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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 03 жов, 2024 22:09
Дюрі-бачі написав:
Сказали, що вчителі в курсі, але кажуть, що "то мусульмани, з ними краще не конфліктувати. Вчителі за місцевих німок теж не заступаються, а от за єврейку дуже заступились...
Мир розовых пони и ссыкливых толерастов в действии.Коне-чно за евреев заступились,а если б были афроамериканцы-то весь класс белых поставили бы на колени просить прощения за грехи их предков..Это ж две самые потерпевшие нации-афроамериканцы и евреи..А арабы-просто особенные.А остальные так-муйня на палке.
Учителей просто нужно отправить в Ливан и Газу на перевоспитание..А если серьезно,из за этих великовозрастных ссыкливых мудачел,создают надуманные проблемы у детей-потому что нет порядка и однобокая "справедливость" которуе дети,как раз таки решают по справедливости.
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Додано: Чет 03 жов, 2024 22:15
slonomag написав:
Не смотрел, но удивлен почему "Ипотека будет погашаться с арендних платежей" вызвала негатив. В Испании оно так и работает (проверено на опыте нескольких семей, у каждой по 5-10 объектов недвиги). Вот дом который я купил, платеж по ипотеке 650евро в месяц, а его аренда 1200евро/месяц. Ну понятно что минус простои, ремонт, налоги на владение имуществом, но даже в худшем случае в 0 уж точно выйдет. Так что вполне возможно гасить ипотеку сдавая дом в аренду.
А потом при очередном простое в квартирку нагрянут окупасы, и "худший случай выхода в 0" покажется манной небесной
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Додано: Чет 03 жов, 2024 22:54
BIGor написав: slonomag написав:
Не смотрел, но удивлен почему "Ипотека будет погашаться с арендних платежей" вызвала негатив. В Испании оно так и работает (проверено на опыте нескольких семей, у каждой по 5-10 объектов недвиги).
Вот дом который я купил, платеж по ипотеке 650евро в месяц, а его аренда 1200евро/месяц. Ну понятно что минус простои, ремонт, налоги на владение имуществом, но даже в худшем случае в 0 уж точно выйдет. Так что вполне возможно гасить ипотеку сдавая дом в аренду.
П.С. В Польше мб не так, я так понял у вас там ипотеку под 3% фиг найдешь...
Виглядає як Pepertum mobile
Хто ж ті дурні що в Іспанії сидять а оренді тоді?
поки центробанки дуркують емісію та інфляцію так і є кредитно-іпотечний Pepertum mobile, до пори до часу
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