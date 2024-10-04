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#<1 ... 2351235223532354 Додано: Чет 03 жов, 2024 22:15 slonomag написав: Не смотрел, но удивлен почему "Ипотека будет погашаться с арендних платежей" вызвала негатив. В Испании оно так и работает (проверено на опыте нескольких семей, у каждой по 5-10 объектов недвиги). Вот дом который я купил, платеж по ипотеке 650евро в месяц, а его аренда 1200евро/месяц. Ну понятно что минус простои, ремонт, налоги на владение имуществом, но даже в худшем случае в 0 уж точно выйдет. Так что вполне возможно гасить ипотеку сдавая дом в аренду. Не смотрел, но удивлен почему "Ипотека будет погашаться с арендних платежей" вызвала негатив. В Испании оно так и работает (проверено на опыте нескольких семей, у каждой по 5-10 объектов недвиги). Вот дом который я купил, платеж по ипотеке 650евро в месяц, а его аренда 1200евро/месяц. Ну понятно что минус простои, ремонт, налоги на владение имуществом, но даже в худшем случае в 0 уж точно выйдет. Так что вполне возможно гасить ипотеку сдавая дом в аренду. А потом при очередном простое в квартирку нагрянут окупасы, и "худший случай выхода в 0" покажется манной небесной А потом при очередном простое в квартирку нагрянут окупасы, и "худший случай выхода в 0" покажется манной небесной M-Audio Повідомлень: 3181 З нами з: 23.03.11 Подякував: 602 раз. Подякували: 466 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 жов, 2024 22:54 BIGor написав: slonomag написав: Не смотрел, но удивлен почему "Ипотека будет погашаться с арендних платежей" вызвала негатив. В Испании оно так и работает (проверено на опыте нескольких семей, у каждой по 5-10 объектов недвиги). Вот дом который я купил, платеж по ипотеке 650евро в месяц, а его аренда 1200евро/месяц. Ну понятно что минус простои, ремонт, налоги на владение имуществом, но даже в худшем случае в 0 уж точно выйдет. Так что вполне возможно гасить ипотеку сдавая дом в аренду.



П.С. В Польше мб не так, я так понял у вас там ипотеку под 3% фиг найдешь... Не смотрел, но удивлен почему "Ипотека будет погашаться с арендних платежей" вызвала негатив.Вот дом который я купил, платеж по ипотеке 650евро в месяц, а его аренда 1200евро/месяц. Ну понятно что минус простои, ремонт, налоги на владение имуществом, но даже в худшем случае в 0 уж точно выйдет. Так что вполне возможно гасить ипотеку сдавая дом в аренду.П.С. В Польше мб не так, я так понял у вас там ипотеку под 3% фиг найдешь...

Виглядає як Pepertum mobile

Хто ж ті дурні що в Іспанії сидять а оренді тоді? Виглядає якХто ж ті дурні що в Іспанії сидять а оренді тоді?

поки центробанки дуркують емісію та інфляцію так і є кредитно-іпотечний Pepertum mobile, до пори до часу поки центробанки дуркують емісію та інфляцію так і є кредитно-іпотечний Pepertum mobile, до пори до часу flyman

Повідомлень: 36611 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1590 раз. Подякували: 2793 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 жов, 2024 01:13 Дюрі-бачі написав: Каже, що в них там "арабська" мафія кошмарить корінних німців вже роками. Каже, що в них там "арабська" мафія кошмарить корінних німців вже роками.

Эх немцы, такую страну просрали! Эх немцы, такую страну просрали! Gastarbaiter Повідомлень: 3395 З нами з: 26.02.18 Подякував: 685 раз. Подякували: 560 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 жов, 2024 08:09 Gastarbaiter написав: Дюрі-бачі написав: Каже, що в них там "арабська" мафія кошмарить корінних німців вже роками. Каже, що в них там "арабська" мафія кошмарить корінних німців вже роками.

Эх немцы, такую страну просрали! Эх немцы, такую страну просрали!

Десь тихо всплакнув Брейвік. Десь тихо всплакнув Брейвік. flyman

Повідомлень: 36611 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1590 раз. Подякували: 2793 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 жов, 2024 08:26 Re: Еміграція, заробітчанство Bolt написав: 1200€?Разве объект премиум класса. Испанцы чистыми, где-то так и зарабатывают или немного больше. 1200€?Разве объект премиум класса. Испанцы чистыми, где-то так и зарабатывают или немного больше.

Откройте idealista и посмотрите тот же Аликанте. Стоимость аренды и стоимость продажи. 1200 это стартовая цена аренды норм квартиры (без пьяных мексов валяющихся под порогом). Откройте idealista и посмотрите тот же Аликанте. Стоимость аренды и стоимость продажи. 1200 это стартовая цена аренды норм квартиры (без пьяных мексов валяющихся под порогом). slonomag Повідомлень: 550 З нами з: 23.11.17 Подякував: 13 раз. Подякували: 132 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2351235223532354 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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