночами не спать,когда я тебя вывожу на чистую воду :lol: и редактировать свою бредовую писанину непрерывно...как хомячок в колесе
osafly
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 19:35

  akurt написав:Прибуток:
- чоловік приносить в дзьобику 3 300 євро на місяць.
- жінка приносить в дзьобику 1200 євро на місяць.

Витрати:
- купили в кредит електроавто КІА Коnа - електричний

Це як кредитний айфон у майже кожної продавчині АТБ :mrgreen:
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 19:57

Re: Еміграція, заробітчанство

Як думаєте: якщо хресній прописали обов'язкове відвідування психолога разом з батьками в гімназії через "підвищену агресивність" то вони не перегинають палку?
Її знову діставали ті турки, в результаті стукнула костилем по голові і там "підозра на струс мозгу", яка не підтвердилась
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 20:26

  slonomag написав:
  BIGor написав:
  slonomag написав:Не смотрел, но удивлен почему "Ипотека будет погашаться с арендних платежей" вызвала негатив. В Испании оно так и работает (проверено на опыте нескольких семей, у каждой по 5-10 объектов недвиги). Вот дом который я купил, платеж по ипотеке 650евро в месяц, а его аренда 1200евро/месяц. Ну понятно что минус простои, ремонт, налоги на владение имуществом, но даже в худшем случае в 0 уж точно выйдет. Так что вполне возможно гасить ипотеку сдавая дом в аренду.

П.С. В Польше мб не так, я так понял у вас там ипотеку под 3% фиг найдешь...

Виглядає як Pepertum mobile
Хто ж ті дурні що в Іспанії сидять а оренді тоді?

Может те у кого нет 75к евро первого взноса? )
Вся эта схема работает если ты уже зарабатываешь 5к+/месяц, тоесть можешь стабильно собирать по 50к за пару лет на очередную недвигу под аренду. А иначе сидишь как 90% остальных в аренде и собираешь 10 лет на первый взнос чтобы хотя бы для себя что-то купить. Там уже разговор о становлении лендлордом не идет...

1200€?Разве объект премиум класса. Испанцы чистыми, где-то так и зарабатывают или немного больше.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 20:35

  Дюрі-бачі написав:Як думаєте: якщо хресній прописали обов'язкове відвідування психолога разом з батьками в гімназії через "підвищену агресивність" то вони не перегинають палку?
Її знову діставали ті турки, в результаті стукнула костилем по голові і там "підозра на струс мозгу", яка не підтвердилась

це Німеччина - раз прописали, то треба :)

а дійсно відразу звертатись до вчителів - це проблема? чому вона змушена битися?
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 20:36

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akurt
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 20:47

Re: Еміграція, заробітчанство

  Shaman написав:а дійсно відразу звертатись до вчителів - це проблема? чому вона змушена битися?

Каже, що в них там "арабська" мафія кошмарить корінних німців вже роками.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 20:52

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:а дійсно відразу звертатись до вчителів - це проблема? чому вона змушена битися?

Каже, що в них там "арабська" мафія кошмарить корінних німців вже роками.

все-таки арабська чи турецька? й все одно, що заважає звертатися до вчителів?

й відповідно, якщо її до психолога, то й її кривдників мають туди ж відправити. чи вони просто язиком ляпали, а вона вдарила - тоді технічно спровокували...

вона точна в гімназії вчиться? бо те, що ви розповідаєте більше схоже на якесь хауп шулле.
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 21:39

Shaman Та наче Гімназія. Турки / араби всі вони на одне лице. Сказали, що вчителі в курсі, але кажуть, що "то мусульмани, з ними краще не конфліктувати, а треба зрозуміти їх особливості сприйняття світу". Наче ці мусульмани в 99% дістають саме дівчат. Вчителі за місцевих німок теж не заступаються, а от за єврейку дуже заступились...
  Shaman написав:чому вона змушена битися?

Не знаю що такого образливого сказали на цей раз. Минулого намагалися вихопити рюкзак і кудись викинути (не вперше), а вона не віддала...
Дюрі-бачі
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