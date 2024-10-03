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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2351235223532354
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 22:15

  slonomag написав:Не смотрел, но удивлен почему "Ипотека будет погашаться с арендних платежей" вызвала негатив. В Испании оно так и работает (проверено на опыте нескольких семей, у каждой по 5-10 объектов недвиги). Вот дом который я купил, платеж по ипотеке 650евро в месяц, а его аренда 1200евро/месяц. Ну понятно что минус простои, ремонт, налоги на владение имуществом, но даже в худшем случае в 0 уж точно выйдет. Так что вполне возможно гасить ипотеку сдавая дом в аренду.
А потом при очередном простое в квартирку нагрянут окупасы, и "худший случай выхода в 0" покажется манной небесной :-)
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 22:54

  BIGor написав:
  slonomag написав:Не смотрел, но удивлен почему "Ипотека будет погашаться с арендних платежей" вызвала негатив. В Испании оно так и работает (проверено на опыте нескольких семей, у каждой по 5-10 объектов недвиги). Вот дом который я купил, платеж по ипотеке 650евро в месяц, а его аренда 1200евро/месяц. Ну понятно что минус простои, ремонт, налоги на владение имуществом, но даже в худшем случае в 0 уж точно выйдет. Так что вполне возможно гасить ипотеку сдавая дом в аренду.

П.С. В Польше мб не так, я так понял у вас там ипотеку под 3% фиг найдешь...

Виглядає як Pepertum mobile
Хто ж ті дурні що в Іспанії сидять а оренді тоді?

поки центробанки дуркують емісію та інфляцію так і є кредитно-іпотечний Pepertum mobile, до пори до часу
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 23:27

Re: Еміграція, заробітчанство

тим часом в далекій далекій ельфії тече життя в Пріусі пані з дивовижним ім"ям ... Юля
flyman
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  #<1 ... 2351235223532354
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