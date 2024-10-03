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#<1 ... 2350235123522353 Додано: Чет 03 жов, 2024 18:34 BIGor написав: slonomag написав: Не смотрел, но удивлен почему "Ипотека будет погашаться с арендних платежей" вызвала негатив. В Испании оно так и работает (проверено на опыте нескольких семей, у каждой по 5-10 объектов недвиги). Вот дом который я купил, платеж по ипотеке 650евро в месяц, а его аренда 1200евро/месяц. Ну понятно что минус простои, ремонт, налоги на владение имуществом, но даже в худшем случае в 0 уж точно выйдет. Так что вполне возможно гасить ипотеку сдавая дом в аренду.



П.С. В Польше мб не так, я так понял у вас там ипотеку под 3% фиг найдешь... Не смотрел, но удивлен почему "Ипотека будет погашаться с арендних платежей" вызвала негатив.Вот дом который я купил, платеж по ипотеке 650евро в месяц, а его аренда 1200евро/месяц. Ну понятно что минус простои, ремонт, налоги на владение имуществом, но даже в худшем случае в 0 уж точно выйдет. Так что вполне возможно гасить ипотеку сдавая дом в аренду.П.С. В Польше мб не так, я так понял у вас там ипотеку под 3% фиг найдешь...

Виглядає як Pepertum mobile

Хто ж ті дурні що в Іспанії сидять а оренді тоді? Виглядає якХто ж ті дурні що в Іспанії сидять а оренді тоді?

Может те у кого нет 75к евро первого взноса? )

Вся эта схема работает если ты уже зарабатываешь 5к+/месяц, тоесть можешь стабильно собирать по 50к за пару лет на очередную недвигу под аренду. А иначе сидишь как 90% остальных в аренде и собираешь 10 лет на первый взнос чтобы хотя бы для себя что-то купить. Там уже разговор о становлении лендлордом не идет... Может те у кого нет 75к евро первого взноса? )Вся эта схема работает если ты уже зарабатываешь 5к+/месяц, тоесть можешь стабильно собирать по 50к за пару лет на очередную недвигу под аренду. А иначе сидишь как 90% остальных в аренде и собираешь 10 лет на первый взнос чтобы хотя бы для себя что-то купить. Там уже разговор о становлении лендлордом не идет... slonomag Повідомлень: 549 З нами з: 23.11.17 Подякував: 13 раз. Подякували: 132 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 жов, 2024 19:28 akurt написав: Треба глянути, мабуть Біткоін знову просів...

Ой, пан Дюрі-бачі - і з ким Ви хотіли зв"язатися для спільного бізнесу - ой, не дай Боже...

Як писав поет: "Дай осафлаю волю - заведе в неволю..." Треба глянути, мабуть Біткоін знову просів...Ой, пан- і з ким Ви хотіли зв"язатися для спільного бізнесу - ой, не дай Боже...Як писав поет: "Дай осафлаю волю - заведе в неволю..."



А який поэт писал-в студию пожалуйста этого классика..Чи знов поппзд захотелось??Знову бреше.Ну что ты будешь делать.Что не ляпнет-то сбреше.Ты на биткоин не смотри-тебе не смену скоро заступать ночную охранником,блокчейн технологии не для тебя.Ты почему сообщение только раз всего редактировал???Ты должен ночами не спать,когда я тебя вывожу на чистую воду и редактировать свою бредовую писанину непрерывно...как хомячок в колесе А який поэт писал-в студию пожалуйста этого классика..Чи знов поппзд захотелось??Знову бреше.Ну что ты будешь делать.Что не ляпнет-то сбреше.Ты на биткоин не смотри-тебе не смену скоро заступать ночную охранником,блокчейн технологии не для тебя.Ты почему сообщение только раз всего редактировал???Ты должен ночами не спать,когда я тебя вывожу на чистую водуи редактировать свою бредовую писанину непрерывно...как хомячок в колесе osafly

Повідомлень: 1771 З нами з: 29.05.14 Подякував: 131 раз. Подякували: 646 раз. Профіль 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 жов, 2024 19:35 akurt написав: Прибуток:

- чоловік приносить в дзьобику 3 300 євро на місяць.

- жінка приносить в дзьобику 1200 євро на місяць.



Витрати:

- купили в кредит електроавто КІА Коnа - електричний Прибуток:- чоловік приносить в дзьобику 3 300 євро на місяць.- жінка приносить в дзьобику 1200 євро на місяць.Витрати:- купили в кредит електроавто КІА Коnа - електричний

Це як кредитний айфон у майже кожної продавчині АТБ Це як кредитний айфон у майже кожної продавчині АТБ Gastarbaiter Повідомлень: 3393 З нами з: 26.02.18 Подякував: 685 раз. Подякували: 560 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 жов, 2024 19:57 Re: Еміграція, заробітчанство Як думаєте: якщо хресній прописали обов'язкове відвідування психолога разом з батьками в гімназії через "підвищену агресивність" то вони не перегинають палку?

Її знову діставали ті турки, в результаті стукнула костилем по голові і там "підозра на струс мозгу", яка не підтвердилась Дюрі-бачі

Повідомлень: 3820 З нами з: 29.07.22 Подякував: 692 раз. Подякували: 503 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 жов, 2024 20:26 slonomag написав: BIGor написав: slonomag написав: Не смотрел, но удивлен почему "Ипотека будет погашаться с арендних платежей" вызвала негатив. В Испании оно так и работает (проверено на опыте нескольких семей, у каждой по 5-10 объектов недвиги). Вот дом который я купил, платеж по ипотеке 650евро в месяц, а его аренда 1200евро/месяц. Ну понятно что минус простои, ремонт, налоги на владение имуществом, но даже в худшем случае в 0 уж точно выйдет. Так что вполне возможно гасить ипотеку сдавая дом в аренду.



П.С. В Польше мб не так, я так понял у вас там ипотеку под 3% фиг найдешь... Не смотрел, но удивлен почему "Ипотека будет погашаться с арендних платежей" вызвала негатив.Вот дом который я купил, платеж по ипотеке 650евро в месяц, а его аренда 1200евро/месяц. Ну понятно что минус простои, ремонт, налоги на владение имуществом, но даже в худшем случае в 0 уж точно выйдет. Так что вполне возможно гасить ипотеку сдавая дом в аренду.П.С. В Польше мб не так, я так понял у вас там ипотеку под 3% фиг найдешь...

Виглядає як Pepertum mobile

Хто ж ті дурні що в Іспанії сидять а оренді тоді? Виглядає якХто ж ті дурні що в Іспанії сидять а оренді тоді?

Может те у кого нет 75к евро первого взноса? )

Вся эта схема работает если ты уже зарабатываешь 5к+/месяц, тоесть можешь стабильно собирать по 50к за пару лет на очередную недвигу под аренду. А иначе сидишь как 90% остальных в аренде и собираешь 10 лет на первый взнос чтобы хотя бы для себя что-то купить. Там уже разговор о становлении лендлордом не идет... Может те у кого нет 75к евро первого взноса? )Вся эта схема работает если ты уже зарабатываешь 5к+/месяц, тоесть можешь стабильно собирать по 50к за пару лет на очередную недвигу под аренду. А иначе сидишь как 90% остальных в аренде и собираешь 10 лет на первый взнос чтобы хотя бы для себя что-то купить. Там уже разговор о становлении лендлордом не идет...

1200€?Разве объект премиум класса. Испанцы чистыми, где-то так и зарабатывают или немного больше. 1200€?Разве объект премиум класса. Испанцы чистыми, где-то так и зарабатывают или немного больше. Bolt Повідомлень: 3179 З нами з: 09.11.17 Подякував: 18 раз. Подякували: 241 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 жов, 2024 20:35 Дюрі-бачі написав: Як думаєте: якщо хресній прописали обов'язкове відвідування психолога разом з батьками в гімназії через "підвищену агресивність" то вони не перегинають палку?

Її знову діставали ті турки, в результаті стукнула костилем по голові і там "підозра на струс мозгу", яка не підтвердилась Як думаєте: якщо хресній прописали обов'язкове відвідування психолога разом з батьками в гімназії через "підвищену агресивність" то вони не перегинають палку?Її знову діставали ті турки, в результаті стукнула костилем по голові і там "підозра на струс мозгу", яка не підтвердилась

це Німеччина - раз прописали, то треба



а дійсно відразу звертатись до вчителів - це проблема? чому вона змушена битися? це Німеччина - раз прописали, то требаа дійсно відразу звертатись до вчителів - це проблема? чому вона змушена битися? Shaman

Повідомлень: 6916 З нами з: 29.09.19 Подякував: 664 раз. Подякували: 1486 раз. Профіль 2 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 жов, 2024 20:36 Green card.

https://dvprogram.state.gov/



Будьте уважні: участь безкоштовна, заповнити заявку дуже легко але реально суворі вимоги щодо фото.

Вони повинні бути свіжими, на старші за 6 місяців, вони не повинні були оброблені будь-яким фоторедактором, повинен бути правильний чистий фон. Вони повинні бути правильного розміру геометрично та в цифровому смислі.

На сайті є параметри/зразки.

Найкраще робити фото в ательє - там знають вимоги для фото "На візу США".

РЕТЕЛЬНО збережіть повідомлення про отримання Заявки - зможете дізнатися результат весною 2025 тільки за тими параметрами. Відкрито реєстрацію на участь в лотереї на отриманняБудьте уважні: участь безкоштовна, заповнити заявку дуже легко алеВони повинні бути свіжими, на старші за 6 місяців, вони не повинні були оброблені будь-яким фоторедактором, повинен бути правильний чистий фон. Вони повинні бути правильного розміру геометрично та в цифровому смислі.На сайті є параметри/зразки.Найкраще робити фото в ательє - там знають вимоги для фото "На візу США".РЕТЕЛЬНО збережіть повідомлення про отримання Заявки - зможете дізнатися результат весною 2025 akurt

Повідомлень: 10139 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3725 раз. Подякували: 1313 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 жов, 2024 20:47 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: а дійсно відразу звертатись до вчителів - це проблема? чому вона змушена битися? а дійсно відразу звертатись до вчителів - це проблема? чому вона змушена битися?

Каже, що в них там "арабська" мафія кошмарить корінних німців вже роками. Каже, що в них там "арабська" мафія кошмарить корінних німців вже роками. Дюрі-бачі

Повідомлень: 3820 З нами з: 29.07.22 Подякував: 692 раз. Подякували: 503 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 жов, 2024 20:52 Дюрі-бачі написав: Shaman написав: а дійсно відразу звертатись до вчителів - це проблема? чому вона змушена битися? а дійсно відразу звертатись до вчителів - це проблема? чому вона змушена битися?

Каже, що в них там "арабська" мафія кошмарить корінних німців вже роками. Каже, що в них там "арабська" мафія кошмарить корінних німців вже роками.

все-таки арабська чи турецька? й все одно, що заважає звертатися до вчителів?



й відповідно, якщо її до психолога, то й її кривдників мають туди ж відправити. чи вони просто язиком ляпали, а вона вдарила - тоді технічно спровокували...



вона точна в гімназії вчиться? бо те, що ви розповідаєте більше схоже на якесь хауп шулле. все-таки арабська чи турецька? й все одно, що заважає звертатися до вчителів?й відповідно, якщо її до психолога, то й її кривдників мають туди ж відправити. чи вони просто язиком ляпали, а вона вдарила - тоді технічно спровокували...вона точна в гімназії вчиться? бо те, що ви розповідаєте більше схоже на якесь хауп шулле. Shaman

Повідомлень: 6916 З нами з: 29.09.19 Подякував: 664 раз. Подякували: 1486 раз. Профіль 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 жов, 2024 21:39 Shaman Та наче Гімназія. Турки / араби всі вони на одне лице. Сказали, що вчителі в курсі, але кажуть, що "то мусульмани, з ними краще не конфліктувати, а треба зрозуміти їх особливості сприйняття світу". Наче ці мусульмани в 99% дістають саме дівчат. Вчителі за місцевих німок теж не заступаються, а от за єврейку дуже заступились...

Shaman написав: чому вона змушена битися? чому вона змушена битися?

Не знаю що такого образливого сказали на цей раз. Минулого намагалися вихопити рюкзак і кудись викинути (не вперше), а вона не віддала... Та наче Гімназія. Турки / араби всі вони на одне лице. Сказали, що вчителі в курсі, але кажуть, що "то мусульмани, з ними краще не конфліктувати, а треба зрозуміти їх особливості сприйняття світу". Наче ці мусульмани в 99% дістають саме дівчат. Вчителі за місцевих німок теж не заступаються, а от за єврейку дуже заступились...Не знаю що такого образливого сказали на цей раз. Минулого намагалися вихопити рюкзак і кудись викинути (не вперше), а вона не віддала... Дюрі-бачі

Повідомлень: 3820 З нами з: 29.07.22 Подякував: 692 раз. Подякували: 503 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2350235123522353 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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