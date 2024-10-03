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slonomag написав:Не смотрел, но удивлен почему "Ипотека будет погашаться с арендних платежей" вызвала негатив. В Испании оно так и работает (проверено на опыте нескольких семей, у каждой по 5-10 объектов недвиги). Вот дом который я купил, платеж по ипотеке 650евро в месяц, а его аренда 1200евро/месяц. Ну понятно что минус простои, ремонт, налоги на владение имуществом, но даже в худшем случае в 0 уж точно выйдет. Так что вполне возможно гасить ипотеку сдавая дом в аренду.
П.С. В Польше мб не так, я так понял у вас там ипотеку под 3% фиг найдешь...
Виглядає як Pepertum mobile Хто ж ті дурні що в Іспанії сидять а оренді тоді?
Может те у кого нет 75к евро первого взноса? ) Вся эта схема работает если ты уже зарабатываешь 5к+/месяц, тоесть можешь стабильно собирать по 50к за пару лет на очередную недвигу под аренду. А иначе сидишь как 90% остальных в аренде и собираешь 10 лет на первый взнос чтобы хотя бы для себя что-то купить. Там уже разговор о становлении лендлордом не идет...
akurt написав:Треба глянути, мабуть Біткоін знову просів... Ой, пан Дюрі-бачі - і з ким Ви хотіли зв"язатися для спільного бізнесу - ой, не дай Боже... Як писав поет: "Дай осафлаю волю - заведе в неволю..."
А який поэт писал-в студию пожалуйста этого классика..Чи знов поппзд захотелось??Знову бреше.Ну что ты будешь делать.Что не ляпнет-то сбреше.Ты на биткоин не смотри-тебе не смену скоро заступать ночную охранником,блокчейн технологии не для тебя.Ты почему сообщение только раз всего редактировал???Ты должен ночами не спать,когда я тебя вывожу на чистую воду и редактировать свою бредовую писанину непрерывно...как хомячок в колесе
Як думаєте: якщо хресній прописали обов'язкове відвідування психолога разом з батьками в гімназії через "підвищену агресивність" то вони не перегинають палку? Її знову діставали ті турки, в результаті стукнула костилем по голові і там "підозра на струс мозгу", яка не підтвердилась
slonomag написав:Не смотрел, но удивлен почему "Ипотека будет погашаться с арендних платежей" вызвала негатив. В Испании оно так и работает (проверено на опыте нескольких семей, у каждой по 5-10 объектов недвиги). Вот дом который я купил, платеж по ипотеке 650евро в месяц, а его аренда 1200евро/месяц. Ну понятно что минус простои, ремонт, налоги на владение имуществом, но даже в худшем случае в 0 уж точно выйдет. Так что вполне возможно гасить ипотеку сдавая дом в аренду.
П.С. В Польше мб не так, я так понял у вас там ипотеку под 3% фиг найдешь...
Виглядає як Pepertum mobile Хто ж ті дурні що в Іспанії сидять а оренді тоді?
Может те у кого нет 75к евро первого взноса? ) Вся эта схема работает если ты уже зарабатываешь 5к+/месяц, тоесть можешь стабильно собирать по 50к за пару лет на очередную недвигу под аренду. А иначе сидишь как 90% остальных в аренде и собираешь 10 лет на первый взнос чтобы хотя бы для себя что-то купить. Там уже разговор о становлении лендлордом не идет...
1200€?Разве объект премиум класса. Испанцы чистыми, где-то так и зарабатывают или немного больше.
Дюрі-бачі написав:Як думаєте: якщо хресній прописали обов'язкове відвідування психолога разом з батьками в гімназії через "підвищену агресивність" то вони не перегинають палку? Її знову діставали ті турки, в результаті стукнула костилем по голові і там "підозра на струс мозгу", яка не підтвердилась
це Німеччина - раз прописали, то треба
а дійсно відразу звертатись до вчителів - це проблема? чому вона змушена битися?
Будьте уважні: участь безкоштовна, заповнити заявку дуже легко але реально суворі вимоги щодо фото. Вони повинні бути свіжими, на старші за 6 місяців, вони не повинні були оброблені будь-яким фоторедактором, повинен бути правильний чистий фон. Вони повинні бути правильного розміру геометрично та в цифровому смислі. На сайті є параметри/зразки. Найкраще робити фото в ательє - там знають вимоги для фото "На візу США". РЕТЕЛЬНО збережіть повідомлення про отримання Заявки - зможете дізнатися результат весною 2025 тільки за тими параметрами.
Shaman Та наче Гімназія. Турки / араби всі вони на одне лице. Сказали, що вчителі в курсі, але кажуть, що "то мусульмани, з ними краще не конфліктувати, а треба зрозуміти їх особливості сприйняття світу". Наче ці мусульмани в 99% дістають саме дівчат. Вчителі за місцевих німок теж не заступаються, а от за єврейку дуже заступились...
Shaman написав:чому вона змушена битися?
Не знаю що такого образливого сказали на цей раз. Минулого намагалися вихопити рюкзак і кудись викинути (не вперше), а вона не віддала...