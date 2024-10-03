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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2351235223532354
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 22:09

  Дюрі-бачі написав: Сказали, що вчителі в курсі, але кажуть, що "то мусульмани, з ними краще не конфліктувати. Вчителі за місцевих німок теж не заступаються, а от за єврейку дуже заступились...


Мир розовых пони и ссыкливых толерастов в действии.Коне-чно за евреев заступились,а если б были афроамериканцы-то весь класс белых поставили бы на колени просить прощения за грехи их предков..Это ж две самые потерпевшие нации-афроамериканцы и евреи..А арабы-просто особенные.А остальные так-муйня на палке.
Учителей просто нужно отправить в Ливан и Газу на перевоспитание..А если серьезно,из за этих великовозрастных ссыкливых мудачел,создают надуманные проблемы у детей-потому что нет порядка и однобокая "справедливость" которуе дети,как раз таки решают по справедливости.
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 22:15

  slonomag написав:Не смотрел, но удивлен почему "Ипотека будет погашаться с арендних платежей" вызвала негатив. В Испании оно так и работает (проверено на опыте нескольких семей, у каждой по 5-10 объектов недвиги). Вот дом который я купил, платеж по ипотеке 650евро в месяц, а его аренда 1200евро/месяц. Ну понятно что минус простои, ремонт, налоги на владение имуществом, но даже в худшем случае в 0 уж точно выйдет. Так что вполне возможно гасить ипотеку сдавая дом в аренду.
А потом при очередном простое в квартирку нагрянут окупасы, и "худший случай выхода в 0" покажется манной небесной :-)
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 22:54

  BIGor написав:
  slonomag написав:Не смотрел, но удивлен почему "Ипотека будет погашаться с арендних платежей" вызвала негатив. В Испании оно так и работает (проверено на опыте нескольких семей, у каждой по 5-10 объектов недвиги). Вот дом который я купил, платеж по ипотеке 650евро в месяц, а его аренда 1200евро/месяц. Ну понятно что минус простои, ремонт, налоги на владение имуществом, но даже в худшем случае в 0 уж точно выйдет. Так что вполне возможно гасить ипотеку сдавая дом в аренду.

П.С. В Польше мб не так, я так понял у вас там ипотеку под 3% фиг найдешь...

Виглядає як Pepertum mobile
Хто ж ті дурні що в Іспанії сидять а оренді тоді?

поки центробанки дуркують емісію та інфляцію так і є кредитно-іпотечний Pepertum mobile, до пори до часу
flyman
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